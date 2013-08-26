Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mavi renkli Galaxy Tab 3 7.0 ortaya çıktı

5 yıl
463
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mavi renkli Galaxy Tab 3 7.0 ortaya çıktı

Ülkemizde de satışına başlanan Samsung'un yeni Galaxy Tab 3 ailesinin giriş seviyesi modeli Galaxy Tab 3 7.0, beyaz ve kahverengi renk seçenekleri ile sunulmaktaydı. Yeni ortaya çıkan bir görsel renk seçeneğinin üçe çıkabileceğini gösteriyor.

Evleaks tarafından sızdırılan görsele göre modele eklenecek olan yeni renk seçeneği mavi olacak. Model üzerinde herhangi bir logo olmadığı için operatörden bağımsız uluslararası versiyon olacağı kanısı ağır basıyor. Ancak ne zaman satışa sunulacağı belirsiz.

Galaxy Tab 3 7.0'da 7 inçlik 1024x600 piksel çözünürlükte ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Marvell PXA986 çift çekirdekli işlemci, 1GB DDR2 RAM, 3MP çözünürlükte kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.2.2 işletim sistemi, 3MP çözünürlükte kamera, WiFi, GPS, 4000mAh batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün. Modelin ülkemizdeki perakende satış fiyatı 399TL seviyesinde. 

https://twitter.com/evleaks/status/371386885911740416/photo/1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 5 yıl en beğenilen Bytekno
Bytekno

omerfaruk18_34

sitede bi anormallik var ne olur düzeltin :(

nasıl bir anormallik


hocam şimdi bi konuya giriyorum yorum atıyorum sonra bi bakıyorum yorum yok sonra bi habere giriyorum bakıyorum mobilite programının yorumları var ... değişik değişik yorum yazamama gibi .. sade bende mi sorun var anlamadım ki
Byteknoomerfaruk18_34sitede bi anormallik var ne olur düzeltin :(nasıl bir anormallik
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Fosforlu sarı modeli de var. Ülkemize gelir mi bilemem. Bizzat gördüm =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Buna vereceğim parayla daha güçlü piranha ultra tab 3 10.1 alırım daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
özelliklere göre fiyat yinede fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
çok yakışmış ha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 5 yıl
Fiyatı donanımına göre uygun denilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bytekno 5 yıl
omerfaruk18_34

Bytekno

omerfaruk18_34

sitede bi anormallik var ne olur düzeltin :(

nasıl bir anormallik


hocam şimdi bi konuya giriyorum yorum atıyorum sonra bi bakıyorum yorum yok sonra bi habere giriyorum bakıyorum mobilite programının yorumları var ... değişik değişik yorum yazamama gibi .. sade bende mi sorun var anlamadım ki

Evet sorun sende ilk yorum senin konuda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allking 5 yıl
Fiyati daha az olmali. Asus memopad gelecek hd ekran 4 cekirdek islemci 16gb disk ozellikleriyle 500 lira tavsiye edilen fiyat ile. Almak isteyen beklesin onu alsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allking 5 yıl allking
allking
Fiyati daha az olmali. Asus memopad gelecek hd ekran 4 cekirdek islemci 16gb disk ozellikleriyle 500 lira tavsiye edilen fiyat ile. Almak isteyen beklesin onu alsin.

Guncelleme: bununla ayni ozellikte olan memopad 7 250 liraya bulunabilmekte, yukarda ozelliklerini verdigim memopad 7 hd 450 liraya bulunabilmekte. Samsungcular buna laf etmeyin ayip.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 yıl
7 inç ekran 720p bile değil.
4000 mah şaka sanırım? en üst modellere bile bu bataryayı koyma giriş seviyesine koy.
Herşey bir yana 399 tl iyiymişte 500 lira yapsalardı tam yapsalardı bari bu ne şimdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 5 yıl
Fiyatı düşünülürse cihaz iyi. Yalnız çözünürlük biraz yavan kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
sitede bi anormallik var ne olur düzeltin :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bytekno 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

sitede bi anormallik var ne olur düzeltin :(

nasıl bir anormallik
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
463 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim