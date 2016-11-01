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Masaüstü Kaby Lake-s işlemciler sızdı

Intel'in masaüstü için hazırladığı Kaby Lake-S işlemci modelleri, iş istasyonları için olan Xeon E3 işlemcisi, TDP değerleri, frekansları ve yeni 200 serisi çipset isimleri sızdı.
2 yıl
3,6b
1
38
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Intel'in 14nm mimarisiyle üreteceği yeni Kaby Lake işlemci ailesinin masaüstü modelleri ve 200 serisi yeni çipset modellerinin isimleri sızdı.

14nm+ üretim ve arttırılmış verimlilik  

Yeni Kaby Lake işlemci ailesi üretim mimarisi itibariyle fazla değişim göstermeyecek olsa da transistör seviyesinde özelleştirmeler, arttırılmış verimlilik ve frekanslarla SkyLake-S  modellerine göre %12 daha yüksek işlem performansı vaat ediyor.
Artan frekanslar ve verimlilik sayesinde Skylake muadillerine kıyasla aynı güç tüketiminde daha fazla performans veya aynı işi daha hızlı/ düşük güç tüketimi ile yapacak olan Kaby Lake işlemcilerin mobil sürümleri hali hazırda tanıtılmış olsa da masaüstü modelleri için Ocak ayına kadar beklememiz gerekecek.
Speed Shift teknolojisiyle birlikte uygulama açılışları ve ani yük durumlarında önceki modellere göre 2 kat daha hızlı tepki verebilen işlemciler en yüksek frekansa önceki modellerdeki 100 milisaniye yerine sadece 15 milisaniyede çıkabiliyor ve frekansı daha uzu süre en yüksek seviyede tutabiliyor. Önceki modellerden de 14nm+ üretim ile daha iyi Overclock başarımı beklenen işlemciler 2.nesil Core i5 ve i7 modelleri olan i5 2500K ve i7 2600K'nın tahtını yerinden edebilir. Speed Shift teknolojisini ve mimari özelliklerini Erdi Özüağ'ın "Apple MacBook Pro detaylı analiz "Performans, özellikler ve dahası..." " haberinden okuyabilirsiniz.
Gelelim yeni Kaby Lake-S işlemcilere. Tek tek sayarak sıkmak istemiyorum. Öne çıkan farklar genel olarak muadillerine göre 100-300MHz arası frekans artışı olarak gözüküyor. Çekirdek, izlek olarak bir değişiklik gözükmüyor. 
Popüler işlemciler olan i7 6700K yerine i7 7700K,  i5 6600K yerine de i5 7600K geliyor. B0 revizyonu olduğu bildirilen işlemciler çok önemli bir durum olmadığı sürece yapısal bir değişiklik geçirmeyecek ve hacimli üretime hazır demek oluyor.
Masaüstü Kaby Lake-s işlemciler sızdı
  

 Intel 200 Serisi Çipsetler

 H270, Z270, B250, Q250, Q270 çipsetler LGA 1151 soket yapısını kullanırken C422 ve X299 çipsetlerin LGA 1151 mi yoksa başka bir soket mi kullanacağı belirsiz durumda. Bildiğiniz üzere Intel X serisi çipsetler en üst seviye için kullanılıyor. Yukarıda da bahsi geçen Xeon E3-1205v6 işlemciyle birlikte kullanılır mı tartışmaları sürse de öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek anlaşılan.

http://www.anandtech.com/show/10802/desktop-kaby-lakes-lineup-base-frequencies-chipset-names Yorum Yaz
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01myavuz 2 yıl en beğenilen
Garip, adamlar sadece çarpan kilidini kaldırınca yeni model yapmış, yolmaya devam intel.
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BalistikBomba 2 yıl
Haberlere göre Ocak ayında AMD ZEN, İntel Kabylake çıkacak. Umuyorum ve dua ediyorum ki, AMD şu İntel'i ezsin. i86 savaşları yeniden başlasın. Ortalık biraz panayır yerine dönsün. Amd Zen umarım Ocak ayında sağlam bir kroşe çeker.
Haberlere göre Ocak ayında AMD ZEN, İntel Kabylake çıkacak. Umuyorum ve dua ediyorum ki, AMD şu İntel'i ezsin. i86 savaşları yeniden başlasın. Ortalık biraz pan...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
Jack Martin 2 yıl
i7 7700T eğer fiyatta fazla uçmazsa mini itx sistemlerinin vazgeçilmesi olabilir :)
35W TDP gayet iyi az ısınır ve 2,9 ghz turbosuda varsa 3.1 görür kolaylıkla tam oyun sistemine göre.
Bende Kaby Lake bekliyorum yoksa i7 3770 ile şimdilik devam
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BalistikBomba 2 yıl
Bir Samsung'un Note serisi, bir de İntel'in Core'leri...
Her sene gıdım gıdım değişiklik yapıp, aslında her sene aynı malı satıyorlar. Bereket ki, Note serisi Samsung'un elinde patladı

Bir de AMD, Zen mimarisi ile İntel'in Core'lerini patlatsa tadından yenmezdi. Ama pek de umudum yok açıkçası...
Aynı malı her sene makyajlayıp satma olayı aslında iyi değil, Cod serisi,Assasins serisi, ve kaybolan efsane NFS serisi buna örnek oyunlarda.
İntel'in gidişi de bence iyi değil! Önceki nesil işlemcide biraz performans iyileştirmeleri ve hafif de OC çekip yeni nesil diye satıyorlar.[:\-]
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aykutx 2 yıl
Tüm bu haberlerden sonra soket 2066 yı belemeye karar verdim.
Şu anda 6600k kullanıyorum. Beklediğime ve değiştirceğime değsin.
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XavierPedro 2 yıl
1366 soketin bile halen gideri varken bu tamamen para tuzağı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu skorları güncel i5ler zor alıyor. Kaldı ki onlar bile oyunlar için yetersiz gelmeye başladı (bkz. bf1).
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Firaristt 2 yıl XavierPedro
BF1'de CPU konusunda bir sorun olduğunu geliştiriciler de kabul etti. Yetersiz gelme gibi bir durum yok. Ha, 105fps değil de 100fps verir onun için de sistemi değiştirmeye değmez.
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emrys3535 2 yıl
Ne zaman çıkacağına dair bi haber var mı? i7 860'ı emekli etme vakti geldi gibi artık. Bir önceki seriye göre performans artışı yine çok az ama arada 6 nesil olunca fark eder diye düşünüyorum
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ookami 2 yıl emrys3535
emrys3535
Ne zaman çıkacağına dair bi haber var mı? i7 860'ı emekli etme vakti geldi gibi artık. Bir önceki seriye göre performans artışı yine çok az ama arada 6 nesil olunca fark eder diye düşünüyorum


İlk nesil ile 2. nesil arasında ciddi fark vardı, o yüzden gözle görülür bir fark olacağını düşünüyorum.
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flagbearer 2 yıl
senelerdir aynı işlemciyi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar
sene olmuş 2017 hala 4 çekirdek
i7 ler hızları
tdp değerli hemen hemen aynı değişen sadece soket
bu yüzden sistemi satıp x99 a geçtim 6 kafam rahat
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aceleciburak 2 yıl flagbearer
2017 başı itibariyle de X99 ve soket 2011 demode oluyor çünkü intel bu sefer üst segmentte soket değişimine gidip X299 chipsetler ile Soket 2066 yapısına geçiyor ve 2020 yılına kadar soket değişimi olmayacak. tahminim 2020 den sonrada intel millete zulüm olsun diye birkaç pin ekleyip 2076 diye piyasaya sürer...
AMD nin en azında ZEN mimarisi ile Soket AM4 (1331 pin) yapısına geçeceği ve Zen+ işlemcilerinde aynı anakartlarla kullanılacağı biliniyor.
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ayakliPC 2 yıl
OEM reyonunda çalışan satış temsilcilerinin sözlerini duyar gibiyim.
"Bu daha iyi ve daha hızlısı abi"
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MogoLKhan 2 yıl
İşlemcileri oc yap sat bu nedir. İntelin yaptığı üçkağıtcılık.
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wh0sKing 2 yıl MogoLKhan
Rakibin soytarı olunca böyle oluyor.
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muaz1984 2 yıl
2500k ile sorunsuz uzun yıllar daha yola devam.
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