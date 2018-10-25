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Mars'taki tuzlu su, basit yaşam formlarını destekleyebilir

ABD'li bilim insanları Mars yüzeyinin altında tuzlu su tabakasının bulunabileceğini ve bu sudaki oksijenin; aerobik solunum yapan canlılar için yeterli olabileceğini düşünüyor.
6 ay
11,9b
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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NASA'nın Viking uyduları, Mars Keşif Uydusu ve Curiosity aracından elde edilen bulgular Mars'ın bir zamanlar çeşitli su kaynaklarına sahip olduğunu işaret ediyor. Hatta pek çok bilim insanı milyarlarca yıl önce Mars'ta okyanusun bile bulunduğunu düşünüyor. Bununla birlikte atmosferinin büyük bir kısmını kaybettikten sonra Kızıl Gezegen, günümüzde olduğu gibi kuru ve soğuk forma kavuştu. Bu form gezegendeki suyun ortadan kaybolmasına neden oldu.

Tuzlu sudaki oksijen yeterli olabilir 

Yine de NASA'nın Mars programının en büyük hedeflerinden biri gezegende sıvı halde su keşfetmek. Tabi Mars'ta suyun keşfedilmesi tek başına canlı yaşamını etkileyecek bir etken değil zira su bulunsa bile Mars'ın atmosferinin Dünya'dan 160 kat daha ince ve çoğunlukla karbondioksitten(oksijen seviyesi oldukça az) oluştuğunu düşünürsek bulunan su, canlı yaşamını desteklemek için yeterli olmayacaktır. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ise ilginç bir iddia ortaya attı: Mars'ta tuzlu su bulunabilir ve bu su basit yaşam formlarını destekleyebilir.
Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi ve üniversite tarafından NASA'ya destek olmak için yönetilen Jet İtki Laboratuvarı(JPL)'ndaki araştırmacılar NASA'nın Mars'taki su varsayımlarına dayanıyor. NASA daha önce Mars'ta çeşitli yerlerde bir tür tuz molekülü olan kalsiyum perklorat bulmuştu. Bu molekül Mars yüzeyinin altında su olabileceği fikrini destekliyor. Öte yandan hem Avrupalı araştırmacılar hem de NASA, Mars'ın güney kutbunda sıvı halde tuzlu suyun bir buz tabakasının altında olabileceğini düşünüyor. İşte JPL'deki araştırmacılar yeni iddialarını bu su tabakalarına dayandırıyor.
JPL araştırmacılarına göre Mars yüzeyinin altında(veya buz tabakasının altında) su bulunursa bu su bakteri ve sünger gibi basit yaşam formlarını destekleyecek miktarda oksijeni içerebilir. Oksijenin su ve hava arasındaki dengeyi korumak için atmosferde yayılarak su moleküllerinin içine girebileceğini belirten araştırmacılar söz konusu (varsayımsal) su kaynaklarının ne kadar oksijen içerdiğini tespit etmek adına bir model de geliştirdi.
Bu modelde Mars'ın mevcut iklimini ve gezegendeki iklimin 20 milyon yılda nasıl değiştiğini de değerlendiren ekip, atmosferin kalın olduğu ve sıcaklığın yeterince düşük olduğu noktalarda su bulunması halinde bu suyun şaşırtıcı ölçüde oksijen içerebileceğini düşünüyor. Ekibe göre söz konusu sulardaki oksijen oranı Dünya'daki okyanuslarda bulunan ve aerobik solunum için yeterli olan oksijen oranından daha fazla olabilir. Araştırmacılar atmosfer ve sıcaklık koşullarının oksijen için daha elverişli olduğu noktaları NASA'ya bildirerek Mars'taki çalışmalarda bu noktalara odaklanılmasını istiyor. 

http://www.caltech.edu/news/model-describing-conditions-under-which-oxygenated-water-could-exist-mars-challenges Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
mars gezegeninin çekirdeğinde dönen bir kütle yavaşladığı için elektromanyetik kalkan çok zayıf, buda radyasyonu direkt almasına neden oluyor, insan ırkı normal şartlarda burada yaşayamaz, su hava olsa bile.
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NeroWin 6 ay
Mars'da su veya oksiğen sorun olmicak ya, her seferinde Su Su diyip durmayın, çok büyük bir kısmı su ve oksijenle dolu zaten. Bir şekilde çıkartılıp kullanılabilir. Asıl sorun atmosfer. Onu nasıl çözecekler... Dünyanın koruma kalkanında çıkıp 1 sene yaşamak imkansız gibi birşey..
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DH Misafiri 6 ay
Marsın derinliklerinde suya benzer sıvıların bulunduğu kesindir. Bu su milyarlarca bir yerde kapalı kalmış su ne kadar su ise o kadar sudur. Mars eskiden bir dünya idi. Çekirdek fizyonu bitmiş ya da bitmek üzeredir.Mars ölmüş ya da ölmek üzere olan bir gezegendir.
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Sirkadyen 6 ay DH Misafiri
Gezegenle fizyon ne alaka ? Saçmasapan mesajlar atmayın.
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vırvır 6 ay DH Misafiri
Dünyadaki su kaç yıllık sence? Boş ve saçma şeyler yazmanın anlamı ne? Fizyon ne haberin varmı?
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RaptorFX 6 ay
İster misin zamanında yaşamın Marsta olduğu ortaya çıksın. Felaketten kaçanların Dünyaya inmeye çalıştığı sırada denize düştüğü ve cesetler içindeki organizmaların dünyaya hayatı getirdiği açıklansın.
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