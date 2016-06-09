McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT

Süpersport otomobilleriyle bilinen İngiliz otomobil firması McLaren dikkat çekici modeli 675LT Spider'ı tamamen karbon hale dönüştürdü. MSO Carbon Series LT adını taşıyan $515bin etiketli yeni araç 25 adet limitli üretilecek ve çoktan tükenmiş durumda.

Halihazırda oldukça fazla karbon fiber parçanın kullanıldığı 675LT'nin üzerine inşa edilen araç LT'den %40 daha fazla karbon fiber parça barındırıyor. McLaren'in diğer modellerinde de gördüğümüz 3.8L twin-turbo V8 motoru barındıran model 675 beygir güce ve 700Nm tork değerine sahip. McLaren'in belirttiğine göre araç 0-100km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor ve 326km/s son sürata sahip.

Sonbahar döneminde üretimine başlanacak MSO Carbon Series LT'nin teslimatlarının 2016 sonundan önce gerçekleşmesi hedefleniyor. 500 adet sınırlı sayıda üretilen 675LT Spider'ların Carbon Series'e dönüştürülemeyeceğini belirten McLaren yeni aracın LT'lerden çok daha farklı olduğunu söylüyor.

http://mashable.com/2016/06/07/mclaren-mso-carbon-series-lt/#RenK3XCxwuqh