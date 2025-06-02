Galaxy S26'da varsayılan yapay zeka asistanı Perplexity AI olabilir

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre Samsung, cihazlarına Perplexity AI teknolojisini entegre etmek için kapsamlı bir anlaşma yapmak üzere.

Samsung ürünlerinde Perplexity'nin teknolojileri kullanılacak

Görüşülen anlaşma, Perplexity uygulamasının ve asistanının gelecekteki Samsung cihazlarına önceden yüklenmesini içeriyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, önümüzüdeki senenin başında piyasaya sürülecek Galaxy S26 serisinde Perplexity varsayılan asistan olacak.

Görüşmelerde ayrıca Perplexity'nin arama özelliklerinin doğrudan Samsung'un web tarayıcısına entegre edilmesi ve daha kapsamlı ve AI destekli bir arama deneyimi sunulması da ele alındı. Ek olarak, Perplexity'nin teknolojisinin Samsung'un Bixby sanal asistanına dahil edilmesi planlanıyor.

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Perplexity'ye büyük yatırım yapmayı planlıyor

Ayrıca, Samsung'un 14 milyar dolarlık bir değerlemeyle 500 milyon dolar toplamayı hedefleyen Perplexity için yeni bir finansman turunda en büyük yatırımcılar arasında yer alması bekleniyor. Bu ortaklık, Samsung'un Google'a olan bağımlılığını azaltarak Apple'ın benimsediği yaklaşıma benzer şekilde farklı yapay zeka teknolojilerini benimsemesini sağlayabilir.

Perplexity için bu anlaşma, Motorola ile yakın zamanda yapılan anlaşmanın ardından bugüne kadarki en büyük mobil ortaklık olacak. Bu arada Apple'ın da Google ve ChatGPT'ye alternatif olarak yapay zeka arama motorunu Siri'ye entegre etmek için Perplexity ile çalışmayı düşündüğü belirtiliyor.

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Galaxy S26'da varsayılan yapay zeka asistanı Perplexity olabilir

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