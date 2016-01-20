Maymuna kafa nakli yapıldı

Tıp tarihindeki ilk insan kafa naklini gerçekleştirmek üzere olduğunu iddia eden bilim adamı, prosedürleri maymun üzerinde başarıyla gerçekleştirdiğini söylüyor.

İnsan kafası nakli için kilit nokta omuriliğin başarılı bir şekilde kaynaştırılabilmesi. Bilim adamları omuriliğin titiz bir şekilde kesildikten sonra, hücre zarlarını korumak için kullanılan ve bağlantıları kurtarmaya yardımcı olabilecek polietilen glikol (PEG) kullanarak bunu yapmanın mümkün olduğunu iddia ediyorlar.

Öte yandan bilim adamları kafa nakli operasyonunun detaylarını incelemelerine izin vermeyen sıradışı cerrahı eleştirmeye devam ediyor. Buna karşın Dr. Canavero, çalışmanın ayrıntılarını önümüzdeki aylarda dergilerde yayınlayacağını belirtiyor.

http://www.independent.co.uk/news/science/head-transplant-has-been-successfully-done-on-a-monkey-maverick-neurosurgeon-sergio-canavero-claims-a6822361.html

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Aykırı beyin cerrahı Sergio Canavero, New Scientist'e yaptığı açıklamada maymun ve insan kadavraları üzerinde yapılan deneylerle işlemleri test ettiğini ifade etti. Dr. Canavero bu başarının insanlar üzerinde kafa nakli planının hayata geçirilebileceğini kanıtladığını söylüyor. Deneyimli cerrah, 2017 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen kafa nakli operasyonunun tamamiyle felçli hastaların tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyor.Canavero, bu alanda ilerlemek için ellerinde yeterli miktarda veri olduğunu ifade ederken, insanların "kafa nakli"nin imkansız olduğunu düşünmesini bırakmaları gerektiğini belirterek ekliyor "Bu kesinlikle mümkün ve bunun için çalışıyoruz".Çalışmanın arkasındaki ekip kafa nakli yapılan maymunun görüntülerinin yanı sıra omuriliği kopmuş ve tekrardan kaynamış bir farenin bacaklarını hareket ettirebildiği ve yürüdüğünü gösteren videolar yayınlayarak bu alanda kaydedilen ilerlemeyi ortaya koydu.Maymun kafa nakli Çin'de Harbin Tıp Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Canavero, işlemlerin herhangi bir nörolojik hasar meydana gelmeden başarılı bir şekilde uygulandığını ve maymunun etik nedenlerden dolayı 20 saat sonra öldürüldüğünü söyledi.Dr. Canavero çalışmaların ilerleyebilmesi için büyük miktarda para gerektiğini, cerrahlar ve bilim adamlarından oluşan ekibi finanse etmeye yardımcı olması için başta Mark Zuckerberg olmak üzere milyarderlere başvuracağını belirtti.