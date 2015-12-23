Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!

İngiliz otomobil firması McLaren hatırlanacağı üzere geçtiğimiz 3 Aralık günü 675LT modelinin üstü açık versiyonunu olan 675LT Spider'ı duyurmuştu. Firma basın sözcüsünden yapılan açıklamaya göre üretilmesi planlanan bütün 675LT Spider'lar tükendi. McLaren'in tanıtım esnasında 500 adet üretileceğini açıkladığı modelin 2 hafta gibi bir sürede tamamen tükenmesinin süper otomobil sektörü için oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Aracın özelliklerine değinecek olursak; 3.8L hacimde çift turbolu V8 motorla üretilen araç, 666HP güce ve 700Nm torka sahip. 0'dan 100km/h hıza 2.9 saniye ve 0'dan 200km/h hıza 8.1 saniyede ulaşan 675LT Spider, firma tarafından belirtilen değerlere göre ise maksimum 326km/h hıza ulaşabiliyor. Temel aldığı 650S modelinin geliştirilmiş ve pist ağırlıklı versiyonu olarak tasarlanan araç, gövdesinde kullanılan karbon fiber malzemeler sayesinde ise toplamda 1,328kg ağırlığa sahip.

$372,600 fiyata sahip aracın bu kadar hızlı tükenmesini kutlama amacıyla McLaren firması tarafından hazırlanan, 675LT'nin Bruno Senna tarafından pist üzerinde denendiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2015/12/22/mclaren-675lt-spider-sold-out/#DC1MLweHI5qU