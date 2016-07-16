Maxthon internet tarayıcısı kişisel bilgilerinizi topluyor

Bulut tabanlı internet tarayıcısı Maxthon, güvenli bir tarayıcı olarak kendini anlatmaya çalışsa da konunun uzmanları tarafından keşfedilen yeni detaylar hiç de hoş görünmüyor. Polonya merkezli güvenlik şirketi Exatel ve Amerikan Fidelis Cybersecurity'nin çalışmaları, Maxthon tarayıcısının kullanıcısından habersiz bilgilerini topladığı ve Çin'deki sunucusunu yolladığını gösterdi.

Chrome veya Firefox kadar popüler bir tarayıcı olmasa da %1 civarındaki pazar payı itibariyle milyonlarca makinede kurulu olan tarayıcının kaldırılması tavsiye edilmiyor. Uzmanlara göre Maxhton, sistematik olarak belli aralıklarla kullanıcı bilgilerini gizlice sunucusuna yolluyor. Uygulamanın oluşturduğu image/pjpeg görünümlü dosyayı mercek altına alan güvenlik analistleri, dat.txt bilgisini de içeren şifreli bir zip dosyası olduğunu ortaya çıkardılar.

Yapılan çalışmalar sonucunda şifrelemenin aşılmasıyla ne tür bilgilerin gizlice toplandığı da anlaşılmış oldu. Kullanıcının gezdiği internet siteleri, tüm arama geçmişi ve versiyon numaraları da dahil olmak üzere kullancının sistemine kurduğu tüm uygulamalara ek olarak;

- Varsa tarayıcının açılış sayfası adresi

Maxhton uyguladığı bu yöntemin kötü niyetli olmadığını ve UEIP adını verdiği kullanıcı deneyimini geliştirme programının parçası olduğunu ifade ediyor. Tarayıcı teknik olarak UEIP özelliğini kapatma imkanı tanısa da, güvenlik uzmanları her koşulda bilgilerin gizlice toplandığını öne sürüyor.

Çin'deki sunucuya giden bilgilerin durumu dikkate alındığında, her biri Maxthon kullanıcısı teknik olarak kötü niyetli profesyonellerin eline düşebilecek açığı da vermiş oluyor. NSA skandalı sonrasında gelişmiş güvenlik ve mahremiyet vurgusuyla kullanıcı kazanmaya başlayan Maxthon tarayıcısının akıbeti ne olur bilinmez ama uzmanlar casus yazılım olduğunu ve kaldırılmasını tavsiye ediyor.

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- İşletim sistemi versiyonu ve ekran çözünürlüğü- İşlemci modeli, hızı ve bellek kapasitesi- Maxthon'un çalıştırılma dizini- adblock durumu; kullanılıp kullanılmadığı, kaç reklamın bloklandığı