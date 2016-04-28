Dünyanın en kalabalık nüfusu artık Facebook’ta

Yıllar önce ülkelerin nüfus sıralaması yaparken, gelecekte internet ortamlarının daha kalabalık rakamlara ev sahipliği yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Sektöre erken girmenin ve ilklerden olmanın da etkisiyle, Facebook dünyanın en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Genel Sayılar

Firmanın ilk çeyrek raporlarına göre, toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 1.65 milyar olarak gerçekleşti. Çeyrek bazda yüzde 3.77 artış olurken, bu kadar büyük rakam içerisinde elde edilen bu artışı analiz uzmanları da beklemiyordu. Firma, Twitter’ın kullanıcı kazanma oranını 12’ye katlamış oldu. Bu ivme devam ederse, gelecek yıl 2 milyar rakamının geride bırakılacağı tahmin ediliyor.

Günlük kullanıcı sayısı bakımdan Facebook 1.09 milyar rakamına ulaştı. Yüzde 4 artışla, günlük kullanıcı sayısı daha hızlı büyüyor. Ayrıca Messenger 900 milyon, Instagram da 400 milyon kullanıcı sınırında. Üç uygulamada, günlük ortalama 50 dakika harcanıyor.

Mobil Rakamlar ve Gelirler

Mobil tarafta ise, 894 milyon kişi sadece mobil cihazlardan bağlanıyor ve çeyrek bazda yüzde 8.62 artış göstermiş. Aylık mobil kullanıcı sayısı ise 1.51 milyar ve Facebook’un yüzde 91’ine denk geliyor.

Gelir olarak 5.38 milyar doları kasasına koyan firma, yüzde 52 artış yaşadı. Kullanıcı başına elde edilen ortalama gelir de yüzde 32 arttı. Faaliyet karı olarak 1.5 milyar dolar elde eden firma, yüzde 195 gibi dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Rapor sonrasında firmanın hisseleri yüzde 8 artarak 117$ seviyesine ulaştı.

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Mobil platformlar, firma için büyük önem taşıyor. Facebook’un reklam gelirlerinin yüzde 82’si, toplam gelirlerinin ise yüzde 79’u mobilden geliyor. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke pazarlarında Facebook, kullanıcı kazanmakta biraz zorlanıyor.