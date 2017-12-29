Meizu M5 Note ve Meizu M5s resmi olarak Türkiye'de! İşte fiyatı:

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Meizu, ilk resmi telefon satışına başladı. Meizu M5 Note ve Meizu M5s, Meizu Türkiye ve Genpa desteğiyle satışa sunuldu.
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Dünyada 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Meizu, Türkiye’de Genpa’nın distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.
Meizu M5 Note özellikleri ve fiyatı
Fiyat/performans oranıyla öne çıkan Meizu’nun 5.5 inç Full HD ekranlı M5 Note modeli gücünü Helio P10 yonga setinden alıyor. Ülkemizde 3 GB RAM’e sahip versiyonuyla satışa sunulacak ve Flyme 5.2 arayüzüyle kutudan çıkacak.
Meizu M5 Note, 1299 TL fiyat etiketiyle satılacak.
Meizu M5s özellikleri ve fiyatı
Meeizu M5s, 5.2 inç HD ekrana ve Mediatek MT6753 yonga setine sahip. 3 GB RAM ve parmak izi okuyucu bulunan telefonun 32 GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. Dilerseniz depolama alanını arttırabilmek mümkün.
Meizu M5s için 1099 TL satış fiyatı belirlenmiş.
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