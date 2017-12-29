Meizu M5 Note ve Meizu M5s resmi olarak Türkiye'de! İşte fiyatı:

Meizu Türkiye resmi olarak satışlara başladı. Meizu M5 Note fiyatı ve Meizu M5s fiyatı belli oldu. Meizu tarafından resmi olarak ülkemizde satılacak telefonların özellikleri ve fiyatı: