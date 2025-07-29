Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite, Türkiye'de kullanıma sunuldu!

⏯️ YouTube Premium fiyatları 2025
- YouTube Premium Lite: 49,99 TL
- YouTube Premium: 79,99 TL
- YouTube Premium Aile: 159,99 TL
- YouTube Premium Öğrenci: 52,99 TL
🆚 YouTube Premium ve Premium Lite farkları neler? Premium Lite özellikleri
Reklam farkına ek olarak YouTube Premium Lite aboneliğine YouTube Music Premium üyeliği dahil değildir. YouTube’u arkaplanda oynatma desteği mevcut değil. YouTube ve YouTube Kids’de çıkan reklam sayısından sıkıldıysanız Lite abonelik alarak reklam sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Diğer özellikler için normal Premium aboneliği almak gerekiyor.
YouTube Premium Lite'a nasıl üye olunur?
Bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıma sunulan YouTube Premium Lite’a üye olmak için https://www.youtube.com/premiumlite web sitesinden kaydolabilirsiniz. Dilerseniz Premium ve Premium Lite abonelikleri arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: