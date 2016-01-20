Maymuna kafa nakli yapıldı

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Tıp tarihindeki ilk insan kafa naklini gerçekleştirmek üzere olduğunu iddia eden bilim adamı, prosedürleri maymun üzerinde başarıyla gerçekleştirdiğini söylüyor.
Aykırı beyin cerrahı Sergio Canavero, New Scientist'e yaptığı açıklamada maymun ve insan kadavraları üzerinde yapılan deneylerle işlemleri test ettiğini ifade etti. Dr. Canavero bu başarının insanlar üzerinde kafa nakli planının hayata geçirilebileceğini kanıtladığını söylüyor. Deneyimli cerrah, 2017 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen kafa nakli operasyonunun tamamiyle felçli hastaların tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyor.
İmkansız olarak görmeyin!
Canavero, bu alanda ilerlemek için ellerinde yeterli miktarda veri olduğunu ifade ederken, insanların "kafa nakli"nin imkansız olduğunu düşünmesini bırakmaları gerektiğini belirterek ekliyor "Bu kesinlikle mümkün ve bunun için çalışıyoruz".
Çalışmanın arkasındaki ekip kafa nakli yapılan maymunun görüntülerinin yanı sıra omuriliği kopmuş ve tekrardan kaynamış bir farenin bacaklarını hareket ettirebildiği ve yürüdüğünü gösteren videolar yayınlayarak bu alanda kaydedilen ilerlemeyi ortaya koydu.
İnsan kafası nakli için kilit nokta omuriliğin başarılı bir şekilde kaynaştırılabilmesi. Bilim adamları omuriliğin titiz bir şekilde kesildikten sonra, hücre zarlarını korumak için kullanılan ve bağlantıları kurtarmaya yardımcı olabilecek polietilen glikol (PEG) kullanarak bunu yapmanın mümkün olduğunu iddia ediyorlar.
Maymun kafa nakli Çin'de Harbin Tıp Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Canavero, işlemlerin herhangi bir nörolojik hasar meydana gelmeden başarılı bir şekilde uygulandığını ve maymunun etik nedenlerden dolayı 20 saat sonra öldürüldüğünü söyledi.
Zuckerberg'den para isteyecek!
Dr. Canavero çalışmaların ilerleyebilmesi için büyük miktarda para gerektiğini, cerrahlar ve bilim adamlarından oluşan ekibi finanse etmeye yardımcı olması için başta Mark Zuckerberg olmak üzere milyarderlere başvuracağını belirtti.
Öte yandan bilim adamları kafa nakli operasyonunun detaylarını incelemelerine izin vermeyen sıradışı cerrahı eleştirmeye devam ediyor. Buna karşın Dr. Canavero, çalışmanın ayrıntılarını önümüzdeki aylarda dergilerde yayınlayacağını belirtiyor.
http://www.independent.co.uk/news/science/head-transplant-has-been-successfully-done-on-a-monkey-maverick-neurosurgeon-sergio-canavero-claims-a6822361.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu anda mesela insanın rejenerasyon geçirmesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Bir bilim insanı şunu merak edip araştırmış ; Anne karnında iken kolumuz ve bacağımız yoktan üretilebiliyor. Doğunca ne değişiyor.
Bu şu sonuca götürmüş. Aslen vücudumuz yeni bir kol üretecek kabiliyete, hücrelerimiz ise gerekli kodlamaya sahip. Ancak doğumdan sonra hücre çeperlerimiz yeterince güçlü iyileş sinyali gönderemiyor. Öncelikli olarak açık yara kapatılıyor ancak artık kanama durduğu için hücre çeperleri iyileş sinyali göndermiyor. Gönderen hücreler ise yeterli gelmiyor.
Sonuç olarak çok hızlı iyileşme özelliğine sahip domuz miğde çeperinin ( insan miğde çeperi de wolverine gibi iyileşme yeteneğine sahiptir. Hatta karaciğerimiz Deathpool gibi bir iyileşme yeteneğine sahip ama kolu iyileştireceğiz diye ciğerimizi sökmemizin anlamı yok. ) yardımı ile bir toz geliştiriyor. Bu toz kısaca hücreleri gaza getiriyor hadi yeni bir kol yapıyoruz diye.
Abisinin parmak ucu koptuğunda kaybedecek ne var diyip denemiş ve yeni bir parmak ucu büyümüş.
Amerikan ordusunda mayınlar ile bacak kaslarını kaybeden askerlerde deneme yapılmış ve kaslar yeniden büyüme göstermiş. Mucize gibi.
İnsanlar pek çok şey yapacaktır.
Dindan biriyim çok şükür ama bazıları cidden hayal gücünden yoksun ve bazı kalıp kelimeleri kullanıyorlar.
Diyorum ki tıbbi gelişmeler ile insan ömrü daha da uzayacak. Diyor ki Allah bilir.
Yahu tamam da ne alaka. Onu biz de biliyoruz. Ölecek olduktan sonra kafana saksı da düşebilir. Benim akrabam sabah evden çıktı ve akşam yolun yukarısına park ettiği arabası tarafından ezilerek can verdi. Sen arabanın freni boşal ve tam adam evden dışarıya adımını attığında araba ile aynı noktada buluş. Neresinden bakarsan bak imkansız. Ama kader işte oldu.
Ama biz bundan bahsetmiyoruz ki? Sana seçim hakkı vermiş. Tedavi olmazsan ölürsün bu kadar basit. Sana demişki hayatı koru. Yani yaşamak için kurallar dahilinde elinden gelen her şeyi yap demiş. Kalbin hastalıklı ve yeni bir kalp lazım. Kaderde ne varsa o diyip yeni bir kalbi reddetmek intahardır. Gene cehennemi boylarsın.
Bir laf vardır; "Şeytanın en büyük becerisi varolmadığına inandırmaktır" şeklinde. O misal. Kendini güya islam yolunda sanıyor ama ilmi çinde dahi olsa git al sözüne hiç bakmayıp cahillik ediyor yoldan sapıyor. Hep bu hacı hoca ayağına milleti soyanlardan çektik biz zaten.
Tamam.
Adam direkt milyarderlere başvuracağını söylemiş. Çoook para lazımmış. Yahu sen milyarderleri bırak. İki üç tane parası bol bilim adamına al götür o maymunu göster. İncelesinler.
Senin projende yer alıp sana çıraklık edebilmek için donlarına kadar satar gene o parayı bulurlar.
Adamın amacı belli. Materyalist milyardelere gidip bu proje ile sonsuza kadar yaşamanızı sağlarım. Artık hastalıktan korkmanıza gerek yok. Bu proje gerçekleşir ile vücudunuz eskidiğinde yenisini satın alabilirsiniz bla bla bla diyecek herhalde.
Cennetten yer satanların materyalist versiyonu işte. :D
Bunun dışında elimizde yeterli veri var demişler o da yalan. Daha hala doku uyuşmazlığı gibi sorunlar ile uğraşılıyor hala. Hala kol nakli gibi ameliyatlardan sonra hastaların ölebildiği oluyor. Bir böbrek naklinden sonra hastada problemler ortaya çıkabiliyor. Bakınız Apple Ceo su nu organlar kaç defa reddetti. Parası kurtaramadı işte.
Bunun dışında bazı noktalar var. Öncelikle buna kafa nakli denilmez muhtemelen Vücut nakli denir zira nakil işlemi insanın hasarlı parçasının değişmesi için yapılır. Yoksa diyelim ki Alzheimer hastalığın var ya da zihinle ilgili başka bir sorun. Yeni kafa takınca sorunun gitmeyecek ki. Senin yerine başka bir adam geçmiş olacak.
Yani doğrusu Tam Vücut Nakli olacak.
Diğer nokta ki en büyük sorun bu. Böyle bir nakil için iki bedenin de hayatta olması gerekiyor. Yani kazada hayatını kaybetmiş birinin bedeni kullanılamaz. Ancak omuriliğinde sorun olmadan beyin ölümü gerçekleşmiş ya da derin komada olup ve makineye bağlı yaşayan insanlar kullanılabilir.
Yani bu işlem için birini öldürmeniz gerekiyor. Valla böyle bir şey gerçekleşir ise ben organ bağışından vazgeçerim. Yarın öbür gün bir kaza geçiririz iki kırık ile atlatacakken vücudum yaşlı bir zengin godamana uygun çıkar bir şırınga komaya sokarlar direkt bedenimi kullanabilmek için.
Neme lazım. :D
Bence kafa nakli yapmaktansa insan zihnini kopyalama ve aktarma, yapay organlar ya da organ yetiştirme gibi teknolojiler daha verimli. Yaşayabilmek için birinin ölmesini beklemektense ( Ki gelişen tıp ile sürekli uzuyor ortalama ömür. )kendi DNA m ile kendi etim kanımdan bana %100 uyumlu organ üretilmesini tercih ederim.
Bunun dışında kafa tek başına HDD gibi değil. Bazı bilim insanları insanların vücudunda da hafıza olabileceğini söylüyor. Zira hala hafıza insan beyininde nerede çözemedik. Bazı bilim adamları beyindeki nöronların arasındaki boşlukta olduğunu düşünüyor bazıları ise bunun vücuttaki sinir hücrelerinde de olabileceğine inanıyor. Zaten kas hafızası diye bir terimimiz var. Yine omuriliğin belirli bir refleks sistemi var.
Yani beynin motor işlevleri ile yeni omuriliğin refleks işlemleri nasıl çalışacak. Eski bir katilin vücudunu aldın diyelim biri sana vurunca ellerin otomatik olarak adamın gırtlağına çatalı saplayacak mı saplamayacak mı?
60 yaşındaki bir adamın kafasına 30 yaşındaki birinin vücudunda yer alan hormonlar ne yapacak. :D
Ya vücudunu aldığımız kişi Gay ise.
Ya da kafa sahibi bakire ama vücudunu aldığı kişi yollu çıktı. Bunun sonu nedir?
Yeni vücudu ile yaramazlık ( :) :D ) yapsa günahı kime yazılır kafaya mı vücuda mı? ( Not : Espiridir. :D )