Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları

Corsair Game Launcher Launcher
Epic, Steam, Battle.net, Origin, Uplay derken oyun oynayabilmek için bilgisayarımıza farklı firmaların farklı ‘launcher’ yazılımlarını yüklemek zorunda kaldık. Corsair’in duyurduğu yazılım, bu launcherları tek bir yere topluyor. Karşınızda Corsair Game Launcher Launcher.
Ultra şeffaf kılıf
Kılıflar her ne kadar telefonumuzu düşmelerden korusa da telefonumuzun orijinal tasarımını bozuyor. Telefonun orijinal tasarımını bozmak istemeyen fakat öt yandan telefonuna ekstra koruma sağlamak isteyenler için ultra şeffaf kılıf geliştirildi.
AirPods çiftliği
Yakıtın gerçek para ile satıldığı tır oyunu
Truck Driver adındaki simülasyon oyunun geliştiricisi Soedesco, oyun içi ödemelerle dalga geçen güzel bir şaka hazırlamış. Firma, Truck Driver ismindeki yeni oyunun Free-To-Play olacağını fakat oyun içerisindeki mazotun gerçek parayla satılacağını duyurdu.
Duolingo Push
Yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, kullanıcının talebi doğrultusunda her gün çalışma uyarısında bulunduğu bir mobil bildirim atıyor. Kullanıcılar bu bildirimi gördüklerini fakat yoğunluktan dolayı gözden kaçırdıklarını söylüyor. Asla göz ardı edemeyeceğiniz yeni bildirim yöntemi: Duolingo Push.
Kakabüs ve Uber karışımı proje: Ola Restrooms
Lego parça bulucu uygulama
Stutterstock’tan gerçek kütüphane
Firma, IRL ismindeki gerçek kütüphanesini duyurdu.
Capcom, Zombi arıyor
Capcom, Zombi çalışan arıyor. Firma, başvurunuzu anında değerlendirip yanıt veriyor. Bu bağlantıdan başvuruda bulunabilirsiniz.
Minik patilerin kullanımına uygun kumanda
https://www.youtube.com/watch?v=uFT5gabytHY
Holografik oyuncu asistanı: GeForce RTX R.O.N
Nintendo Switch kullanıcılarına müjde!
IGN tarafından hazırlanan bu şakada Nintendo’ya gelecek oyunlar açıklanıyor. Nintendo Switch’e epey oyun geliyor. Hatta Xbox One S bile Switch'e geliyor.
Hayvanlar için otonom taşıma Waymo Pet
Değişik bir soda: SodaStreamME
Astronot Scott Kelly, uzay görevlerindeki hazımsızlık rahatsızlığından yola çıkarak maden suyu tasarladı.
CPU için RGB aydınlatma
Köpeği yürüyüşe çıkartmaya yardımcı drone
https://www.thumbsup.com/pages/pet-tech
Nokia X-Ray kamera
Beş arka kameralı Nokia 9'daki sensörlerden birisi X-Ray çekim yapabiliyor.
Honor'dan yeni telefon
Honor’ın yeni telefonu 69 MP selfie, 8000 mAh bayarya, 6 hoparlör ve tamamen çerçevesiz tasarıma sahip olacak.
Vivo 15 arka kameralı telefon
Teletext ekranından Worms oynayabileceksiniz
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Razr Ping
Apex Legends’daki takım içi iletişim modeli gerçek hayata uyarlandı.
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15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir.
En sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne giderek bir elinde Kur’an bir elinde İncil ‘Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım’ der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler.
Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar‘ Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz’ dediklerinde Haçlı ordusu komutanı ‘Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur’ diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada Şehit edilir.
İşte o gün bugündür.
1 Nisan Hıristiyanlar arasında ‘Hile Günü’ olarak kutlanmaktadır. Müslümanların böyle saçmalıklardan uzak durması gerekmektedir.
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