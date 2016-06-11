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Meitu’dan 21MP ön kameralı telefon

Akıllı telefonu ile yüksek çözünürlükte öz çekim yapmak isteyenler için Çinli Meitu rekor bir seviye ile geliyor. Meitu V4 ve Meitu M6 akıllı telefonu tam 21MP çözünürlükte ön kamera sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,2b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meitu’dan 21MP ön kameralı telefon

Son dönemde tüketiciler arasında yoğun ilgi görmeye başlayan özçekim kavramı üreticileri de farklı arayışlara sevk ediyor. Dönebilir kamera modülü, çift sensör kombinasyonu gibi çözümlerin yanında çözünürlük ile ilgi çekmeye çalışan modeller de mevcut. Meitu M6 bunlardan birisi.

Meitu firması (Meizu değil), geçen yıl da 21MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip bir akıllı telefon modeli piyasaya sürerek bir ilke imza atmıştı. Meizu M6 ise bu modelin biraz daha gelişmiş ve daha fazla fonksiyon eklenmiş hali olarak öne çıkıyor.

5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan modele, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen modelde, 64GB artırılabilir kapasite yer alıyor.

Tasarım tarafında cihaz, Double V olarak adlandırılan ilginç bir konsepte sahip. Bu tasarımda cihazın üst ve alt kısımlarında V şeklinde metal çubuklar bulunuyor. Diğer kısımlar ise polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. Ön kısma bir Home butonu ekleyen firma, parmak izi okuyucusunu da buraya entegre etmiş.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 821 mi 823 mü?"

Cihazın ön kısmında bulunan 21MP çözünürlüğünde kamera, öz çekim tutkunları için iyi bir alternatif olacak. Çözünürlük nedeniyle ön sensör biraz daha büyük ancak tasarımın geneli, bu büyüklüğü örtmeye yetiyor. Cihazın arkasında da 21MP çözünürlüğünde bir kamera var. 2900mAh kapasiteli bir batarya barındıran cihazın fiyatı 460$ civarında.

Firmanın geçen yıl ki rekortmen telefonu Meitu V4 de bazı iyileştirmelerle yeniden piyasaya sürülüyor. Yukarıda sayılan özelliklerden farklı olarak 64GB/128GB depolama seçeneği, 2650mAh kapasiteli batarya ve gerçek deri arka kaplama mevcut. Fiyatı ise 610$/760$ olarak belirlenmiş.

 

http://www.gizchina.com/2016/06/10/meitu-m6-leather-backed-v4-sale-china/ Yorum Yaz
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brkmania 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Meitu firması (Meizu değil)


buraya koptum


Bunu dedikten sonra peşine de kendileri meizu yazmış

mehmedaltairMeitu firması (Meizu değil)buraya koptumBunu dedikten sonra peşi...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Mene 3 yıl
adamlar meizu ile vertu'yu birleştirmiş. vertu gibi deri kapaklı (ya da görünümlü) modelleri var
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Zafer Kemal 3 yıl
Meizu'ya iphone çakması diyen çocuklar bakın defalarca konuşuldu, meizu çakma denilen tasarımı 2011 yılından beri kullanıyor..
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Amd64x2 3 yıl Zafer Kemal
Jean_Baptiste

Meizu'ya iphone çakması diyen çocuklar bakın defalarca konuşuldu, meizu çakma denilen tasarımı 2011 yılından beri kullanıyor..

Muadillerinden 2,5 kat pahalıya alıp, aliminyum diye övünüp arkasına önüne leğen plastiğinden korumada takıyorsam elbetteki fiyat/performans ürünlerine b.k atacam hocam. Meizu, Xiaomi, Lenovo kim ki dünyada bir karşılığımı var bu "çakma" markaların.
Koskoca forum çocuk çoluğun yorumlarına kalmış, bilen konuşuyor da bilmeyen daha çok konuşuyor.
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gurkanse 3 yıl
İPHONE ÇAKMASI MEİZU
MEİZU ÇAKMASI MEİTU
YANİ
İPHONE = NİKE
MEİZE = NİXE
MEİTU = KARDEŞLER KUNDURA
ANLAYANLAR BEĞENDİ BİLE :)
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kadirirdem 3 yıl
meizu apple çakması buda meizu çakması olmuş :)...
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Mianfei 3 yıl
Burnumun deliğinden beynimi görebilirim galiba. Ama buna para veren oraya bakınca pek bişey görür müü bilemiyecez.
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kaptanos 3 yıl
Hayır o değilde 460 dolar nedir. "Siz ne oldunuz ya" diyesi geliyor insanın
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Sakinkedi 3 yıl
meizu bir kere akma değildir kendi başına bir markadır yalnız 21mp bana interpolasyonlu geldi ben şu an çine sipariş versem arka ana kamera 250 megapixel ön kamerada 150 megapixel yaparlar

yazılımla resize olayı
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Patren 3 yıl
Amiral gemisi katili
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MS4343 3 yıl

Çakma degil o da ayri bir firma... masallah fiyat yerinde en ucuzu 500$ civari
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casperfriendly 3 yıl
Saçma bir olay.
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Mr. Jingles 3 yıl
Çamur deryası selfiler harika.
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TEKİN 1881 3 yıl
Tam konuyu açanı uyaracaktım ki meitu (meizu değil)


O fiyata 3gb ram, batarya az olmuş.
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