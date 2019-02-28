Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek Helio M70 5G modemi ilk kullanan belli oldu

Qualcomm’un 5G modemlerine karşı kendi 5G modemini geliştiren MediaTek ülkesinde hızlıca taban buluyor. Modemi ilk kez TCL firması USB terminalinde kullanacak.
2 ay
2,7b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MediaTek’in MWC 2019 fuarında tanıttığı çok modlu 5G modemi ilk kullanacak belli oldu. Yine aynı fuarda açıklama yapan TCL firması Çin’de USB terminali şeklinde 5G modem entegre ürün hazırladığını duyurdu.

MediaTek etkisi

5G USB terminali MediaTek modemi ile teorik olarak 4.7Gbps indirme ve 2.5Gbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor. TCL ve China Mobile iş birliğinde geliştirilen USB modem henüz satışa çıkacak aşamaya gelmedi.

Ayrıca Bkz. "HTC akıllı hoparlöre 5G entegre etti"

3G/4G desteği de sunan USB modem veri terminali olarak adlandırılıyor ve tüketicilerin buluttaki verimlilik araçlarına, yazılım hizmetlerine ve yüksek grafikli oyunlara hızlı ve kolay erişim sağlayabilmeleri için farklı çözümlere sahip.

4000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan terminal 4x4 MIMO anten dizilimi ile daha yüksek kapasiteler sunuyor. Terminal hem ev hem de ofis kullanımı için tasarlanmış. Yaz aylarına doğru USB 5G terminali satışa sunulacak.

 

https://pocketnow.com/tcl-5g-smartphone-router-usb-hub Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
TCL ve China Mobile iş birliğinde geliştirilen USB modem henüz satışa çıkacak aşamaya gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 ay
MTK6750'li telefon kullanıyorum, gayet memnunum. Henüz takıldığına şahit olmadım. PUBG kasarak da olsa en azından takılmadan oynatıyor en basitinden. Aldığımdan beri test için 3-4 kere oyun oynadığımı, ağırlıklı olarak multimedya olarak kullandığımı göz önünde bulundurursak, bence fiyatına göre müthiş bir performansı var son çıkan MTK işlemcilerin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZewZack 2 ay
Mtk işlemci alan da ne bileyim performans olmasın da ne olursa olsun diyenler heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 ay
Oleeey!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler 2 ay Hellboy filminden 'aksiyon ve kan dolu' yeni fragman 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobil konsepti Seat el-Born tanıtıldı: 420 km sürüş menzili 2 ay Netflix korsan izlemeler nedeniyle ayda 192 milyon dolar kaybediyor 2 ay Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı 2 ay Bu telefon farklı | Meitu V7 ön inceleme 2 ay Meizu Note 9 Lite, Snapdragon 660 yonga seti ile birlikte görüldü 2 ay Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu 2 ay Steve Wozniak:"Bitcoin'e hiç yatırımcı gözüyle bakmadım" 2 ay Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın 2 ay AMD FreeSync 2 için hazırladığı demo’sunu duyurdu 2 ay Motorola'nın bir zamanlar Huawei’yi satın almaya çalıştığı ortaya çıktı 2 ay Lenovo Z6 Pro, 5G desteği ve HyperVision kamera ile gelecek 2 ay Apple, 2018'in son çeyreğinde 9.2 milyon Apple Watch sevkiyatı yaptı 2 ay Kia'nın elektrikli konsept otomobilinde 21 dijital ekran bulunuyor 2 ay X-Men: Dark Phoenix filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay GTX 1650’nin bellek kapasitesi ve kutu tasarımı sızdı 2 ay Artık tüm Samsung amiral gemisi telefonlarda Bixby tuşunun işlevi değiştirilebilecek 2 ay Huawei CEO'su: Samsung Galaxy Fold'un tasarımı iyi değil 2 ay Seat'ın ilk elektrikli otomobiline ait görsel paylaşıldı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN MediaTek Helio M70 5G modemi ilk kullanan belli oldu Sonraki Venezuela’nın Petro kripto parası ile kara para akladığı iddia ediliyor 2 ay Meizu Note 9’un canlı görüntüleri sızdırıldı 2 ay Huracán EVO Spyder’ın tanıtımı Asphalt 9: Legends’ta yapılacak 2 ay Giriş seviyesine Samsung Galaxy A10 takviyesi 2 ay 2019 Mercedes-Benz GLC tanıtıldı: Yeni motorlar, yeni teknolojiler 2 ay Apple sürücüsüz otomobil projesinde çalışan 190 kişiyi işten çıkarıyor 2 ay Diyabetli hastalarda kuru yemiş tüketimi kardiyovasküler hastalık riskini azaltabiliyor 2 ay Tıraş bıçağına teknolojik dokunuş: Philips OneBlade 2 ay Ferrari'nin 720 beygirlik yeni canavarı tanıtıldı: Ferrari F8 Tributo 2 ay General Mobile GM9 Plus ön inceleme 2 ay Turkcell'in uçan baz istasyonu Dronecell'e Airbus'tan teklif 2 ay Thermalright'ın HR-22 Plus pasif işlemcisi soğutucusu görüntülendi 2 ay Boeing’in otonom savaş uçağı ortaya çıktı 2 ay Uzaydan internet dönemi başlıyor: ABD'li şirket ilk adımı attı 2 ay Cryptopia varlıklarının yüzde 10’unu kaybetti 2 ay Klavyeli Android telefonu ön siparişe başladı 2 ay Bu yıl içerisinde Android Pie güncellemesi alacak Asus modelleri açıklandı 2 ay BlackBerry, teknolojilerini izinsiz kullandığı için Twitter’ı dava etti 2 ay Samsung'un en iddialı telefonu | Galaxy S10 5G 2 ay Samsung Galaxy A10 modelinin render görüntüleri sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim