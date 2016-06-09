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Snapdragon 821 mi 823 mü?

Son dönemde Snapdragon 823 adında yeni yonga seti iddiaları gündemi oldukça meşgul ediyor. Snapdragon 820’nin biraz daha hızlandırılmış hali olan yeni yonga setinde isim de belirginleşmeye başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 821 mi 823 mü?

Qualcomm’un geçen yıl ki Snapdragon 810 hüsranının ardından titiz bir Ar-Ge yaparak Snapdragon 820 yonga setini geliştirdiğini ve mobil pazara yeni bir başlangıç yaptığını çok iyi hatırlıyoruz. Qualcomm’un bu yıl sadece Snapdragon 820 yonga seti ile yola devam edeceği düşünülüyordu ancak firma en azından bir versiyon daha planlıyor.

İşlemci çekirdeği ve grafik birimi biraz daha hızlandırılmış olan bu yeni yonga seti, ilk başlarda Snapdragon 823 olarak gündeme düşmüştü ancak Asus ZenFone 3 Deluxe modelinin tanıtım kitapçığında farklı bir isme işaret ediliyor.

Asus ZenFone 3 Deluxe modeli bilindiği gibi Snapdragon 820 yonga seti ile tanıtılmıştı. Bununla birlikte, firmanın memleketi Tayvan’da piyasaya çıkacak ZenFone 3 Deluxe modelinin Snapdragon 823 yonga seti ile geleceği iddia edilmişti. İnternete sızdırılan kitapçık da bunu doğruluyor.

Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Samsung telefonları için 2017 iddiası güçleniyor"

Kitapçığın ilgili sayfalarında, Snapdragon 821 yonga setine işaret ediliyor. Yani resmi olarak da Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 821 adını alacak. Snapdragon 820 yonga setinde performans odaklı 2 adet Kryo çekirdeği 2.15GHz saat hızında çalışıyordu. Snapdragon 821 yonga setinde ise 2.3GHz hızına yükseliyor. Bunun haricinde net belli olmasa da Adreno 530 grafik biriminin bir miktar hızlandığı tahmin ediliyor. Böylece biraz daha performanslı telefonlar görebileceğiz.

5.7 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan ZenFone 3 Deluxe modelinde Gorilla Glass 4 ile ekran korunuyor. Kitapçığa bakıldığında 4GB-6GB LPDDR4 RAM ve 64GB/128GB/256GB kapasite seçenekleri göze çarpıyor. Depolama belleği, UFS 2.0 standardı sayesinde 150MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor.

3000mAh kapasiteli bataryası QuickCharge 3.0 ile desteklenen model, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 6.0 işletim sistemi, Cat. 13 LTE modem ile 600Mbps indirme hızları, USB 3.0 Type-C, WiFi AC gibi diğer özellikler barındırıyor. Modelin 2300-2500TL fiyat aralığında Ekim ayında piyasada olması bekleniyor. Tayvan’da ise daha erken piyasada olacak. 

 
Snapdragon 821 mi 823 mü?
 

http://wccftech.com/snapdragon-821-tipped-successor-snapdragon-820/ Yorum Yaz
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tombombadil_07 3 yıl en beğenilen
150 mhz için değmez. Ne kadar hızlanırsa o kadar güç tüketir. Artan hızı sanki fark edeceğiz.
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atilasat 3 yıl
baslığa bakarmısınız.görselde 821 yazıyor zaten
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aycibin 3 yıl
801 iyiydi.orda kalsaydı keşke.hem performansı çok iyi,hem şarj konusunda 820'leri geçiyor.artık önemli olan şarj zaten
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berkelium 3 yıl
Pil yine çöp, zenfone 5 i parçalara ayırmak istiyorum bu sebepten.
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ardabeyim 3 yıl
Şu qualcomm delirtiyor insanı overclock yapcağına çıkar işte yenisini samsung mtk falan çıkarsa da yeni bişeyler vursalar şunların ağızlarına
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V4LKyR 3 yıl
Demek ki 820'yi bir kernel ile 821 yapabileceğiz... :D
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kadirirdem 3 yıl
iyi fiyatla gelirse güzel satarr...
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0MG90 3 yıl
Yine 801 gibi olacak
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wolfestein 3 yıl
Bu kadar da işlemci canavarı telefonlara ihtiyaç yok. Ne işe yarayacak? Anca bol bol reklam yap sat. Tam tüketim çılgınlığı başka bir şey değil.
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BekirTemel 3 yıl
Başlığı okuyunca ikiside değil diyesi geliyor insanın :)
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tombombadil_07 3 yıl en beğenilen
150 mhz için değmez. Ne kadar hızlanırsa o kadar güç tüketir. Artan hızı sanki fark edeceğiz.
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lapatid 3 yıl
qualcomm ne yapti etti yine snapdragon 800/801ab/801ac/805 muhabbetine bağladı olayı.
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