Makyajlanmış Chevrolet Cruze yeni videolar ile detaylandı

Otomobil üreticisi Chevrolet ülkemizde de çok satan modeli Cruze'un makyajlanmış yeni versiyonunu Güney Kore'deki Busan Otomobil Fuarı'yla birlikte görücüye çıkardı. Gençleri hedef alan the Code 130R ve Tru 140S isimli konsept modellerle birlikte tanıtılan 2013 model Cruze'da, ön kısım farlar, sis farları ve ızgara başta olmak üzere elden geçirilerek daha agresif bir görünüme kavuşturulmuş. Dış tasarım anlamında, ön kısımdan farklı olarak otomobilin arkasında ise dikkat çekici bir değişikliğe gidilmemiş.

Kabini de güncellenen Cruze'da, özellikle dokunmatik olarak kontrol edilebilen MyLink bilgi-eğlence sistemi dikkatlerden kaçmıyor. Sedan, Hatchback ve Wagon olmak üzere farklı kasa konfigürasyonlarıyla sunulacak olan 2013 Cruze ile birlikte Chevrolet ayrıca 130 beygir güç üreten 1.7 Litre harcmindeki VCDi dizel motor seçeneğini de ürün gamına ekliyor.