Meitu’dan 21MP ön kameralı telefon

Son dönemde tüketiciler arasında yoğun ilgi görmeye başlayan özçekim kavramı üreticileri de farklı arayışlara sevk ediyor. Dönebilir kamera modülü, çift sensör kombinasyonu gibi çözümlerin yanında çözünürlük ile ilgi çekmeye çalışan modeller de mevcut. Meitu M6 bunlardan birisi.

Meitu firması (Meizu değil), geçen yıl da 21MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip bir akıllı telefon modeli piyasaya sürerek bir ilke imza atmıştı. Meizu M6 ise bu modelin biraz daha gelişmiş ve daha fazla fonksiyon eklenmiş hali olarak öne çıkıyor.

5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan modele, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran Helio P10 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ile desteklenen modelde, 64GB artırılabilir kapasite yer alıyor.

Tasarım tarafında cihaz, Double V olarak adlandırılan ilginç bir konsepte sahip. Bu tasarımda cihazın üst ve alt kısımlarında V şeklinde metal çubuklar bulunuyor. Diğer kısımlar ise polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. Ön kısma bir Home butonu ekleyen firma, parmak izi okuyucusunu da buraya entegre etmiş.

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Cihazın ön kısmında bulunan 21MP çözünürlüğünde kamera, öz çekim tutkunları için iyi bir alternatif olacak. Çözünürlük nedeniyle ön sensör biraz daha büyük ancak tasarımın geneli, bu büyüklüğü örtmeye yetiyor. Cihazın arkasında da 21MP çözünürlüğünde bir kamera var. 2900mAh kapasiteli bir batarya barındıran cihazın fiyatı 460$ civarında.

Firmanın geçen yıl ki rekortmen telefonu Meitu V4 de bazı iyileştirmelerle yeniden piyasaya sürülüyor. Yukarıda sayılan özelliklerden farklı olarak 64GB/128GB depolama seçeneği, 2650mAh kapasiteli batarya ve gerçek deri arka kaplama mevcut. Fiyatı ise 610$/760$ olarak belirlenmiş.