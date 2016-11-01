Masaüstü Kaby Lake-s işlemciler sızdı

Intel'in 14nm mimarisiyle üreteceği yeni Kaby Lake işlemci ailesinin masaüstü modelleri ve 200 serisi yeni çipset modellerinin isimleri sızdı.
14nm+ üretim ve arttırılmış verimlilik
Yeni Kaby Lake işlemci ailesi üretim mimarisi itibariyle fazla değişim göstermeyecek olsa da transistör seviyesinde özelleştirmeler, arttırılmış verimlilik ve frekanslarla SkyLake-S modellerine göre %12 daha yüksek işlem performansı vaat ediyor.
Artan frekanslar ve verimlilik sayesinde Skylake muadillerine kıyasla aynı güç tüketiminde daha fazla performans veya aynı işi daha hızlı/ düşük güç tüketimi ile yapacak olan Kaby Lake işlemcilerin mobil sürümleri hali hazırda tanıtılmış olsa da masaüstü modelleri için Ocak ayına kadar beklememiz gerekecek.
Speed Shift teknolojisiyle birlikte uygulama açılışları ve ani yük durumlarında önceki modellere göre 2 kat daha hızlı tepki verebilen işlemciler en yüksek frekansa önceki modellerdeki 100 milisaniye yerine sadece 15 milisaniyede çıkabiliyor ve frekansı daha uzu süre en yüksek seviyede tutabiliyor. Önceki modellerden de 14nm+ üretim ile daha iyi Overclock başarımı beklenen işlemciler 2.nesil Core i5 ve i7 modelleri olan i5 2500K ve i7 2600K'nın tahtını yerinden edebilir. Speed Shift teknolojisini ve mimari özelliklerini Erdi Özüağ'ın "Apple MacBook Pro detaylı analiz "Performans, özellikler ve dahası..." " haberinden okuyabilirsiniz.
Gelelim yeni Kaby Lake-S işlemcilere. Tek tek sayarak sıkmak istemiyorum. Öne çıkan farklar genel olarak muadillerine göre 100-300MHz arası frekans artışı olarak gözüküyor. Çekirdek, izlek olarak bir değişiklik gözükmüyor.
Popüler işlemciler olan i7 6700K yerine i7 7700K, i5 6600K yerine de i5 7600K geliyor. B0 revizyonu olduğu bildirilen işlemciler çok önemli bir durum olmadığı sürece yapısal bir değişiklik geçirmeyecek ve hacimli üretime hazır demek oluyor.
Intel 200 Serisi Çipsetler
H270, Z270, B250, Q250, Q270 çipsetler LGA 1151 soket yapısını kullanırken C422 ve X299 çipsetlerin LGA 1151 mi yoksa başka bir soket mi kullanacağı belirsiz durumda. Bildiğiniz üzere Intel X serisi çipsetler en üst seviye için kullanılıyor. Yukarıda da bahsi geçen Xeon E3-1205v6 işlemciyle birlikte kullanılır mı tartışmaları sürse de öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek anlaşılan.
http://www.anandtech.com/show/10802/desktop-kaby-lakes-lineup-base-frequencies-chipset-names Yorum Yaz Paylaş Tweetle
35W TDP gayet iyi az ısınır ve 2,9 ghz turbosuda varsa 3.1 görür kolaylıkla tam oyun sistemine göre.
Bende Kaby Lake bekliyorum yoksa i7 3770 ile şimdilik devam
Her sene gıdım gıdım değişiklik yapıp, aslında her sene aynı malı satıyorlar. Bereket ki, Note serisi Samsung'un elinde patladı
Bir de AMD, Zen mimarisi ile İntel'in Core'lerini patlatsa tadından yenmezdi. Ama pek de umudum yok açıkçası...
Aynı malı her sene makyajlayıp satma olayı aslında iyi değil, Cod serisi,Assasins serisi, ve kaybolan efsane NFS serisi buna örnek oyunlarda.
İntel'in gidişi de bence iyi değil! Önceki nesil işlemcide biraz performans iyileştirmeleri ve hafif de OC çekip yeni nesil diye satıyorlar.[:\-]
Şu anda 6600k kullanıyorum. Beklediğime ve değiştirceğime değsin.
Bu skorları güncel i5ler zor alıyor. Kaldı ki onlar bile oyunlar için yetersiz gelmeye başladı (bkz. bf1).
İlk nesil ile 2. nesil arasında ciddi fark vardı, o yüzden gözle görülür bir fark olacağını düşünüyorum.
sene olmuş 2017 hala 4 çekirdek
i7 ler hızları
tdp değerli hemen hemen aynı değişen sadece soket
bu yüzden sistemi satıp x99 a geçtim 6 kafam rahat
AMD nin en azında ZEN mimarisi ile Soket AM4 (1331 pin) yapısına geçeceği ve Zen+ işlemcilerinde aynı anakartlarla kullanılacağı biliniyor.
"Bu daha iyi ve daha hızlısı abi"
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3591 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
intel kaby lake, İşlemci ve