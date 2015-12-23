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Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!

McLaren firmasının geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı 675LT modelinin üstü açık versiyonu olan 675LT Spider'ın üretilmesi planlanan bütün araçları oldukça kısa bir sürede tükendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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25
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!

İngiliz otomobil firması McLaren hatırlanacağı üzere geçtiğimiz 3 Aralık günü 675LT modelinin üstü açık versiyonunu olan 675LT Spider'ı duyurmuştu. Firma basın sözcüsünden yapılan açıklamaya göre üretilmesi planlanan bütün 675LT Spider'lar tükendi. McLaren'in tanıtım esnasında 500 adet üretileceğini açıkladığı modelin 2 hafta gibi bir sürede tamamen tükenmesinin süper otomobil sektörü için oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!
 
Aracın özelliklerine değinecek olursak; 3.8L hacimde çift turbolu V8 motorla üretilen araç, 666HP güce ve 700Nm torka sahip. 0'dan 100km/h hıza 2.9 saniye ve 0'dan 200km/h hıza 8.1 saniyede ulaşan 675LT Spider, firma tarafından belirtilen değerlere göre ise maksimum 326km/h hıza ulaşabiliyor. Temel aldığı 650S modelinin geliştirilmiş ve pist ağırlıklı versiyonu olarak tasarlanan araç, gövdesinde kullanılan karbon fiber malzemeler sayesinde ise toplamda 1,328kg ağırlığa sahip.
Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi!

$372,600 fiyata sahip aracın bu kadar hızlı tükenmesini kutlama amacıyla McLaren firması tarafından hazırlanan, 675LT'nin Bruno Senna tarafından pist üzerinde denendiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2015/12/22/mclaren-675lt-spider-sold-out/#DC1MLweHI5qU Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Tüh yetisemedim. :x :d
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shadowgeist 3 yıl
halen bir aventador gelemedi şu sınıfa:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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shintai 3 yıl
Sınırlı sayıda üretilen araçları genelde zengin otomobil fanatikleri ile koleksiyonerler alır.

Firmalar bunu bildiği için, fiyatlarını da normalden daha yüksek koyar.

Bu araçlar 10-15 sene içinde en az %50 değerlenecek (el değiştirirken veya açık arttırma ile satılırken).

Örnek olarak Carrera GT ve LF-A ile aklıma gelmeyen araçlar.

Yani fiyatı yüksek olduğu halde hemen tükenmesi gayet normal.
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ukilavuz 3 yıl
Sağlam fiyat
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fss1403 3 yıl
Bizim için büyük olsada bu paralar fiyatı arabaya göre gerçekten uygunmuş hemen tükenmesi gayet normal.
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BekirTemel 3 yıl
bizim memleketten 600 bin dolar dan aşağı olmazdı millet 300 bin dolara sahip oluyor bu uçağa vallahi yazık bize

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HELP. 3 yıl BekirTemel
BekirTemel
bizim memleketten 600 bin dolar dan aşağı olmazdı millet 300 bin dolara sahip oluyor bu uçağa vallahi yazık bize



Yanlışın var Yeni Türkiye'm Hakkında doğru konuş .

Örneğin RS 7 4.0
Net fiyat : 282 bin tl
Vergilerle anahtar teslim : 822 bin tl
Sadece 2 katı fiyata sahip olabileceğini mi sanıyorsun ?

Alınır bak Yeni Türkiye söyleme böyle şeyler .
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the_hornet 3 yıl
Ulan 675 TL diye okudum...
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kadirirdem 3 yıl
Millette ne paralar var ya....
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DeaglePower 3 yıl
Turkiye bayisiyle gorustum stoklarda kalmadigi soylendi bende 675LT yi alicam mecbur sansim yokmus
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TheCaliph_ 3 yıl
Yav babami aradim mesgule atti araba kullaniyormus 5 dakika sonra dondu .

O sirada tukenmis butun araclar abi biz de sans olsa Ferrari secimlerinde davetiye gelen 800. Kisi olmazdik

Of ya
2 Yanıt Yanıtla +2
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DolceVita. 3 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Yav babami aradim mesgule atti araba kullaniyormus 5 dakika sonra dondu .

O sirada tukenmis butun araclar abi biz de sans olsa Ferrari secimlerinde davetiye gelen 800. Kisi olmazdik

Of ya


Ben iki tane aldım birini 450 binden vereyim sana?

Faturaya bakma gereği duymadım ama sanırım bi tanesi 372 bin imiş
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forumu 3 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Yav babami aradim mesgule atti araba kullaniyormus 5 dakika sonra dondu .

O sirada tukenmis butun araclar abi biz de sans olsa Ferrari secimlerinde davetiye gelen 800. Kisi olmazdik

Of ya


Kacirdigin iyi olmus.

Ilk modellerin kronik sorunlari olabilir. Hemen atlamamak lazim.
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mementopolis 3 yıl
Rust in Peace
mementopolis Hayret fiyatini yazmadiniz ??
Araç $372,600 fiyata sahip. Son anda gözden kaçmış kusura bakmayın

ucuzmus
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Otomobil, 675LT Spider ve
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