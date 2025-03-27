ABD elektrikli araç pazarında Tesla’nın en yakın takipçisi artık Chevrolet

ABD’de elektrikli araç pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Tesla hâlâ açık ara lider olsa da, Chevrolet güçlü bir çıkış yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. General Motors’un markası olan Chevy, 2024’ün ikinci yarısında Ford’u geçerek ülkedeki en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi konumuna yükseldi.

Bu yükselişte Equinox EV önemli rol oynadı. Henüz geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan model, kısa sürede en çok satan sekiz elektrikli araç arasına girmeyi başardı. 34.995 dolardan başlayan fiyat etiketi ve 319 mil (yaklaşık 513 km) menzil sunan bu model, GM tarafından “Amerika’nın en uygun fiyatlı uzun menzilli EV’si” olarak tanıtılıyor. Federal vergi teşvikiyle birlikte fiyat 27.500 dolara kadar düşebiliyor. Ayrıca 299 dolardan başlayan aylık kiralama seçenekleri de cazibeyi artırıyor.

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Chevrolet sadece Equinox’la değil, Blazer EV ve Silverado EV gibi diğer yeni nesil elektrikli modelleriyle de büyümesini sürdürüyor. 2025 Blazer EV, LT, RS ve SS olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle geliyor. 45.995 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan model, 312 mil (yaklaşık 502 km) menzil sunuyor ve farklı çekiş seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bu araç da federal vergi indirimi kapsamında.

Son verilere göre, General Motors’un ABD’deki elektrikli araç pazar payı %12,5’e yükselmiş durumda. JD Power’ın son raporuna göre ise Chevrolet, şu anda ülkede elektrikli araç segmentinin en hızlı büyüyen markası. Tesla’nın pazar payı %50’ye gerilese de, hâlâ zirvede. Ancak Chevy’nin agresif fiyat politikası ve model çeşitliliği, dengeleri hızla değiştirmeye aday görünüyor.

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ABD’nin en hızlı büyüyen elektrikli otomobil üreticisi belli oldu