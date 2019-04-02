Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları

Tam Boyutta Gör



‘Şaka Günü’ olarak kabule dilen 1 Nisan’ı geride bıraktık. Bu yıl teknoloji firmaları birbirinden yaratıcı şakalar hazırladı. Bu şakalar arasından ilgi çekici bulduklarımızı bir araya getirdik. Google’ın hazırladığı 1 Nisan şakalarını ayrı bir haber yapmıştık. O habere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Corsair Game Launcher Launcher

Epic, Steam, Battle.net, Origin, Uplay derken oyun oynayabilmek için bilgisayarımıza farklı firmaların farklı ‘launcher’ yazılımlarını yüklemek zorunda kaldık. Corsair’in duyurduğu yazılım, bu launcherları tek bir yere topluyor. Karşınızda Corsair Game Launcher Launcher.

Ultra şeffaf kılıf

Kılıflar her ne kadar telefonumuzu düşmelerden korusa da telefonumuzun orijinal tasarımını bozuyor. Telefonun orijinal tasarımını bozmak istemeyen fakat öt yandan telefonuna ekstra koruma sağlamak isteyenler için ultra şeffaf kılıf geliştirildi.

AirPods çiftliği

Yakıtın gerçek para ile satıldığı tır oyunu

Truck Driver adındaki simülasyon oyunun geliştiricisi Soedesco, oyun içi ödemelerle dalga geçen güzel bir şaka hazırlamış. Firma, Truck Driver ismindeki yeni oyunun Free-To-Play olacağını fakat oyun içerisindeki mazotun gerçek parayla satılacağını duyurdu.

Duolingo Push

Yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, kullanıcının talebi doğrultusunda her gün çalışma uyarısında bulunduğu bir mobil bildirim atıyor. Kullanıcılar bu bildirimi gördüklerini fakat yoğunluktan dolayı gözden kaçırdıklarını söylüyor. Asla göz ardı edemeyeceğiniz yeni bildirim yöntemi: Duolingo Push.

Kakabüs ve Uber karışımı proje: Ola Restrooms

Lego parça bulucu uygulama

Stutterstock’tan gerçek kütüphane

Firma, IRL ismindeki gerçek kütüphanesini duyurdu.

Capcom, Zombi arıyor

Capcom, Zombi çalışan arıyor. Firma, başvurunuzu anında değerlendirip yanıt veriyor. Bu bağlantıdan başvuruda bulunabilirsiniz.

Minik patilerin kullanımına uygun kumanda

https://www.youtube.com/watch?v=uFT5gabytHY

Holografik oyuncu asistanı: GeForce RTX R.O.N

Nintendo Switch kullanıcılarına müjde!

IGN tarafından hazırlanan bu şakada Nintendo’ya gelecek oyunlar açıklanıyor. Nintendo Switch’e epey oyun geliyor. Hatta Xbox One S bile Switch'e geliyor.

Hayvanlar için otonom taşıma Waymo Pet

Değişik bir soda: SodaStreamME

Astronot Scott Kelly, uzay görevlerindeki hazımsızlık rahatsızlığından yola çıkarak maden suyu tasarladı.

CPU için RGB aydınlatma

Köpeği yürüyüşe çıkartmaya yardımcı drone

https://www.thumbsup.com/pages/pet-tech

Nokia X-Ray kamera

Beş arka kameralı Nokia 9'daki sensörlerden birisi X-Ray çekim yapabiliyor.

Honor'dan yeni telefon

Honor’ın yeni telefonu 69 MP selfie, 8000 mAh bayarya, 6 hoparlör ve tamamen çerçevesiz tasarıma sahip olacak.

Vivo 15 arka kameralı telefon

Teletext ekranından Worms oynayabileceksiniz

Tinder boy doğrulama özelliği

Asus ROG Swift PG360

Çiftler için kafaüstü kulaklık

Jabra Ear bud(dy) size göre: Sevdiğiniz ile kafa kafaya verip aynı müziği dinlemek mi istiyorsunuz.size göre: https://www.jabra.com.tr/earbuddy

Razr Ping

Apex Legends’daki takım içi iletişim modeli gerçek hayata uyarlandı.

Bu saatte 24 değil 25 saat var

1 dolarlık yatak