Mavi renkli Galaxy Tab 3 7.0 ortaya çıktı





Ülkemizde de satışına başlanan Samsung'un yeni Galaxy Tab 3 ailesinin giriş seviyesi modeli Galaxy Tab 3 7.0, beyaz ve kahverengi renk seçenekleri ile sunulmaktaydı. Yeni ortaya çıkan bir görsel renk seçeneğinin üçe çıkabileceğini gösteriyor.





Evleaks tarafından sızdırılan görsele göre modele eklenecek olan yeni renk seçeneği mavi olacak. Model üzerinde herhangi bir logo olmadığı için operatörden bağımsız uluslararası versiyon olacağı kanısı ağır basıyor. Ancak ne zaman satışa sunulacağı belirsiz.





Galaxy Tab 3 7.0'da 7 inçlik 1024x600 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Marvell PXA986 çift çekirdekli işlemci, 1GB DDR2 RAM, 3MP çözünürlükte kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.2.2 işletim sistemi, 3MP çözünürlükte kamera, WiFi, GPS, 4000mAh batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün. Modelin ülkemizdeki perakende satış fiyatı 399TL seviyesinde.

https://twitter.com/evleaks/status/371386885911740416/photo/1