MediaTek’ten Google Assistant için özel yonga

Google’ın Home adındaki akıllı hoparlörü ile aldığı mesafe ve Google Assistant sanal asistanın bu süreçteki katkısı, önümüzdeki dönemde daha pek çok akıllı hoparlörün Google Assistant üzerinde şekilleneceğini gösteriyor. MediaTek de bu süreci değerlendirmek istiyor.

Google onaylı

Firmanın tasarladığı MT8516 yonga seti akıllı hoparlörler ve Nesnelerin İnterneti gibi düşük profilde çalışan sistemleri hedefliyor. 4 adet Cortex-A35 çekirdeği barındıran yonga seti, 1.3GHz saat hızında çalışıyor. MediaTek, yeni yonga seti için Google’ın sertifika onayından geçmiş.

WiFi N ve Bluetooh 4.0 bağlantılarına sahip olan yonga seti ayrıca ses algılama konusunda da donanımlı. 8 kanala kadar TDM ve 2 kanala kadar da PDM giriş desteği sunuyor. Gürültü engelleme yapabilen yonga seti böylece akıllı hoparlörlerin hatasız ses algılamasına imkan tanıyor.

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Akıllı hoparlörler yanında Nesnelerin Android’i olarak tanımlanan ve Nesnelerin İnterneti için geliştirilmiş Android tabanlı mini işletim sistemi için de uyumlu. Böylece farklı türdeki akıllı sistemlerde de kullanılabilecek.

LPDDR2, LPDDR3, DDR3, DDR3L ve DDR4 desteği sunan MT8516 yonga seti yılın son çeyreğinde piyasaya çıkacak. Firma hangi üreticilerle tedarik anlaşması yaptığını ise açıklamadı.