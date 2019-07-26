Rivian'ın elektrikli pickup modeli 'tank dönüşü' özelliğiyle gündemde

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Tanıtıldığı günden bu yana hem tasarımı hem de teknolojileriyle adından sıkça söz ettiren Rivian R1T, şimdi de kulağa oldukça ilginç gelen bir özellikle gündemde. Rivian, elektrikli pickup modeline ‘tank dönüşü’ adını verdiği yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor.

Bugün Youtube’da söz konusu özelliğin nasıl çalışacağını gösteren bir video yayınlandı. Resmi olmadığı açıkça belli olan video, Rivian’ın telif hakkı şikayetiyle kısa sürede kaldırıldı. Fakat bazı kullanıcılar aşağıda gördüğünüz görüntüleri silinmeden yakalamayı başardı. Bilgisayarla oluşturulmuş olması muhtemel görüntülerde Rivian R1T’nin kendi ekseni etrafında döndüğünü görüyoruz.

Paylaşılan videodaki görüntüler gerçek olmayabilir fakat Rivian, ürettiği dört tekerlekten çekişli modellere bu özelliği ekleyeceğini daha önce duyurmuştu. Hatta markanın ABD’de ‘tank turn’ ve ‘tank steer’ isimlerini patentlediği biliniyor. Dolayısıyla Rivian R1T elektrikli pickup’ta bu ilginç özelliğin olmasını beklemek çok da yanlış olmaz.

Peki tekerlekli bir araç tank ve diğer paletli araçların yapabildiği bu nokta dönüşünü nasıl yapabilecek? Tabii ki her bir tekerleğinde bulunan ve birbirinden bağımsız olarak çalışabilen elektrik motorları sayesinde. Tabii ki bu özelliğin asfalt gibi tutunmanın kuvvetli olduğu yüzeylerde yapılabilmesi çok mümkün değil. Bu yüzden Rivian R1T toprak ve yumuşak zeminli alanlarda ‘tank dönüşü’ özelliğini kullanabilecek.

Ford ve Amazon gibi dev şirketlerden 1 milyar dolar yatırım alan Rivian, ilginç teknolojilerle karşımıza çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirket bundan bir ay önce de Rivian modellerinin birbirini şarj etmesine imkan veren ‘araçtan araca şarj’ teknolojisini duyurmuştu. Şuanda üretim hattını oturtmakla meşgul olan şirket, R1T pickup ve R1S SUV modellerini 2020 yılının sonunda satışa sunacak.