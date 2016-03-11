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Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor

Sanal gerçeklik gözlükleri, yapay dünyaları gerçek hayatımıza bir adım daha yaklaştırmayı başarıyor. HTC Vive için geliştirilen özel eldiven ise bu deneyimi katlamayı amaçlıyor.
3 yıl
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3
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik gözlükleri önemli bir deneyim sunsalar da hala vücudumuzu yapay dünyalarda tam anlamıyla hissedemiyoruz. Şirketler bu konu için farklı çözümler üretse de Manus VR adındaki eldiven en etkili çözümlerden birisini sunmaya hazırlanıyor.
HTC Vive kaskıyla uyumlu olarak çalışacak eldiven oyun ve uygulamalarda ellerinizi hatta parmaklarımızı efektif bir biçimde kullanmayı sağlayacak. Ön siparişleri toplamaya başlayan kit yılın 2. çeyreği bitene kadar geliştirilmeye devam edilecek. 3. çeyrekte ise üretim süreci tamamlanıp satın alanlara ulaştırılmış olacak.
Her iki ele de takılarak bileklerden tutturulan eldiven 8 saatlik pil ömrü sunabiliyor. Bu sürenin sanal gerçeklik deneyimi için oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki kullanım için ise ürünü USB portundan şarj etmek gerekiyor. Geri bildirim için titreşim motoruna sahip Manus VR ayrıca açık kaynak kodlu geliştirme kitini de yayınladı. Ürünün fiyatı ise 250 dolar olarak açıklandı.

http://www.engadget.com/2016/03/10/htc-vive-manus-vr-glove-dev-kit-pre-order/ Yorum Yaz
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serafon 3 yıl
ShadowofDeath06
Ben çok başarılı buldum ürünü ama tabi bu tip şeyler henüz prototip aşamasında olduğu için aşırı pahalı oluyor. Tek temennim VRın da 3D gibi gelip geçici olmaması.

millet gözlük takıp oturduğu yerden bile seyretmeye üşeniyorsa bunu takıp kullanma ihtimali sıfır! Şahsen 3d güzeldi niye tutmadı ben de anlamadım!
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1ses1 3 yıl
Bu işi kinect e çok benzetiyorum şahsım adına. Sırf kinect yüzünden xbox360 aldım. Neredeyse kinect destekli oynamadığım oyun yok tu. İlk etapda arkadaşlarımla eşimle oynamadığımda çok eğlendik çok güzeldi . Ama sonrası ciddi oyun oynuyayım derken kan ter içinde kaldığım gördüm. Aşırı yorucu ve oturmak sitiyorsunuz belli bir aşamadan sonra.
Şimdi oculus ta ilk etapda çok eğlenceli olucak ama sonrasında çabuk sıkacak ve yorucak fikrindeyim. Almak istiyormuyum evet ama fiyat ve ergonomi açısından benim kriterlerimi tutmuyor şuan itibariyle. Normalde 10 sene önce olsa heyacanlanır hemen araştırmadan alırdım ama tecrübeli bir hal aldıkdan sonra yapma olum alma kazıklanacaksın bekle diyorum ve bekliyorum.
İşin özü son kullanıcıya tamamen ulaşır ve 1 ay kullanım sonraki yorumları okuduktan sonra alınıp alınmaması ortaya çıkar. Doananımhaber yada farklı sitelerde inceleme değilde son kullanıcının deneyimleri daha önemli cihazın beklentileri karşılayıp karşılamaması yönünden.
Fiyatı 1000 liranın üzerinde kesinlikle olmamalı.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Ben çok başarılı buldum ürünü ama tabi bu tip şeyler henüz prototip aşamasında olduğu için aşırı pahalı oluyor. Tek temennim VR'ın da 3D gibi gelip geçici olmaması.
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