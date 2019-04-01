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Google’ın 1 Nisan için hazırladığı tüm şakalar

Bu sene de geleneği bozmayan Google, 1 Nisan için birçok şaka hazırladı. Çoğu “yeni” ürün veya özellik duyurusu olan şakaların tamamı haberimizin içerisinde yer alıyor.
1 ay
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8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’ın 1 Nisan için hazırladığı tüm şakalar
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1 Nisan günü teknoloji devlerinin yaratıcılıklarını şakalara yansıtacağı bir tarih olma özelliğine sahip. Bu sene de geleneği bozmayan birçok firma şakalarını yayınlamaya başladı. Bunlardan biri de Google. Google Maps içerisinde çıkan “yılan oyunu” sürprizinden, bükülebilir kaşığa kadar ilginç şakalar mevcut.
Ayrıca Bkz. "Fortnite Creative modu mini battle royale oyunlarını getiriyor"

Google Maps “Yılan Oyna”

Bir dönemin popüler oyunu “Snake” bu sefer Google Maps üzerinde. Oyuna başlamak için iOS veya Android uygulaması üzerinden sol üst menüye girip, Yılan Oyna'yı seçmeniz yeterli. Kahire, Sao Paulo, Londra, Sidney, San Fransisco, Tokyo ve Dünya seçeneklerinden birini seçerek, toplu taşıma araçlarıyla müşteri topluyorsunuz. Bazen şehirlerin simgesel noktalarıyla ilgili görseller çıkıyor. Bilgisayarından denemek isteyenler bu bağlantıyı kullanabilirler.

Google’ın 1 Nisan için hazırladığı tüm şakalar
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Google Files “Ekran temizleyici”

Google’ın dosya yöneticisine ekran temizleyici özelliği geliyor. Akıllı telefonunuzun ekranı kirlendiğinde Google Files ekran temizleyiciyi çalıştırmanız yeterli. Ayrıca telefonun titreşimi özel olarak çalıştırılarak ekranın kirlenmesini de engelleyebiliyor.

Google Tulip (Lalece çeviri)

Google Tulip projesi ile lalenizin ne istediğini artık anlayabileceksiniz. Makine öğrenme ile geliştirilen yeni Google Asistan özelliği “laleceyi” anlayarak simultane bir şekilde çevirebiliyor. Kaktüs vb. birçok bitki üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. İngilizce Google Asistan’a “Talk to tulip translator” diyerek bu deneyimi siz de yaşayabilirsiniz.

Gboard için bükülebilir kaşık

Klavyelerden bıktıysanız bu kaşık tam size göre. Gboard için geliştirilen kaşığı ne kadar büktüğünüze göre harf girişi yapılıyor. Böylece kaşık ile hızlıca istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz.


https://9to5google.com/2019/03/31/google-april-fools-roundup-2019/ Yorum Yaz
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Carlsberg7539 1 ay en beğenilen
1 nisana gerek yok türkiyede her günümüz şaka gibi geçiyo zaten:D
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gamermelisa 1 ay
bence o kadar da kötü değiller
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programmer_onur 1 ay
Google Plus yarın kapanıyor. Bu şaka değil.
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AlliedSL 1 ay
Adamların şaka diye yaptığı ekran temizleme videosunda ön kameranın yükselip ekrana camsil sıkması çok yaratıcı bi fikir yalnız
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Moving On 1 ay
Tamamen gereksiz bence.
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津波 1 ay
Bunlara gülen var mı acaba merak ettim.
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Rachsuchtig 1 ay 津波
津波
Bunlara gülen var mı acaba merak ettim.

Bu şakalar yaratıcılık açısından güzel bence özellikle lale çevirici kimin aklına böyle bir skeç gelir ki
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The.Mafia 1 ay
Google sen yapma bari😀
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Carlsberg7539 1 ay en beğenilen
1 nisana gerek yok türkiyede her günümüz şaka gibi geçiyo zaten:D
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