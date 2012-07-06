



Rockstar Games'in aksiyon, dram ve macera dolu polisiye oyunu 'Max Payne' iOS platformu için güncellendi.





Güncellemeyle birlikte kayıt dosyalarını iCloud'a yedekleme yeteneği kazanan oyunda artık kayıt dosyalarınızı iCloud üzerinden rahatlıkla diğer iOS cihazlarınıza aktarabilirsiniz. Kontrollerde de bir takım yeniliklerin bulunduğu güncellemede, sağ anolog stick ile aynı anda hem hareket hem de ateş seçeneği sunuluyor. Ayrıca ufak tefek hatalarda bu yeni güncelleme ile düzeltilmiş durumda.





Bu efsane yapımı mobil platformda henüz deneme fırsatı bulamamışsanız Max Payne'e Appstore üzerinden 2,99$'lık fiyat etiketi ile buradan ulaşabilirsiniz.

http://toucharcade.com/2012/07/06/max-payne-mobile-updated-with-icloud-save-support-and-a-control-tweak/