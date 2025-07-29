Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite, Türkiye'de kullanıma sunuldu!

    YouTube Premium'un daha uygun fiyatlı seçeneği YouTube Premium Lite artık Türkiye'de YouTube Premium Lite abonelik ücreti ne kadar? YouTube Premium Lite özellikleri neler?

    Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite, Türkiye'de kullanıma sunuldu! Tam Boyutta Gör
    YouTube’un uygun fiyatlı Premium abonelik seçeneği YouTube Premium Lite, Türkiye’de kullanıma sunuldu. YouTube Premium Lite üyeliği ayda 49,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

    ⏯️ YouTube Premium fiyatları 2025

    • YouTube Premium Lite: 49,99 TL
    • YouTube Premium: 79,99 TL
    • YouTube Premium Aile: 159,99 TL
    • YouTube Premium Öğrenci: 52,99 TL

    🆚 YouTube Premium ve Premium Lite farkları neler? Premium Lite özellikleri

    Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite, Türkiye'de kullanıma sunuldu! Tam Boyutta Gör
    YouTube Premium aboneleri tamamen reklamsız bir deneyim elde ederken YouTube Premium Lite abonelerine bazı videolarda reklam gösteriliyor. Premium Lite ile oyun, moda, güzellik ve haber gibi çeşitli temalardaki videolarda reklam görmezsiniz. Ancak müzik içeriklerinde, Shorts videolarında, arama yaptığınızda ve YouTube'da gezinirken reklam görebilirsiniz.

    Reklam farkına ek olarak YouTube Premium Lite aboneliğine YouTube Music Premium üyeliği dahil değildir. YouTube’u arkaplanda oynatma desteği mevcut değil. YouTube ve YouTube Kids’de çıkan reklam sayısından sıkıldıysanız Lite abonelik alarak reklam sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Diğer özellikler için normal Premium aboneliği almak gerekiyor.

    YouTube Premium Lite'a nasıl üye olunur?

    Bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıma sunulan YouTube Premium Lite’a üye olmak için https://www.youtube.com/premiumlite web sitesinden kaydolabilirsiniz. Dilerseniz Premium ve Premium Lite abonelikleri arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    michelin lastik ömrü kaç yıl türkiye nem oranı sıralaması nmc batarya ömrü eragon 2 türkçe dublaj izle protein tozu olmadan kas yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum