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Max Payne, iOS platformu için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
9
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Rockstar Games'in aksiyon, dram ve macera dolu polisiye oyunu 'Max Payne' iOS platformu için güncellendi.

Güncellemeyle birlikte kayıt dosyalarını iCloud'a yedekleme yeteneği kazanan oyunda artık kayıt dosyalarınızı iCloud üzerinden rahatlıkla diğer iOS cihazlarınıza aktarabilirsiniz. Kontrollerde de bir takım yeniliklerin bulunduğu güncellemede, sağ anolog stick ile aynı anda hem hareket hem de ateş seçeneği sunuluyor. Ayrıca ufak tefek hatalarda bu yeni güncelleme ile düzeltilmiş durumda.

Bu efsane yapımı mobil platformda henüz deneme fırsatı bulamamışsanız Max Payne'e Appstore üzerinden 2,99$'lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz.

http://toucharcade.com/2012/07/06/max-payne-mobile-updated-with-icloud-save-support-and-a-control-tweak/ Yorum Yaz
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Barthemana 7 yıl
O degilde umarim oyun acildiktan sonra siyah ekran ve atma sorunu cozulmustur insallah.İndirenler varsa soyleyebi
İrmi?
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IgorStravinsky 7 yıl
Apple'ın her şeyden önce AppStore'un download kısmına güncelleme getirmesi gerekiyor. Kopma hakikaten çok yaşanıyor, bu gibi durumlarda bu oyunları indiremem.
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Oziko 7 yıl
Özlemişim Max'i. Hemen indirem. evillol
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ste1n 7 yıl
1.1 gb bunu surekli kopan bi wireless baglantisiyla en kolay nasil indirebilirim?
1 Yanıt Yanıtla
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Lithium 7 yıl ste1n
ste1n

1.1 gb bunu surekli kopan bi wireless baglantisiyla en kolay nasil indirebilirim?

torrent veya debrid sitelerinde premium alıp bilgisayarına indir.ordan da itools ile telefona at.
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