'Marvel vs. Capcom 2:New Age of Heroes' ios'a geliyor

'Marvel vs. Capcom 2:New Age of Heroes' marvel ve capcom evrenlerinin karakterlerini bir araya getirecek; Wolverine, Ryu, Iron Man ve Mega Man gibi etkileyici 56 karakter oyunda yer alacak.Mobil platform versiyonu henüz tam olarak detaylanmadı ancak benzer dövüş oyunlarından alıştığımız dokunmatik ekran kontrolleri, çeşitli oyun modları ve karakterlere özel kombo sistemleri yer alacak.25 Nisan'da çıkması muhtemel görülen oyun önümüzdeki hafta appstore’da yerini alacak.

http://www.touchgen.net/fight-marvel-vs-capcom-2-for-ios