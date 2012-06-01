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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Makyajlanmış Chevrolet Cruze yeni videolar ile detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,9b
1
52
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil üreticisi Chevrolet ülkemizde de çok satan modeli Cruze'un makyajlanmış yeni versiyonunu Güney Kore'deki Busan Otomobil Fuarı'yla birlikte görücüye çıkardı. Gençleri hedef alan the Code 130R ve Tru 140S isimli konsept modellerle birlikte tanıtılan 2013 model Cruze'da, ön kısım farlar, sis farları ve ızgara başta olmak üzere elden geçirilerek daha agresif bir görünüme kavuşturulmuş. Dış tasarım anlamında, ön kısımdan farklı olarak otomobilin arkasında ise dikkat çekici bir değişikliğe gidilmemiş.
Kabini de güncellenen Cruze'da, özellikle dokunmatik olarak kontrol edilebilen MyLink bilgi-eğlence sistemi dikkatlerden kaçmıyor. Sedan, Hatchback ve Wagon olmak üzere farklı kasa konfigürasyonlarıyla sunulacak olan 2013 Cruze ile birlikte Chevrolet ayrıca 130 beygir güç üreten 1.7 Litre harcmindeki VCDi dizel motor seçeneğini de ürün gamına ekliyor.  
 
 
 
 
 

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mindtrap 7 yıl en beğenilen
Bu arabayı TR'ye ilk geldiğinde almıştım 100 km'de 13 litre yakıt tüketimiyle, yokuşlarda arkamdan selektör çekenlerle, sürekli öten frenleriyle başıma bela olmuştu.Şükürki takasta yok pahasına da olsa okutup kurtuldum, halen galeride duruyor araba adamlarda 6 aydır satamamışlar
Bir kez daha bu arabayı almam, alıpta memnunum diyen 100 kişiyle konuştuysam 1'i 2'sidir. Tipine aldanıp gidip almayın başınıza bela almayın size bunu söyleyeceğim sadece. Açın şikayetvar'i okuyun bakın bakalım chevrolet ile ilgili neler yazılmış.
Bu arabayı TR'ye ilk geldiğinde almıştım 100 km'de 13 litre yakıt tüketimiyle, yokuşlarda arkamdan selektör çekenlerle, sürekli öten frenleriyle başıma bela olm...
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tnevel92 5 yıl
Cruze olması gereken fiyattan satıldığı için eleştiriliyor, cruzun fiyatını görenler kendi araçlarını aldıktan sonra kazıklandıklarını anlıyorlar
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paradoks01 5 yıl tnevel92
tnevel92

Cruze olması gereken fiyattan satıldığı için eleştiriliyor, cruzun fiyatını görenler kendi araçlarını aldıktan sonra kazıklandıklarını anlıyorlar

evet katılıyorum size 2013 aralık fiyatlarını kaçırdık..bidaha tekrarlar mı acaba?
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Nokia Specialist 6 yıl
Opel insignia ya da makyajlanacak diyorlardı noldu ona
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DH Misafiri 6 yıl
Geçen sene 2010 cruze LS aldım 13500 deydi araba 1 seneden fazla oldu kullanıyorum yakıt tüketimim 7.9 litre(şehir içi kullanıyorum hep). Arabayı izmirden alıp erzuruma geldim. yaklaşık 1500 km uzun yolda çok süper bir araba insana güven veriyor yol tutuşu süper. 18 saate izmirden geldim bi ara aralıksız 6-7 saat araç kullandım ve hiç yorulmuyorsun. Bu araç niçin kötüleniyor anlamıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Madem budar kotu bu arac neden inceliyorsunuz gidin iyi dediginiz araclari arastirin.bende 3 yildir aveo var forumlarda yazilanin hicbiriyle karsilasmadim.
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buuuzzz 6 yıl
arabayı alalı 1 ay oldu iyikide almışım diyorum . bu arada araba 1.6 cruze sport sedan sıfır aldım. Burada yazılanların çoğu atmasyon inanmayın araba taş gibi. bence olumsuz yazanların bir çoğu başka markaların paralı adamları .Adam 2 ton yazmış arabanın ağırlığına çüş diyorum. tankmı lan bu.. rüyamda görmüştüm arabın arka koltuğu komple kemre olmuştu hayırdır dedim uyandım sabahleyin meğer atılan boklardan ötürüymüş.... :))) rüya gerçektir.
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DH Misafiri 6 yıl
bende de 2009 var 3 yıldır kullanıyorum mükemmel her yönüyle. olumsuz yazılan herşey hikaye...
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DH Misafiri 7 yıl
bende 2009 var 4 yıldır kullanıyorum 5 yıldız mükemmel her yönden.yazılan olumsuz şeyler hep yalan.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bendede 2011 cruze var..neticede düzgün görünümlü bir araç iş gereği bir çok araç kullanıyorum..bir tek eksiği tork konusunda zayıf..seri bir araba olsa tüm kötü konuşmalar bitecek..Arabanın hoş bir tasarımı var..donanım olarak da fena değil.Güvenlik testinden 5 yıldız almış.Fiyatıda uygun.daha ne istiyorsunuz.100 liralık benzinle 220 km yol yapıyorum şehir içi kullanım..Muadil araçlarda bu mesafe 190 200 km civarında..orta sınıf bir araç..1.4 dizel 140 beygir bi motorla bu arabayı almak için sıra beklersiniz.
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alpa07 7 yıl
Sırf tip yüzünden alıyorlar.Bundan daha ucuz olan accent eralar daha az yakıyor ve bundan kat kat daha seri.
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ExtraJudiciaires 7 yıl
Bu nedir yahu 2020ye kadar uzay aracı görürüz artık.
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highgen 7 yıl
makyajı bırak boya badana olmuş bu yahu


ön taraf güzel görünüyor ilk kasası bile gayet kaliteli, malzeme kalitesi, iç tasarımı, donanımı üst seviye bi araç ama arabada motor yok arkadaş. bi Civic kadar olamadı
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DH Misafiri 7 yıl
donanimhaber.com birde boş insanları buraya almasa. yukarda dangalağın biri bmw ile karıştırmış. ula nsen 2120 5.20i ye bindinmi hıyar?
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ceyhun016 7 yıl
hepsiyle test sürüşü yaptım civic yol ve rüzgar sesini çok alıyor kaportası zayıf deniyor ve euroncapten 4 yıldız ayrıca yol tutuşu da hiç iç açıcı değil corollayla test sürüşü yapma aşamasına bile gelmedim aynı şekilde fluenceyle de öyle çünkü arabalar kurbağaya benziyor aşırı tipsizler renaultun ve toyotanın designerları tuvalette çizmişler heralde bu araçları... fluence 4 yıldız aynı şekilde ve yerli üretim... corolla o fiyatı haketmiyor arabanın birtek full ve otomatiğinde olan esp cruze un boşunda var iyiki cruze almışım diyorum he bu arada astra sedana baktım eski teknoloji, esp yok ve arka tasarımı çok kalas bu yuzden cruze almaya karar verdim ve verdiğim karardan da çok memnunum iyiki cruze almışım diyorum onun bunun karalamasına çamur atmasına hiç tahammülüm yok kullanmadıysanız yorum yapmayın 2006 senesinde full jetta aldım arabanın eteklerinde ve bagaj kapağında boya çıktı bildğin sonradan boyatmışlar yine bitek bunlarla sınırlı kalsa iyi araba 7 ayda döküldü servisten çıkmıyordu illallah dedirtti
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