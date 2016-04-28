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Dünyanın en kalabalık nüfusu artık Facebook’ta

Tüm olumsuz öngörülere rağmen, dünyanın en kalabalık sosyal ağı Facebook, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olmayı başardı. Yükseliş duracak gibi de görünmüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce ülkelerin nüfus sıralaması yaparken, gelecekte internet ortamlarının daha kalabalık rakamlara ev sahipliği yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Sektöre erken girmenin ve ilklerden olmanın da etkisiyle, Facebook dünyanın en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Genel Sayılar

Firmanın ilk çeyrek raporlarına göre, toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 1.65 milyar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 3.77 artış olurken, bu kadar büyük rakam içerisinde elde edilen bu artışı analiz uzmanları da beklemiyordu. Firma, Twitter’ın kullanıcı kazanma oranını 12’ye katlamış oldu. Bu ivme devam ederse, gelecek yıl 2 milyar rakamının geride bırakılacağı tahmin ediliyor.

Günlük kullanıcı sayısı bakımdan Facebook 1.09 milyar rakamına ulaştı. Yüzde 4 artışla, günlük kullanıcı sayısı daha hızlı büyüyor. Ayrıca Messenger 900 milyon, Instagram da 400 milyon kullanıcı sınırında. Üç uygulamada, günlük ortalama 50 dakika harcanıyor.

Mobil Rakamlar ve Gelirler

Mobil tarafta ise, 894 milyon kişi sadece mobil cihazlardan bağlanıyor ve çeyrek bazda yüzde 8.62 artış göstermiş. Aylık mobil kullanıcı sayısı ise 1.51 milyar ve Facebook’un yüzde 91’ine denk geliyor.

Gelir olarak 5.38 milyar doları kasasına koyan firma, yüzde 52 artış yaşadı. Kullanıcı başına elde edilen ortalama gelir de yüzde 32 arttı. Faaliyet karı olarak 1.5 milyar dolar elde eden firma, yüzde 195 gibi dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Rapor sonrasında firmanın hisseleri yüzde 8 artarak 117$ seviyesine ulaştı.

Ayrıca Bkz. "Facebook yeni bir kamera uygulaması geliştiriyor"

Mobil platformlar, firma için büyük önem taşıyor. Facebook’un reklam gelirlerinin yüzde 82’si, toplam gelirlerinin ise yüzde 79’u mobilden geliyor. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke pazarlarında Facebook, kullanıcı kazanmakta biraz zorlanıyor. 

 

http://techcrunch.com/2016/04/27/facebook-q1-2016-earnings/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aspirin_00 3 yıl en beğenilen
1 kişinin 5 - 10 tane face hesabı olduktan sonra kalabalık olması normal
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urazs 3 yıl
Allah belasını versin bütün sosyal sitelerin ve özellikle de facebook'un.
İnsan algısını, değer yargılarını sanallaştırarak bariz bir şekilde kişilik bölünmelerine, çoklu kişilik oluşumlarına sebep oluyor sinsi sinsi ve yavaşça.
İnsanlar sorumluluk duygusu hissetmiyorlar buraları gerçek idrak etmiyorlar.
Ve hem kendilerine, hem sevdiklerine, çok büyük zararlar veriyorlar uzun vadede.
Sağlıklı ve GERÇEK insan ilişkisi diye bir şey yok resmen, nefret ettim, herkes facebookta.
Facebook ta sahte arkadaşlıklar, ilişkiler vs vs yaşayarak yanıbaşında olan gerçek insanları umursamıyor insanlar.
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BekirTemel 3 yıl
1000 tanesi David Beckham
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Virinom 3 yıl
GoldPunch
aspirin_001 kişinin 5 - 10 tane face hesabı olduktan sonra kalabalık olması normal
Aylık aktif kullanıcı sayisindan bahsediliyor. 10 tane hesabi olan bir ay icerisinde 10 hesabina da giris yapmiyorsa tabi...

Babamın 6 tane hesabı var hepsini de aktif olarak kullanıyor. Aktif derken hiç arkadaşı yok sadece okey batak gibi oyunlarda birbirlerine hediye gönderiyor. Eminim sırf oyunlarda hediye gönderebilmek için babam gibi fake hesap açanların sayısı çok fazladır. Muhtemelen aktif kullanıcı sayısı da giriş yapma tarihine göre belirlendiği için tüm o hesaplar aktif hesap olarak sayılıyordur.
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001ATB 3 yıl
selcuksert38
BENCE GEREKSİZ BİRŞEY.İNSANIN ÖZEL HAYATI DİYE BİRŞEY OLMUYOR. RESMEN BARKODLU BİR OBJEDEN FARKIMIZ KALMADIDEVLETLER BİRİMLER VE KURUMLAR TARAFINDAN DÜNYADAKİ İNSANLARI TAKİP ETMENİN EN KOLAY YOLU.

Kullanma o zaman.
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001ATB 3 yıl
aspirin_00
1 kişinin 5 - 10 tane face hesabı olduktan sonra kalabalık olması normal

Yalnız o rakamlar aktif kullanım için geçerli bir sayı kardeşim.Hesap sayısına göre değil.Herkes 10 hesap açmış olabilir ama hesapların hepsini aktif kullanmıyor.
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aspirin_00 3 yıl 001ATB
001ATB

aspirin_00

1 kişinin 5 - 10 tane face hesabı olduktan sonra kalabalık olması normal


Yalnız o rakamlar aktif kullanım için geçerli bir sayı kardeşim.Hesap sayısına göre değil.Herkes 10 hesap açmış olabilir ama hesapların hepsini aktif kullanmıyor.

aylık aktif kullanıcı diyor 10 hesabı 15 günde bir açması yeterli
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CoreXXX 3 yıl
ben buna kesinlikle inanmıyorum. ne kadar arkadaşım akrabam varsa facesi olsada kullanmıyorlar pek. instagram twitter vb. daha çok revaçta. ben kendimden pay biçsem önyargı olur ama 100 kişide bu şekildeyse önyargı olmaz. bende haftada 1 kere giriyorum bazen
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Yorumsuz...
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V4LKyR 3 yıl
GoldPunch
aspirin_001 kişinin 5 - 10 tane face hesabı olduktan sonra kalabalık olması normal
Aylık aktif kullanıcı sayisindan bahsediliyor. 10 tane hesabi olan bir ay icerisinde 10 hesabina da giris yapmiyorsa tabi...

Ki, kesin yapıyordur.
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DRaGoRYoN 3 yıl
Gerçekten yazık şu Asosyal ağlarda geçirilen zamana, zaman kaybına...Özelliklede günümüz gençliğinin hepsi bu bataklığa saplanmış.İnsanlar kendinlerini sergilemekten, gösteriş budalası olmaktan ne hale gelmişler böyle...Özel hayat namına birşeyleri kalmamış.Şükürler olsun ki yokum bu Asosyal ağların hiçbirinde.Aklı başında, olgun ve bilinçli insanlar şiddetle bu gibi ortam ve Asosyal ağlardan uzak durulması gerektiğini çok iyi bilirler...
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There goes your life 3 yıl
Alexa'ya göre youtube, facebook'dan daha popüler.
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asosyal mühendis 3 yıl
There goes your life

Alexa'ya göre youtube, facebook'dan daha popüler.

Bu tür araçlar gerçek sayıyı yansıtamazlar. Gerçek veri ancak sitenin panelinden anlaşılır. Facebook panelini de biz göremeyiz o başka :)
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