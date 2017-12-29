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Meizu M5 Note ve Meizu M5s resmi olarak Türkiye'de! İşte fiyatı:

Meizu Türkiye resmi olarak satışlara başladı. Meizu M5 Note fiyatı ve Meizu M5s fiyatı belli oldu. Meizu tarafından resmi olarak ülkemizde satılacak telefonların özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
7,3b
1
15
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Meizu M5 Note ve Meizu M5s resmi olarak Türkiye'de! İşte fiyatı:
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Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Meizu, ilk resmi telefon satışına başladı. Meizu M5 Note ve Meizu M5s, Meizu Türkiye ve Genpa desteğiyle satışa sunuldu.

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Dünyada 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Meizu, Türkiye’de Genpa’nın distribütörlük ve teknik destek ağından yararlanacak.

Meizu M5 Note özellikleri ve fiyatı

Fiyat/performans oranıyla öne çıkan Meizu’nun 5.5 inç Full HD ekranlı M5 Note modeli gücünü Helio P10 yonga setinden alıyor. Ülkemizde 3 GB RAM’e sahip versiyonuyla satışa sunulacak ve Flyme 5.2 arayüzüyle kutudan çıkacak.

Meizu M5 Note, 1299 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Meizu M5s özellikleri ve fiyatı

Meeizu M5s, 5.2 inç HD ekrana ve Mediatek MT6753 yonga setine sahip. 3 GB RAM ve parmak izi okuyucu bulunan telefonun 32 GB’lık dahili depolama alanı bulunuyor. Dilerseniz depolama alanını arttırabilmek mümkün.

Meizu M5s için 1099 TL satış fiyatı belirlenmiş.


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cngzmls 1 yıl en beğenilen
Aferin m6 note fiyatına m5 note u kakalayın.
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rtsbora 1 yıl
Sd 625'li M6 Note varken Mtk işlemcili M5 serisini, hem de aynı fiyata getirmek büyük iş!..
gsmarena.com/...
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qooqie 1 yıl
Telefon güzel ama burdan almayın, garanti olayına da kanmayın. Çizik bulunca kullanıcı hatası diye geri yolluyorlar.bunun fiyatı 500 tl.turkiyede 800 tl ye bulunuyir. 1300 tl bunun 2.5 katı, kendiniz yaptirsanız daha ucuz :)
Telefon güzel ama burdan almayın, garanti olayına da kanmayın. Çizik bulunca kullanıcı hatası diye geri yolluyorlar.bunun fiyatı 500 tl.turkiyede 800 tl ye bul...
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antiwp 8 ay
M5 Note da uygulamaları sd karta taşımanın bir yolu var mı? Önceki telefonum saf android olduğundan sd kartı internal olarak formatlayabilmiştim. Ama flyme buna izin vermiyor.
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blk 9 ay
arkadaşlar bu telefon android 7 güncellemesi aldı mı.
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sendomi 1 yıl
meizu m2 note kullanmış biri olarak diyebilirim ki yazılımı hızlı ama sıkıntılı adamlar güncelleme getirerek telefonu şarj canavarı hale getirdiler sabahtan akşamı zor görüyordum,meizu m2 note ve bu telewfon aynı işlemciyi kullanıyor zaten,dün umi iron pro aldım sıfır birinden 550tl'ye donanım bu telefonu ezer geçer
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Tr@mmler 1 yıl
Bu markayı çoğunlukla bilen kullanıcı tercih edecektir. O da zaten bu fiyatlara Mtk işlemcili bir cihaz alınmayacağını bilir.
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osmanerol 1 yıl
Meizu candır tek kötü bootloder ve fastboot ikisi birden kitli olması en küçük hata ana kartı çöp ediyor mx4 den gm5 + geçince çok ah etmiştim.
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rtsbora 1 yıl
Sd 625'li M6 Note varken Mtk işlemcili M5 serisini, hem de aynı fiyata getirmek büyük iş!..
gsmarena.com/...
Yanıtla +10
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qooqie 1 yıl
Telefon güzel ama burdan almayın, garanti olayına da kanmayın. Çizik bulunca kullanıcı hatası diye geri yolluyorlar.bunun fiyatı 500 tl.turkiyede 800 tl ye bulunuyir. 1300 tl bunun 2.5 katı, kendiniz yaptirsanız daha ucuz :)
Yanıtla +9
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cngzmls 1 yıl en beğenilen
Aferin m6 note fiyatına m5 note u kakalayın.
Yanıtla +32
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pro-üye 1 yıl
Yaşasın itahalci garantili telefonlar.
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eP_362 1 yıl
Ne yaptınız siz ya? Hem eski modelleri getir hem de fiyatları uçur.
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