WhatsApp'a sadece Android O'da çalışan yeni bir özellik geldi

WhatsApp beta dün 2.17.265 numaralı sürüme güncellenirken çoğu kullanıcının göremediği bir yenilikle geldi. Zira değişikliği fark edebilmek için Android'in en yeni sürümünü çalıştıran bir cihaza sahip olmak gerekiyordu. WhatsApp artık Android O'da görüntülü aramalar için resim içinde resim (picture-in-picture) özelliğini destekliyor.

Bildiğiniz gibi Android Nougat ve alt sürümlerde görüntülü arama başlatıldığında geri tuşuna dokunursanız, arama arka plana gider ve sesli görüşme devam ederken video duraklar. Böylece sohbet ekranına geri dönerek telefonunuzda başka bir işlem yapabilirsiniz. Yeni özellikle birlikte Android O'da geri tuşuna dokunduğunuzda, video yüzen bir pencere haline gelecek ve telefonunuzda başka işlem yaparken bir yandan da görüntülü görüşmeye devam edebileceksiniz.

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Yüzen video hareket ettirilebiliyor ancak yalnızca ekranın kenarlarından birine taşıyabiliyorsunuz. Üzerine dokunduğunuzda ise normal boyutuna geri dönüyor. Aşağı doğru kaydırılınca görüşmeyi arka plana atarak, Nougat ve daha düşük sürümlerde olduğu gibi videoyu duraklattığını belirtelim.

Resim içinde resim (picture-in-picture) API'si sadece Android O'ya eklenmiş durumda. Dolayısıyla bu özellik Android'in eski sürümleri için geçerli olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan WhatsApp''ın bu yeniliği destekleyen ilk uygulama olmadığını belirtelim. Resim içinde resim özelliğini daha önce Duo, VLC Beta, Play Movies ve Chrome gibi uygulamalarda da görmüştük. Giderek daha fazla uygulamanın bu akıma katılması bekleniyor.

Android O Geliştirici Önizleme sürümünü çalıştıran bir cihaza sahip olmanız gerekecek. Ayrıca Play Store'daki WhatsApp beta programına katılmanız ya da APK Mirror APK dosyasını indirmeniz de lazım. WhatsApp'ın bu yeni özelliğini denemek istersenizsürümünü çalıştıran bir cihaza sahip olmanız gerekecek. Ayrıca Play Store'dakiprogramına katılmanız ya da APK Mirror üzerinden manuel olarak en yeniindirmeniz de lazım.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/88777699132753100