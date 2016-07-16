Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Maxthon internet tarayıcısı kişisel bilgilerinizi topluyor

Son dönemin popüler internet tarayıcılarından Maxthon, kendisini en güvenli tarayıcı alternatifi olarak konumlandırımaya çalışıyordu ancak meğerse bilgilerimizi topluyormuş.
2 yıl
13,4b
1
31
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bulut tabanlı internet tarayıcısı Maxthon, güvenli bir tarayıcı olarak kendini anlatmaya çalışsa da konunun uzmanları tarafından keşfedilen yeni detaylar hiç de hoş görünmüyor. Polonya merkezli güvenlik şirketi Exatel ve Amerikan Fidelis Cybersecurity'nin çalışmaları, Maxthon tarayıcısının kullanıcısından habersiz bilgilerini topladığı ve Çin'deki sunucusunu yolladığını gösterdi.
Chrome veya Firefox kadar popüler bir tarayıcı olmasa da %1 civarındaki pazar payı itibariyle milyonlarca makinede kurulu olan tarayıcının kaldırılması tavsiye edilmiyor. Uzmanlara göre Maxhton, sistematik olarak belli aralıklarla kullanıcı bilgilerini gizlice sunucusuna yolluyor. Uygulamanın oluşturduğu image/pjpeg görünümlü dosyayı mercek altına alan güvenlik analistleri, dat.txt bilgisini de içeren şifreli bir zip dosyası olduğunu ortaya çıkardılar.
Maxthon internet tarayıcısı kişisel bilgilerinizi topluyor
 
Yapılan çalışmalar sonucunda şifrelemenin aşılmasıyla  ne tür bilgilerin gizlice toplandığı da anlaşılmış oldu. Kullanıcının gezdiği internet siteleri, tüm arama geçmişi ve versiyon numaraları da dahil olmak üzere kullancının sistemine kurduğu tüm uygulamalara ek olarak;
- İşletim sistemi versiyonu ve ekran çözünürlüğü
- İşlemci modeli, hızı ve bellek kapasitesi
- Maxthon'un çalıştırılma dizini
- adblock durumu; kullanılıp kullanılmadığı, kaç reklamın bloklandığı
- Varsa tarayıcının açılış sayfası adresi
Maxhton uyguladığı bu yöntemin kötü niyetli olmadığını ve UEIP adını  verdiği kullanıcı deneyimini geliştirme programının parçası olduğunu ifade ediyor. Tarayıcı teknik olarak UEIP özelliğini kapatma imkanı tanısa da, güvenlik uzmanları her koşulda bilgilerin gizlice toplandığını öne sürüyor.
Çin'deki sunucuya giden bilgilerin durumu dikkate alındığında, her biri Maxthon kullanıcısı teknik olarak kötü niyetli profesyonellerin eline düşebilecek açığı da vermiş oluyor. NSA skandalı sonrasında gelişmiş güvenlik ve mahremiyet vurgusuyla kullanıcı kazanmaya başlayan Maxthon tarayıcısının akıbeti ne olur bilinmez ama uzmanlar casus yazılım olduğunu ve kaldırılmasını tavsiye ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
veliusta 2 yıl en beğenilen
Google chrome hırsızlıkta bir numaradır.
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
goren de sanacak 50 milyon kimlik calindi
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
gs09gs09 1 yıl
Hepsi topluyo toplamayan mi var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sadomadoking 1 yıl
Senin benim bilgilerimi ne yapacak adamlar ? Şuan kullandığınız ve çok övdüğünüz Windows 10 daha beter. Her türlü bilgini yolluyor Amarıkaya. Çokta şey yapmayın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkçesever 1 yıl Sadomadoking
Aslında bence bu durumlara alışmamız ve hiçbir şey yapmamamız yanlış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
En iyi tarayıcı şuan Firefox ve Opera bunlarla herşeyi yapabiliyorum. Eklenti konusunda da Opera zayıf sayılırdı artık Chrome eklentileri de eklenebildiği için şuan kusursuzca çalışan tarayıcılar bunlar. Ayrıca her sayfadayken her kodu zamanım oldukça inceliyorum ve kusursuz tarayıcılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huntedman 2 yıl
Eeeeee bunları

- İşletim sistemi versiyonu ve ekran çözünürlüğü
- İşlemci modeli, hızı ve bellek kapasitesi
- ad block durumu; kullanılıp kullanılmadığı, kaç reklamın bloklandığı
- Varsa tarayıcının açılış sayfası adresi

google maxthon yokkende yapıyordu, hala yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
becozmy 2 yıl
manidar daha yeni maxthon mx5yure web browser'ını çıkarmışken bu haberin gelmesi düşündürücü ayrıca veri hırsızlığı yapmayan web browser var da biz mi kullanmıyoruz.android platformu da öyle indirdiğiniz tarayıcıların hepsi bunu yapıyor chrome,opera aklınıza hangisi geliyorsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeYakupKarahanlı 2 yıl
Bu alemde %100 güvenli ne var ki zaten? En basitinden cep telefonları. Kim bilir kimler dinliyor, kaydediyor..? Teknoloji dediğin 32 dişli canavar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 2 yıl
bunu google yıllardan beridir yapıyor zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl
kimse babasının hayrına bir iş yapmaz, bir ürünü var ise, ondan elde edebileceği her kuruş geliri elde etmek için herşeyi yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wacom Intuos 2 yıl
Şaşırttı, Çinliler de boş durmuyor. Kim niyetli olursa başlıyor takibe.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bisesbimby 2 yıl
Kişisel bilgileri çalmayan tarayıcı ve websitesi var mı ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13400 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tarayıcı, Popüler ve
4 etiket daha maxthon Tarayıcılar Yazılım Erdi ÖZÜAĞ "Fx57"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Battlefield 1'in yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı 2 yıl iPhone 7′nin iPhone 6s ile karşılaştırıldığı video sızdırıldı 2 yıl Sahte Pokemon Go uygulamalarına dikkat 2 yıl AMD Radeon RX 460, MOBA oyunlarını Full HD'de oynatıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 Active su geçirirse, ücretsiz değişim yapılacak 2 yıl Teknololoji dünyasında son yılların en önemli haberi: ARM satılıyor 2 yıl Star Trek Beyond'a ilk tepkiler gelmeye başladı 2 yıl Suicide Squad maceraya mobilden başlıyor 2 yıl İşte en kaslı GeForce GTX 1080 ekran kartı ve 4GHz'de çalışan oyuncu RAM'leri 2 yıl Güneş diğer gezegenlerde nasıl görünüyor? İşte cevabı 2 yıl Mobil Pascal GPU’ları detaylanıyor 2 yıl Rusya, uzay bombardıman aracı mı geliştiriyor? 2 yıl 2017, MacBook Air serisinin son yılı olabilir 2 yıl Kaliforniya güneş enerjisi üretiminde tekrar rekor kırdı! 2 yıl Karşınızda yeni HTC Nexus modelleri 2 yıl 2017 model Audi RS3 Sedan test edilirken kameralara yakalandı 2 yıl 3DMark Time Spy testi satışa sunuldu 2 yıl Lenovo, ThinkPad markasını oyuna sokuyor 2 yıl TSMC, üçüncü çeyrekte rekor gelir bekliyor 2 yıl McDonald's, restoranlarındaki WiFi üzerinden porno sitelere erişimi yasakladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Maxthon internet tarayıcısı kişisel bilgilerinizi topluyor Sonraki ASUS Strix Geforce GTX 1070 inceleme videosu 2 yıl Geceleri telefonları şarjda bırakmak sağlıklı mıdır? 2 yıl Pokemon Go için 6 yıllık işinden ayrıldı 2 yıl Darbe girişiminin teknolojik anekdotları 2 yıl ABD Hava Kuvvetleri Avcı-Bombardıman Drone geliştiriyor 2 yıl 2018 Model Yeni Nesil Mercedes A-Sınıfı kameralara yakalandı 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 aksesuarları karşınızda 2 yıl Line, bu yılın en büyük borsaya açılım yapan teknoloji firması olabilir 2 yıl Gameloft’tan bu kez dedektiflik oyunu 2 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl 2016 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı 2 yıl Apple A10 yonga seti, A9X ile yarışıyor 2 yıl iPhone 7 şimdi de sızdırılan bir videoda görüldü 2 yıl Asus Zenfone 3 serisi devam ediyor: Laser ve Max 2 yıl Devlet eli ile yerli girişimler için kitlesel fonlama dönemi başlıyor 2 yıl Apple - Samsung rekabetinde dengeler değişiyor mu? 2 yıl Facebook Instant Articles özelliği artık Messenger'da 2 yıl Pokemon Go'yu hayatınızdan çıkarın 2 yıl Meğer bu videolarla hepimizi kandırmışlar 2 yıl Samsung Gear S2 için büyük güncelleme başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim