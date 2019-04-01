Google’ın 1 Nisan için hazırladığı tüm şakalar

1 Nisan günü teknoloji devlerinin yaratıcılıklarını şakalara yansıtacağı bir tarih olma özelliğine sahip. Bu sene de geleneği bozmayan birçok firma şakalarını yayınlamaya başladı. Bunlardan biri de Google. Google Maps içerisinde çıkan “yılan oyunu” sürprizinden, bükülebilir kaşığa kadar ilginç şakalar mevcut.

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Google Maps “Yılan Oyna”

Bir dönemin popüler oyunu “Snake” bu sefer Google Maps üzerinde. Oyuna başlamak için iOS veya Android uygulaması üzerinden sol üst menüye girip, Yılan Oyna'yı seçmeniz yeterli. Kahire, Sao Paulo, Londra, Sidney, San Fransisco, Tokyo ve Dünya seçeneklerinden birini seçerek, toplu taşıma araçlarıyla müşteri topluyorsunuz. Bazen şehirlerin simgesel noktalarıyla ilgili görseller çıkıyor. Bilgisayarından denemek isteyenler bu bağlantıyı kullanabilirler.

Google Files “Ekran temizleyici”

Google’ın dosya yöneticisine ekran temizleyici özelliği geliyor. Akıllı telefonunuzun ekranı kirlendiğinde Google Files ekran temizleyiciyi çalıştırmanız yeterli. Ayrıca telefonun titreşimi özel olarak çalıştırılarak ekranın kirlenmesini de engelleyebiliyor.

Google Tulip (Lalece çeviri)

Google Tulip projesi ile lalenizin ne istediğini artık anlayabileceksiniz. Makine öğrenme ile geliştirilen yeni Google Asistan özelliği “laleceyi” anlayarak simultane bir şekilde çevirebiliyor. Kaktüs vb. birçok bitki üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. İngilizce Google Asistan’a “Talk to tulip translator” diyerek bu deneyimi siz de yaşayabilirsiniz.

Gboard için bükülebilir kaşık

Klavyelerden bıktıysanız bu kaşık tam size göre. Gboard için geliştirilen kaşığı ne kadar büktüğünüze göre harf girişi yapılıyor. Böylece kaşık ile hızlıca istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz.

https://9to5google.com/2019/03/31/google-april-fools-roundup-2019/