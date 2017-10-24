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Hepsiburada'da bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim

Hepsiburada'da bilgisayar ve çevre birimi kategorisindeki ürünlerde yüzde 18 KDV kadar indirim, bilgisayar bileşeni, monitör, yazıcı ve taşınabilir disk ürünlerinde yüzde 10 indirim başladı.
1 yıl
6,9b
1
65
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hepsiburada'da bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim
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Hepsiburada, bugün başlattığı kampanyada bilgisayar ve çevre birimleri kategorisindeki ürünlere yüzde 18 KDV kadar indirim uyguluyor. Kısa süreliğine uygulanacak olan indirimden yararlanmak için acele etmelisiniz zira indirimler 25 Ekim Çarşamba saat 23:59'da sona erecek.


Bilgisayar ve çevre birimlerinde yüzde 18 KDV kadar indirim, KDV indirimi kampanyasına dahil olmayan bilgisayar bileşeni, yazıcı, monitörler ve taşınabilir disklerde yüzde 10 indirim uygulanıyor. İndirimler, satıcısı Hepsiburada olan ürünlerde geçerli ve tablet kategorisindeki ürünler kampanyaya  dahil değil.

Lenovo Legion Y520 80WK00QRTX Taşınabilir Bilgisayar 3145 TL

Dikkat çeken ürünlere baktığımızda GTX 1050 ekran kartı ve Full HD panele sahip Lenovo Legion Y520 dizüstü bilgisayarın 3699 TL'den 3145 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Sandisk 32 GB USB 3.0 bellek ve 32 GB MicroSD kart paketi 81 TL'den 69,90 TL'ye, Logitech G230 oyuncu kulaklığı ise 179 TL'den 152 TL'ye düşerek indirimli fiyattan satışa sunuluyor. Sadece bu ürünler değil haberde bahsettiğimiz kategorilerdeki tüm ürünler aynı oranda indirimde. 


İndirimlere bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.


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malitoprak91 1 yıl en beğenilen
Bakıyorum 100 lira artırmış fiyatı indirim yapıyor çok zekiler çünkü biz de gerizekalıyız.
Yanıtla +69
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java 1 yıl
İnsan aklıyla dalga geçer gibi ya...

Dün 560 TL olan 4TB Harici disk bugün 616 TL indirimle 557 TL... Ne anladım böyle işten...
1 Yanıt Yanıtla +46
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Six Feet Under. 1 yıl
İşte kıvrak Türk zekası. İndirimden önce 100 lira bindirim yap 90 liralık indirim uygula al sana %18 KDV indirimiç
Yanıtla +32
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Umutcan 1 yıl
Black friday indirimlerinin de çoğu sahteydi. 1-2 tane gerçek indirim vardı baktığım ürünlerde piyasaya göre onlar da 10-20tl gibi miktarlardı.
Yanıtla +2
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Xientina 1 yıl
Ben kendime Acer Vx5 aldım 2900 liraya kendimce gayet uyguna geldi, bugün kargoya vereceklerdi vermediler aradım bi problem yok dediler ama stok sıkıntısından iptal etmezler umarım.
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atilasat 1 yıl
bu bir reklamdır uyarısını aradım ama bulamadım
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bayramtrn 1 yıl
Hiçkimsenin birşey almaya niyeti yok burada galiba, bol keseden sallamalar, indirim yok vs.
Takip ettiğim bilgisayar 7821 tl idi. Dün akşam kampanya başladı ve fiyat 7899 tl oldu. KDV indirimli fiyat 6714 tl ye aldım. Şu an zam gelmiş biraz daha 7938 tl olmuş. 1107 tl indirimli aldım, varsa daha uygunu aynı modelin gösterebilirsiniz, daha ne indirimi bekliyorsunuz ?
Dipnot; İndirim satıcısı HB olan ürünlerde geçerli.
hepsiburada.com/...
Edit; Üzerine birde lenovo aldım başka bir ihtiyaç için, o da 2124 tl ye geldi. Daha ucuzunu bulan olursa linkini verirse iptal edeyim.
hepsiburada.com/...
2 Yanıt Yanıtla
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ceza237 1 yıl bayramtrn
bayramtrn
Hiçkimsenin birşey almaya niyeti yok burada galiba, bol keseden sallamalar, indirim yok vs.
Takip ettiğim bilgisayar 7821 tl idi. Dün akşam kampanya başladı ve fiyat 7899 tl oldu. KDV indirimli fiyat 6714 tl ye aldım. Şu an zam gelmiş biraz daha 7938 tl olmuş. 1107 tl indirimli aldım, varsa daha uygunu aynı modelin gösterebilirsiniz, daha ne indirimi bekliyorsunuz ?
Dipnot; İndirim satıcısı HB olan ürünlerde geçerli.
hepsiburada.com/...
Edit; Üzerine birde lenovo aldım başka bir ihtiyaç için, o da 2124 tl ye geldi. Daha ucuzunu bulan olursa linkini verirse iptal edeyim.
hepsiburada.com/...

sadece millet her üründe aynı şey yapılmış gibi abartıyor(e tabi hepsiburada şirketi de farklı değil).kur farkı yansımış olabilir
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Shafter 1 yıl bayramtrn
Lenovo da kazık yediniz. Asus ve ek olarak 250 gb ssd li, 4 gb fazla rami olan, 920 mx yerine 940 mx olan makineyi vatan bugün özel indirimle 2200 e sattı konusu forumda sıcak fırsatlarda var.x405uq modeli.
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MetalWave 1 yıl
1 ay önce 1350 olup dün baktığımda 1650 ye çıkan ve kadeve indirimi ile 2064,94 e İNEN! bu monitör için hepsiburadaya tşk ediyorum hemen alıcam
hepsiburada.com/...
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oup59 1 yıl MetalWave
Hocam satici Webdenal. HB KDV indirimi sadece HB tarafindan satilan urunlerde gecerli. HB indirimli olarak satip stoklarini bitirdiyse listeden kalkmistir.
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XPerience 1 yıl
Çok eğleneceğuk
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capacitor 1 yıl
bazı ürünlere bindirim yapmayı unutuyorlar denk geldi mi güzel oluyordu , birde ihtiyaç olmalı almak için...
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V2 1 yıl
Fiyatlara baktımda. Alınacak gibi bir şey bulamadım.
Bir önceki %10 donanım indiriminde ryzen 1600 800 TL ye geliyordu. Şimdi 890 TL ye geliyor indirimle...
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hrn001 1 yıl
Dell laptop alınır mı? Şimdiye kadar asus ve lenovo baktım. Servis malzeme kalitesi nasil?
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bsn33 1 yıl hrn001
hrn001
Dell laptop alınır mı? Şimdiye kadar asus ve lenovo baktım. Servis malzeme kalitesi nasil?

ben okulda kullanıyorum. 6. senesi tol tozun içinde tık demedi hocam. ilk dizüstü pc hp idi 2 senede 3 kere anakart değişti. enson garanti dışında anakrt gidince pc fiyatından daha fazla para isteyince ölüsünü satmıştım. sisizin söylediğiniz markaları kullanmadım ama dell i kullandığım için tavsiye ederim.
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serafon 1 yıl
Alıcısı var ki bu numaraları çekiyorlar.
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