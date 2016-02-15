Mattel'in yeni 3D yazıcısı ile evde oyuncak üretilebilecek

Mattel, 1960'lı yıllarda ThingMaker ile çocukların, metal kalıpların içine sıvı plastik dökerek kendi oyuncaklarını oluşturmasını sağlamıştı. Şirket şimdi bu fikrini 3D baskı tekniği ile güncelleyerek 21. yüzyıla uygun hale getirdi. 3 boyutlu baskı özelliğine sahip ThingMaker, çocukların (ve elbette yetişkinlerin) yeni oyuncak figürleri tasarlayıp bunu doğrudan yazıcıya göndererek basabilmelerini sağlıyor. Yaklaşık 300 dolar fiyat etiketine sahip 3D yazıcı, iOS ve Android uygulaması ile bağlantılı şekilde çalışıyor.





Mattel, uygulamanın yüzük, kolye, akrepler, dinozorlar ve iskeletler dahil olmak üzere onlarca temel taslakla (blueprint) geldiğini, ayrıca kullanıcıların uygulama içersinde yer alan parçaları sürükle-bırak yoluyla birleştirerek kendilerine özel objeler oluşturabileceklerini söylüyor.





Yazıcı 13 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş ve baskı sırasında herhangi bir yaralanmaya meydan vermemek için çeşitli güvenlik özellikleriyle donatılmış durumda. Oluşturulan parçalar gruplar halinde basılıyor ve yazdırma işlemi başladığında PLA plastik filament ısıtılırken yazıcının kapağı güvenlik amaçlı otomatik olarak kilitleniyor. Şirket, 3D yazıcının standart herhangi bir filament ile çalışabileceğini söylüyor. Ancak henüz kendi markaları için renk veya fiyatlandırma bilgisi sunmuş değil.





Mattel ThingMaker, geçtiğimiz hafta sonu New York Oyuncak Fuarı'nda sergilendi. Yazıcı, makaraya sarılmış 1 kg. plastik kullanrak 20 oyuncak figürü, 30 takı parçası ya da 100 adet yüzük basabiliyor.

http://www.theverge.com/2016/2/15/10995090/mattel-childrens-3d-printer-thingmaker