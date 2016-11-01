Masaüstü Kaby Lake-s işlemciler sızdı

Intel'in 14nm mimarisiyle üreteceği yeni Kaby Lake işlemci ailesinin masaüstü modelleri ve 200 serisi yeni çipset modellerinin isimleri sızdı.

14nm+ üretim ve arttırılmış verimlilik

Yeni Kaby Lake işlemci ailesi üretim mimarisi itibariyle fazla değişim göstermeyecek olsa da transistör seviyesinde özelleştirmeler, arttırılmış verimlilik ve frekanslarla SkyLake-S modellerine göre %12 daha yüksek işlem performansı vaat ediyor.

Artan frekanslar ve verimlilik sayesinde Skylake muadillerine kıyasla aynı güç tüketiminde daha fazla performans veya aynı işi daha hızlı/ düşük güç tüketimi ile yapacak olan Kaby Lake işlemcilerin mobil sürümleri hali hazırda tanıtılmış olsa da masaüstü modelleri için Ocak ayına kadar beklememiz gerekecek.

Speed Shift teknolojisiyle birlikte uygulama açılışları ve ani yük durumlarında önceki modellere göre 2 kat daha hızlı tepki verebilen işlemciler en yüksek frekansa önceki modellerdeki 100 milisaniye yerine sadece 15 milisaniyede çıkabiliyor ve frekansı daha uzu süre en yüksek seviyede tutabiliyor. Önceki modellerden de 14nm+ üretim ile daha iyi Overclock başarımı beklenen işlemciler 2.nesil Core i5 ve i7 modelleri olan i5 2500K ve i7 2600K'nın tahtını yerinden edebilir. Speed Shift teknolojisini ve mimari özelliklerini Erdi Özüağ'ın "Apple MacBook Pro detaylı analiz "Performans, özellikler ve dahası..." " haberinden okuyabilirsiniz.

Gelelim yeni Kaby Lake-S işlemcilere. Tek tek sayarak sıkmak istemiyorum. Öne çıkan farklar genel olarak muadillerine göre 100-300MHz arası frekans artışı olarak gözüküyor. Çekirdek, izlek olarak bir değişiklik gözükmüyor.

Popüler işlemciler olan i7 6700K yerine i7 7700K, i5 6600K yerine de i5 7600K geliyor. B0 revizyonu olduğu bildirilen işlemciler çok önemli bir durum olmadığı sürece yapısal bir değişiklik geçirmeyecek ve hacimli üretime hazır demek oluyor.

Intel 200 Serisi Çipsetler

H270, Z270, B250, Q250, Q270 çipsetler LGA 1151 soket yapısını kullanırken C422 ve X299 çipsetlerin LGA 1151 mi yoksa başka bir soket mi kullanacağı belirsiz durumda. Bildiğiniz üzere Intel X serisi çipsetler en üst seviye için kullanılıyor. Yukarıda da bahsi geçen Xeon E3-1205v6 işlemciyle birlikte kullanılır mı tartışmaları sürse de öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek anlaşılan.

http://www.anandtech.com/show/10802/desktop-kaby-lakes-lineup-base-frequencies-chipset-names