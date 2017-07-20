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WhatsApp'a sadece Android O'da çalışan yeni bir özellik geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sadece Android O kullanıcılarının faydalanabileceği yeni bir özelliğe sahip oluyor. Görüntülü aramaya resim içinde resim desteği geldi.
1 yıl
13,1b
1
16
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp beta dün 2.17.265 numaralı sürüme güncellenirken çoğu kullanıcının göremediği bir yenilikle geldi. Zira değişikliği fark edebilmek için Android'in en yeni sürümünü çalıştıran bir cihaza sahip olmak gerekiyordu. WhatsApp artık Android O'da görüntülü aramalar için resim içinde resim (picture-in-picture) özelliğini destekliyor.
Bildiğiniz gibi Android Nougat ve alt sürümlerde görüntülü arama başlatıldığında geri tuşuna dokunursanız, arama arka plana gider ve sesli görüşme devam ederken video duraklar. Böylece sohbet ekranına geri dönerek telefonunuzda başka bir işlem yapabilirsiniz. Yeni özellikle birlikte Android O'da geri tuşuna dokunduğunuzda, video yüzen bir pencere haline gelecek ve telefonunuzda başka işlem yaparken bir yandan da görüntülü görüşmeye devam edebileceksiniz.
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Yüzen video hareket ettirilebiliyor ancak yalnızca ekranın kenarlarından birine taşıyabiliyorsunuz. Üzerine dokunduğunuzda ise normal boyutuna geri dönüyor. Aşağı doğru kaydırılınca görüşmeyi arka plana atarak, Nougat ve daha düşük sürümlerde olduğu gibi videoyu duraklattığını belirtelim.
WhatsApp'a sadece Android O'da çalışan yeni bir özellik geldi
Resim içinde resim (picture-in-picture) API'si sadece Android O'ya eklenmiş durumda. Dolayısıyla bu özellik Android'in eski sürümleri için geçerli olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan WhatsApp''ın bu yeniliği destekleyen ilk uygulama olmadığını belirtelim. Resim içinde resim özelliğini daha önce Duo, VLC Beta, Play Movies ve Chrome gibi uygulamalarda da görmüştük. Giderek daha fazla uygulamanın bu akıma katılması bekleniyor.
WhatsApp'ın bu yeni özelliğini denemek isterseniz Android O Geliştirici Önizleme sürümünü çalıştıran bir cihaza sahip olmanız gerekecek. Ayrıca Play Store'daki WhatsApp beta programına katılmanız ya da APK Mirror üzerinden manuel olarak en yeni APK dosyasını indirmeniz de lazım.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/88777699132753100 Yorum Yaz
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cangunner 1 yıl
ios whatsapp içinde gezerken bu özellik var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cem650 1 yıl
çokta fifi...
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IceRulez 1 yıl
Yalla , Bas Yemkin Ma Ehke.
ne kadar itici bir dil.
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aenescan1994 1 yıl
Bu Skype da Messenger da kaç senedir var, onlardan bahsedilmemiş bile. WhatsApp yokken neler vardı
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Android lagda kalmış bu konuda.
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AlicanNalbat 1 yıl
iOS'ta zaten var...
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karmixs 1 yıl
Vay be resim içinde resim özelliği de ne ola ki ??
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medizinischen Labor 1 yıl
iosta 3 senedir var bu?
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mcrew 1 yıl
WhatsApp bunu daha yeni mi getirmiş
Line wechat Skype epeyi zamandır var bunlarda
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BekirTemel 1 yıl
yalla
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Rachsuchtig 1 yıl
Aynı özellik Facebook Messenger'da var hemde sadece Android O için değil neden diğer sürümler için yapmamışlar ki
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cem650 1 yıl
çokta fifi...
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IceRulez 1 yıl
Yalla , Bas Yemkin Ma Ehke.
ne kadar itici bir dil.
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