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    Galaxy S26'da varsayılan yapay zeka asistanı Perplexity AI olabilir

    Samsung, cihazlarına Perplexity AI teknolojisini entegre etmek için anlaşma yapmak üzere. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Galaxy S26 serisinde Perplexity varsayılan asistan olacak.

    Galaxy S26'da varsayılan yapay zeka asistanı Perplexity olabilir Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in haberine göre Samsung, cihazlarına Perplexity AI teknolojisini entegre etmek için kapsamlı bir anlaşma yapmak üzere.

    Samsung ürünlerinde Perplexity'nin teknolojileri kullanılacak

    Görüşülen anlaşma, Perplexity uygulamasının ve asistanının gelecekteki Samsung cihazlarına önceden yüklenmesini içeriyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, önümüzüdeki senenin başında piyasaya sürülecek Galaxy S26 serisinde Perplexity varsayılan asistan olacak.

    Görüşmelerde ayrıca Perplexity'nin arama özelliklerinin doğrudan Samsung'un web tarayıcısına entegre edilmesi ve daha kapsamlı ve AI destekli bir arama deneyimi sunulması da ele alındı. Ek olarak, Perplexity'nin teknolojisinin Samsung'un Bixby sanal asistanına dahil edilmesi planlanıyor.

    Perplexity'ye büyük yatırım yapmayı planlıyor

    Ayrıca, Samsung'un 14 milyar dolarlık bir değerlemeyle 500 milyon dolar toplamayı hedefleyen Perplexity için yeni bir finansman turunda en büyük yatırımcılar arasında yer alması bekleniyor. Bu ortaklık, Samsung'un Google'a olan bağımlılığını azaltarak Apple'ın benimsediği yaklaşıma benzer şekilde farklı yapay zeka teknolojilerini benimsemesini sağlayabilir.

    Perplexity için bu anlaşma, Motorola ile yakın zamanda yapılan anlaşmanın ardından bugüne kadarki en büyük mobil ortaklık olacak. Bu arada Apple'ın da Google ve ChatGPT'ye alternatif olarak yapay zeka arama motorunu Siri'ye entegre etmek için Perplexity ile çalışmayı düşündüğü belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-01/samsung-nears-wide-ranging-deal-with-perplexity-for-ai-features?embedded-checkout=true https://www.gizmochina.com/2025/06/02/samsung-galaxy-s26-perplexity-ai-integration/
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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