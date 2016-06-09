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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT

McLaren 675LT Spider modelinin daha fazla karbon fiber parçalardan oluşan yeni bir versiyonunu duyurdu. MSO Carbon Series LT isimli 515 bin dolarlık aracın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Süpersport otomobilleriyle bilinen İngiliz otomobil firması McLaren dikkat çekici modeli 675LT Spider'ı tamamen karbon hale dönüştürdü. MSO Carbon Series LT adını taşıyan $515bin etiketli yeni araç 25 adet limitli üretilecek ve çoktan tükenmiş durumda.
Halihazırda oldukça fazla karbon fiber parçanın kullanıldığı 675LT'nin üzerine inşa edilen araç LT'den %40 daha fazla karbon fiber parça barındırıyor. McLaren'in diğer modellerinde de gördüğümüz 3.8L twin-turbo V8 motoru barındıran model 675 beygir güce ve 700Nm tork değerine sahip. McLaren'in belirttiğine göre araç 0-100km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor ve 326km/s son sürata sahip.
Sonbahar döneminde üretimine başlanacak MSO Carbon Series LT'nin teslimatlarının 2016 sonundan önce gerçekleşmesi hedefleniyor. 500 adet sınırlı sayıda üretilen 675LT Spider'ların Carbon Series'e dönüştürülemeyeceğini belirten McLaren yeni aracın LT'lerden çok daha farklı olduğunu söylüyor.

http://mashable.com/2016/06/07/mclaren-mso-carbon-series-lt/#RenK3XCxwuqh Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Dünyanın tüm mal varlığını 2'ye bölün, bir kısmını 60 tane insana, diğer kısmını da geriye kalan insanlara verin.
Böyle bir düzen işte. :)
Yanıtla +23
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L.o.T.u.S 3 yıl
Bunlar varken artık bunlara elveda demeli. 0-100 2.8 saniye...







2 Yanıt Yanıtla +13
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just sky 3 yıl
konunun sıcak fırsatlarda olması gerekiyor bence
Yanıtla +10
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JoeyBane 3 yıl
Madem karbonfiber yapiyorsun bari agirligindan da bahset
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InViSiBLePLaYeR 3 yıl
İlk önce 500 Coupe ile sınırlıydı sonra 500 Spyder daha yaptılar şimde de bunu yapıyorlar standart coupe alanlara yazık oldu
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L.o.T.u.S 3 yıl
Arkadaşlar benim anladığım elektriklinin artık kaçarı yok.Adam bir motorlu araba yapıyor turbosu baska sorun motoru suyu yağı,başka sorun , benzini ,benzin fiyatı ayrı sorun, şanzuman ayrı sorun.yok dsg miş yok falan vitesmiş....Bagajı ayrı sorun.hava kirletmesi ayrı sorun.egsozu ayrı sorun onunda muayenesi ayrı sorun , aracın motor sesi ayrı sorun, yok motor sesini alıyor yok bu almıyor ayrı sorun ......daha çok sayılır bunlar...


Birde karşımızda artık elektrik araçlar var.motor falan derdi yok.ses yok.çift bagaj, ön motor bölümü bagaj arka zaten bagaj .31 tlye 420 km gidiyor.şansuman sorunu yok.şanzuman yok. ses sorunu yok ,ses yok. yok çekmiyor bayırda bayılıyor yok 2.8 saniyede 100 km yapıyor.tam torku her zaman veriyor.devire bağlı değil.

YANİ ANLAYACAĞINIZ GELENEKSEK İÇTEN YANMALI MOTORLARI HER KONUDA EZİYOR.ENİNDE SONUNDA YOK OLMAYA MAHKUMLAR.BMW BİRKAÇ SENE SONRA SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEĞİNİ AÇIKLADI.

TEK SORUNU MENZİL VE ŞARJ SÜRESİ.O DA HER SENE ARTIYOR.1SAATTE SUPER SARJ İSTASYONUNDA ARAÇ TAM ŞARJ OLUYORMUS TESLANIN.BU EMİNİM DAHA DA KISALACAK.

Hayırlısı diyorum artık.Ben şahsen bu araçları iyice yakından takibe başladım




1 Yanıt Yanıtla
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L.o.T.u.S 3 yıl
Arkadaşlar benim anladığım elektriklinin artık kaçarı yok.Adam bir motorlu araba yapıyor turbosu baska sorun motoru suyu yağı,başka sorun , benzini ,benzin fiyatı ayrı sorun, şanzuman ayrı sorun.yok dsg miş yok falan vitesmiş....Bagajı ayrı sorun.hava kirletmesi ayrı sorun.egsozu ayrı sorun onunda muayenesi ayrı sorun , aracın motor sesi ayrı sorun, yok motor sesini alıyor yok bu almıyor ayrı sorun ......daha çok sayılır bunlar...


Birde karşımızda artık elektrik araçlar var.motor falan derdi yok.ses yok.çift bagaj, ön motor bölümü bagaj arka zaten bagaj .31 tlye 420 km gidiyor.şansuman sorunu yok.şanzuman yok. ses sorunu yok ,ses yok. yok çekmiyor bayırda bayılıyor yok 2.8 saniyede 100 km yapıyor.tam torku her zaman veriyor.devire bağlı değil.

YANİ ANLAYACAĞINIZ GELENEKSEK İÇTEN YANMALI MOTORLARI HER KONUDA EZİYOR.ENİNDE SONUNDA YOK OLMAYA MAHKUMLAR.BMW BİRKAÇ SENE SONRA SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEĞİNİ AÇIKLADI.

TEK SORUNU MENZİL VE ŞARJ SÜRESİ.O DA HER SENE ARTIYOR.1SAATTE SUPER SARJ İSTASYONUNDA ARAÇ TAM ŞARJ OLUYORMUS TESLANIN.BU EMİNİM DAHA DA KISALACAK.

Hayırlısı diyorum artık.Ben şahsen bu araçları iyice yakından takibe başladım




1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 3 yıl
L.o.T.u.S
Bunlar varken artık bunlara elveda demeli. 0-100 2.8 saniye...



Ben de tam onu yazacaktım ki baktım yazmışsın. Yahu, 110.000 Dolara mı ne bununla aynı hızlanmaya sahip Tesla varken. Tamam, şekil güzel, sesi falan hoş ve daha hızlı ama.
250 Km hızdan sonrası zaten gereksiz. Bunu anca parayı harcayacak yer arayanlar alır.
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Doom II 3 yıl OverClocK1ng
Ani hızlanmalar, sürekli yüksek hız menzili inanılmaz kısaltıyor ve bataryayı öldürüyor bu sebeplerden ötürü performans canavarı bir otomobil almak isteyen biri tesla gibi araçtan uzak dururdu herhalde.
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Led Zeppelin 3 yıl
Sahurda sepete atmıştım, kredi kartım diğer oda da kaldığı için sabah alırım demiştim ki tükenmiş, bilsem havale ile alırdım.
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jimhendrix 3 yıl
Tasarım harikası tiguan ikibin tidiay varken gereksiz.
Yanıtla +2
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L.o.T.u.S 3 yıl
Bunlar varken artık bunlara elveda demeli. 0-100 2.8 saniye...







2 Yanıt Yanıtla +13
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Doom II 3 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

Bunlar varken artık bunlara elveda demeli. 0-100 2.8 saniye...









bütün olay kalkış hızı mıdır elektrik motorları bütün torkunu çalışmaya başladıktan itibaren verebilir ki 2.8 saniye bunun sonucu, gelecek bu araçlarda ister istemez kaçış yok ama şuan için haberdeki araçla bir tutmak doğru değil hatta hakaret sayılır bu araca zira benzinli bir motora sahip olduğu halde 2.9 saniye çok iyi bir değer ve bu performansı sürekli koruyabilir ayrıca 100-200 hızlanması tesladan çok daha iyidir diye tahmin ediyorum en yüksek hız zaten teslanın ulaşmayacağı bir değer pil teknolojisi çağ atlamadığı sürece ss ile karşılaştırılamaz.

edit: İnternetdeki bir siteye göre tesalanın 0-200 performansı 16 saniye yazılmış bu aracın 10 saniyenin altındadır onu belirteyim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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zotacing 3 yıl L.o.T.u.S
L.o.T.u.S

Bunlar varken artık bunlara elveda demeli. 0-100 2.8 saniye...









Şu saçma sapan sessiz akülü araba ile konuda ki araba bir mi?

Sadece kısa metraj da kalkar, ondan sonra nasıl rezil olduğunu görüyoruz Tesla'ların.

Forumda ki Tesla ve elektrikli araç sempatisi, çok itici olmaya başladı.
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Dünyanın tüm mal varlığını 2'ye bölün, bir kısmını 60 tane insana, diğer kısmını da geriye kalan insanlara verin.
Böyle bir düzen işte. :)
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wolf silver 3 yıl
Asgari ücretle çalışıp iPhone 6s alan arkadaşıma söyleyeyimde bunu da Taksitle alsın diye düşünmüştüm. Ama tükenmiş. Yazık oldu şimdi.
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Ciginix 3 yıl
Tük tükenmiş, alacaktım.
Stoklara girince haber ediverin.
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just sky 3 yıl
konunun sıcak fırsatlarda olması gerekiyor bence
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MrKemal17 3 yıl
darkexecuter
MacellaTamamı karbon olması ne gibi fayda sağlıyor onuda belirtseydiniz keşke
Carbon fiber hem hafif hemde çok dayanıklı bir malzeme. Hafiflik ekstra performans sağlayacaktır araca.

0-100'de ve son hızda herhangi bir gelişme yok habere göre.
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