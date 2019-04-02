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Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları

‘Şaka Günü’ olarak kabule dilen 1 Nisan’ı geride bıraktık. Bu yıl teknoloji firmaları birbirinden yaratıcı şakalar hazırladı. Bu şakalar arasından ilgi çekici bulduklarımızı bir araya getirdik.
1 ay
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14
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları
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‘Şaka Günü’ olarak kabule dilen 1 Nisan’ı geride bıraktık. Bu yıl teknoloji firmaları birbirinden yaratıcı şakalar hazırladı. Bu şakalar arasından ilgi çekici bulduklarımızı bir araya getirdik. Google’ın hazırladığı 1 Nisan şakalarını ayrı bir haber yapmıştık. O habere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Corsair Game Launcher Launcher

Epic, Steam, Battle.net, Origin, Uplay derken oyun oynayabilmek için bilgisayarımıza farklı firmaların farklı ‘launcher’ yazılımlarını yüklemek zorunda kaldık. Corsair’in duyurduğu yazılım, bu launcherları tek bir yere topluyor. Karşınızda Corsair Game Launcher Launcher.

Ultra şeffaf kılıf

Kılıflar her ne kadar telefonumuzu düşmelerden korusa da telefonumuzun orijinal tasarımını bozuyor. Telefonun orijinal tasarımını bozmak istemeyen fakat öt yandan telefonuna ekstra koruma sağlamak isteyenler için ultra şeffaf kılıf geliştirildi.

AirPods çiftliği

Yakıtın gerçek para ile satıldığı tır oyunu

Truck Driver adındaki simülasyon oyunun geliştiricisi Soedesco, oyun içi ödemelerle dalga geçen güzel bir şaka hazırlamış. Firma, Truck Driver ismindeki yeni oyunun Free-To-Play olacağını fakat oyun içerisindeki mazotun gerçek parayla satılacağını duyurdu.

Duolingo Push

Yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, kullanıcının talebi doğrultusunda her gün çalışma uyarısında bulunduğu bir mobil bildirim atıyor. Kullanıcılar bu bildirimi gördüklerini fakat yoğunluktan dolayı gözden kaçırdıklarını söylüyor. Asla göz ardı edemeyeceğiniz yeni bildirim yöntemi: Duolingo Push.

 

Kakabüs ve Uber karışımı proje: Ola Restrooms

Lego parça bulucu uygulama

Stutterstock’tan gerçek kütüphane

Firma, IRL ismindeki gerçek kütüphanesini duyurdu.

Capcom, Zombi arıyor

Capcom, Zombi çalışan arıyor. Firma, başvurunuzu anında değerlendirip yanıt veriyor. Bu bağlantıdan başvuruda bulunabilirsiniz.

Minik patilerin kullanımına uygun kumanda

https://www.youtube.com/watch?v=uFT5gabytHY

Holografik oyuncu asistanı: GeForce RTX R.O.N

Nintendo Switch kullanıcılarına müjde!

IGN tarafından hazırlanan bu şakada Nintendo’ya gelecek oyunlar açıklanıyor. Nintendo Switch’e epey oyun geliyor. Hatta Xbox One S bile Switch'e geliyor.

 

Hayvanlar için otonom taşıma Waymo Pet

Değişik bir soda: SodaStreamME

Astronot Scott Kelly, uzay görevlerindeki hazımsızlık rahatsızlığından yola çıkarak maden suyu tasarladı.

CPU için RGB aydınlatma

Köpeği yürüyüşe çıkartmaya yardımcı drone

https://www.thumbsup.com/pages/pet-tech

Nokia X-Ray kamera

Beş arka kameralı Nokia 9'daki sensörlerden birisi X-Ray çekim yapabiliyor.

Honor'dan yeni telefon

Honor’ın yeni telefonu 69 MP selfie, 8000 mAh bayarya, 6 hoparlör ve tamamen çerçevesiz tasarıma sahip olacak.

Vivo 15 arka kameralı telefon

Teletext ekranından Worms oynayabileceksiniz

Tinder boy doğrulama özelliği

Asus ROG Swift PG360

Çiftler için kafaüstü kulaklık

Sevdiğiniz ile kafa kafaya verip aynı müziği dinlemek mi istiyorsunuz. Jabra Ear bud(dy) size göre: https://www.jabra.com.tr/earbuddy

Razr Ping

Apex Legends’daki takım içi iletişim modeli gerçek hayata uyarlandı.

Bu saatte 24 değil 25 saat var

1 dolarlık yatak


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dr20mouse 1 ay en beğenilen
En mantıklısı kamyon oyununun yakıtı parayla satmasıydı diğerlerinin şaka olduğu çok kolay anlaşılıyor
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C-TRanger 1 ay
Gerçek parayla mazot alma olayı güzelmiş.

.
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agent1453 1 ay
1 Nisan şakası diyerek birbirine şaka yapmaya çalışan insanların olduğu Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bakın 1 Nisan nereden geliyor:
15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir.
En sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne giderek bir elinde Kur’an bir elinde İncil ‘Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım’ der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler.
Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar‘ Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz’ dediklerinde Haçlı ordusu komutanı ‘Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur’ diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada Şehit edilir.
İşte o gün bugündür.
1 Nisan Hıristiyanlar arasında ‘Hile Günü’ olarak kutlanmaktadır. Müslümanların böyle saçmalıklardan uzak durması gerekmektedir.
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ertech26 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 ay
CPU için RGB aydınlatma bana pek de şaka gibi gelmedi ama neyse... :d
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Eeltorm 1 ay
Çok komikmiş.
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Biyturs_OnSr 1 ay
Hepsi birbirinden iyi
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pp_pp 1 ay
Bu konu da onlardan biri anlaşılan.
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aydınayhan 1 ay
benım sakalarım daha guzeldı ama forumun bunyesı kaldırmadı
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dr20mouse 1 ay en beğenilen
En mantıklısı kamyon oyununun yakıtı parayla satmasıydı diğerlerinin şaka olduğu çok kolay anlaşılıyor
1 Yanıt Yanıtla +8
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Efsun7 1 ay yeni yorumcu dr20mouse
Aynen
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