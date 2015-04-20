Mangstor ve EchoStream 10GB/s Performans Sunan SSD’leri Test Ediyor

SSD dünyasından heyecan verici performans rakamları gelmeye devam ediyor. Yazımızda yer verdiğimiz ve testlerine başlanan ürünler, özellikle yüksek okuma ve yazma hızları ile sektörde çığır açacak türden.





Web ölçekli ve büyük çaplı kurumsal işler için sunduğu akıllı depolama çözümleri ile sektörün lider markalarından biri olan Mangstor, bulut depolama ve bulut temelli sunucu hizmetleri alanında sunduğu yenilikçi depolama çözümleri ile tanınan EchoStreams ile işbirliğine giderek heyecan verici bir ürünü test etmeye başladığını duyurdu.





Özellikle çoklu çalışma sistemleri, video işleme, oyun geliştirme ortamları gibi yüksek okuma ve yazma kapasitelerine ihtiyaç duyulan sistemlerin hedeflendiği ürünler, 10GB/s’lik band genişliği ile heyecan verici bir performans ortaya koyuyor. Yeni çözümlerde Mellanox VPI adaptörler kullanılmış. Standart olarak NVMe desteğine sahip olan bu adaptörlerde RDMA (Remote Direct Memory Access) sayesinde tümleşik ethernet üzerinden doğrudan bellek yönetimi yapılabiliyor.





Mangstor’un yeni depolama çözümü, yüksek band genişliği sayesinde SAN (Storage Area Network) sunucularında kullanılan tüm flash ve hibrid dizileri geride bırakacak, rakipsiz bir model olarak konumlanıyor. Ürün, hızla büyüyen SAN depolama ortamlarına ivme kazandıracak ve kendi müşteri portföyünü yaratabilecek hatta küçük çaplı işletmelerin dahi kendi geleneksel sunucularına mertebe atlatacak bir çözüm olabilir.