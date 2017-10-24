Hepsiburada'da bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim

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Hepsiburada, bugün başlattığı kampanyada bilgisayar ve çevre birimleri kategorisindeki ürünlere yüzde 18 KDV kadar indirim uyguluyor. Kısa süreliğine uygulanacak olan indirimden yararlanmak için acele etmelisiniz zira indirimler 25 Ekim Çarşamba saat 23:59'da sona erecek.





Bilgisayar ve çevre birimlerinde yüzde 18 KDV kadar indirim, KDV indirimi kampanyasına dahil olmayan bilgisayar bileşeni, yazıcı, monitörler ve taşınabilir disklerde yüzde 10 indirim uygulanıyor. İndirimler, satıcısı Hepsiburada olan ürünlerde geçerli ve tablet kategorisindeki ürünler kampanyaya dahil değil.

Lenovo Legion Y520 80WK00QRTX Taşınabilir Bilgisayar 3145 TL

Dikkat çeken ürünlere baktığımızda GTX 1050 ekran kartı ve Full HD panele sahip Lenovo Legion Y520 dizüstü bilgisayarın 3699 TL'den 3145 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Sandisk 32 GB USB 3.0 bellek ve 32 GB MicroSD kart paketi 81 TL'den 69,90 TL'ye, Logitech G230 oyuncu kulaklığı ise 179 TL'den 152 TL'ye düşerek indirimli fiyattan satışa sunuluyor. Sadece bu ürünler değil haberde bahsettiğimiz kategorilerdeki tüm ürünler aynı oranda indirimde.





İndirimlere bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.