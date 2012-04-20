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'Marvel vs. Capcom 2:New Age of Heroes' ios'a geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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'Marvel vs. Capcom 2:New Age of Heroes' marvel ve capcom evrenlerinin karakterlerini bir araya getirecek; Wolverine, Ryu, Iron Man ve Mega Man gibi etkileyici 56 karakter oyunda yer alacak.Mobil platform versiyonu henüz tam olarak detaylanmadı ancak benzer dövüş oyunlarından alıştığımız dokunmatik ekran kontrolleri, çeşitli oyun modları ve karakterlere özel kombo sistemleri yer alacak.25 Nisan'da çıkması muhtemel görülen oyun önümüzdeki hafta appstore’da yerini alacak.

http://www.touchgen.net/fight-marvel-vs-capcom-2-for-ios Yorum Yaz
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Jacobıan 7 yıl
Android e ne zaman
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goenitz117 7 yıl
İnşallah fiyatı da güzel olur
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xxXarkantosXxx 7 yıl
mükemmel bir klasik
ama combo lar nasıl olacak merak ettim doğrusu
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