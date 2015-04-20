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Mangstor ve EchoStream 10GB/s Performans Sunan SSD’leri Test Ediyor

SSD dünyasından heyecan verici performans rakamları gelmeye devam ediyor. Yazımızda yer verdiğimiz ve testlerine başlanan ürünler, özellikle yüksek okuma ve yazma hızları ile sektörde çığır açacak tür
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mangstor ve EchoStream 10GB/s Performans Sunan SSD’leri Test Ediyor
SSD dünyasından heyecan verici performans rakamları gelmeye devam ediyor. Yazımızda yer verdiğimiz ve testlerine başlanan ürünler, özellikle yüksek okuma ve yazma hızları ile sektörde çığır açacak türden.

Web ölçekli ve büyük çaplı kurumsal işler için sunduğu akıllı depolama çözümleri ile sektörün lider markalarından biri olan Mangstor, bulut depolama ve bulut temelli sunucu hizmetleri alanında sunduğu yenilikçi depolama çözümleri ile tanınan EchoStreams ile işbirliğine giderek heyecan verici bir ürünü test etmeye başladığını duyurdu.

Özellikle çoklu çalışma sistemleri, video işleme, oyun geliştirme ortamları gibi yüksek okuma ve yazma kapasitelerine ihtiyaç duyulan sistemlerin hedeflendiği ürünler, 10GB/s’lik band genişliği ile heyecan verici bir performans ortaya koyuyor. Yeni çözümlerde Mellanox VPI adaptörler kullanılmış. Standart olarak NVMe desteğine sahip olan bu adaptörlerde RDMA (Remote Direct Memory Access) sayesinde tümleşik ethernet üzerinden doğrudan bellek yönetimi yapılabiliyor.

Mangstor’un yeni depolama çözümü, yüksek band genişliği sayesinde SAN (Storage Area Network) sunucularında kullanılan tüm flash ve hibrid dizileri geride bırakacak, rakipsiz bir model olarak konumlanıyor. Ürün, hızla büyüyen SAN depolama ortamlarına ivme kazandıracak ve kendi müşteri portföyünü yaratabilecek hatta küçük çaplı işletmelerin dahi kendi geleneksel sunucularına mertebe atlatacak bir çözüm olabilir.

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doctor_bey 4 yıl
Bazı yorumlar çok komik
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MegaWolt38 4 yıl
Bunlara gelene kadar hala SSD ler alınabilir seviyede değiller, çok pahalılar.
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saygi 4 yıl
Mertebe atlatmak. Bu tabire takıldım. Mertebe yerine sınıf atlatacak daha doğru olurdu.
TDK mertebe için aşama, derece, rütbe karşılığını vermiş. Sıralama anlamı var ve atlatılacak olduğuna göre bir üst sınıfa geçmek gibi anlaşılabilirse de alışılmış kullanım değil.
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Umutcan 4 yıl
Malesef bu şekilde ultra hız sunan pci-express ssd'ler ev kullanıcısı için halen hayal. Ocz'nin 1-1.5GB/s sunan birkaç modeli vardı 1000-2000$ gibi rakamlardan satılıyordu. Bu ocz'den de pahalı olacaktır.
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alito 4 yıl
halitozbasli
5 sene sonraki pclerin boot süresi 2,3 saniyeye düşecek sanırım. Şuan 540mb ssd ile bile 15 snde boot oluyor.

Şu anda standart bir Sata 3 SSD ile boot süresi 6 saniye civarında.
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halitozbasli 4 yıl
5 sene sonraki pclerin boot süresi 2,3 saniyeye düşecek sanırım. Şuan 540mb ssd ile bile 15 snde boot oluyor.
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catborise 4 yıl
abartin abartin. poc degerlerini yutturuyorlar. en büyük rakami söyle gec tabi.
kac kb ile hangi türde işlem icin o rakami veriyormus acaba.
la daha dün siparis verdim 600bin tl ye depolama cihazi bilmem 40tb ssd var üstelik 100 sas diskin yaninda alabildigim toplam 1 1.2 gb olsa öpup basıma koyucam.
lafa gelince ucuyorlar kaciyorlar...
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keskin53 4 yıl
baktım gordum vahlandım ve gidiyorum
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