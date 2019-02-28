MediaTek Helio M70 5G modemi ilk kullanan belli oldu

MediaTek’in MWC 2019 fuarında tanıttığı çok modlu 5G modemi ilk kullanacak belli oldu. Yine aynı fuarda açıklama yapan TCL firması Çin’de USB terminali şeklinde 5G modem entegre ürün hazırladığını duyurdu.

MediaTek etkisi

5G USB terminali MediaTek modemi ile teorik olarak 4.7Gbps indirme ve 2.5Gbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor. TCL ve China Mobile iş birliğinde geliştirilen USB modem henüz satışa çıkacak aşamaya gelmedi.

Ayrıca Bkz.

"HTC akıllı hoparlöre 5G entegre etti"

3G/4G desteği de sunan USB modem veri terminali olarak adlandırılıyor ve tüketicilerin buluttaki verimlilik araçlarına, yazılım hizmetlerine ve yüksek grafikli oyunlara hızlı ve kolay erişim sağlayabilmeleri için farklı çözümlere sahip.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan terminal 4x4 MIMO anten dizilimi ile daha yüksek kapasiteler sunuyor. Terminal hem ev hem de ofis kullanımı için tasarlanmış. Yaz aylarına doğru USB 5G terminali satışa sunulacak.