Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor

Sanal gerçeklik gözlükleri önemli bir deneyim sunsalar da hala vücudumuzu yapay dünyalarda tam anlamıyla hissedemiyoruz. Şirketler bu konu için farklı çözümler üretse de Manus VR adındaki eldiven en etkili çözümlerden birisini sunmaya hazırlanıyor.

HTC Vive kaskıyla uyumlu olarak çalışacak eldiven oyun ve uygulamalarda ellerinizi hatta parmaklarımızı efektif bir biçimde kullanmayı sağlayacak. Ön siparişleri toplamaya başlayan kit yılın 2. çeyreği bitene kadar geliştirilmeye devam edilecek. 3. çeyrekte ise üretim süreci tamamlanıp satın alanlara ulaştırılmış olacak.

Her iki ele de takılarak bileklerden tutturulan eldiven 8 saatlik pil ömrü sunabiliyor. Bu sürenin sanal gerçeklik deneyimi için oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki kullanım için ise ürünü USB portundan şarj etmek gerekiyor. Geri bildirim için titreşim motoruna sahip Manus VR ayrıca açık kaynak kodlu geliştirme kitini de yayınladı. Ürünün fiyatı ise 250 dolar olarak açıklandı.

http://www.engadget.com/2016/03/10/htc-vive-manus-vr-glove-dev-kit-pre-order/