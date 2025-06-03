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Samsung’un yeni F serisi modeli Galaxy F36 5G, resmi duyurudan önce bir kez daha ortaya çıktı. Kısa süre önce destek sayfalarında listelenen cihaz, şimdi de Bluetooth SIG veri tabanında SM-E366B/DS model numarasıyla görüntülendi. Daha önce farklı sertifikasyon platformlarında da görülen modelin, bu sızıntılarla birlikte lansmana yaklaştığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl Galaxy F35 modeli atlanmış, F34’ün ardından doğrudan bu yeni modelin hazırlıkları başlamıştı. Bu atlama, Samsung’un seriler arasında daha net bir uyum yakalamaya çalıştığını ya da isimlendirme stratejisini yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Donanım tarafında henüz resmi bir açıklama olmasa da, F36’nın M serisi kardeşi olması muhtemel Galaxy M36 ile benzer özellikler taşıması bekleniyor. Exynos 1380 işlemcisi, 6 GB RAM kapasitesi ve Android 15 işletim sistemiyle Geekbench’te görülen M36, muhtemelen F36’nın da temelini oluşturacak.

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Samsung’un geçmiş satış politikası göz önüne alındığında, F36’nın özel bir çevrim içi platforma bağlı olarak satışa sunulması kuvvetle muhtemel. M ve F serileri genellikle farklı dijital mağazalara özel olarak ayrılıyor, bu nedenle F36’nın da benzer bir yol izlemesi bekleniyor.

Sertifikasyon sürecinin tamamlanmak üzere olması, cihazın tanıtımının çok uzak olmadığını gösteriyor. Galaxy F36 5G, orta segmentte rekabeti hareketlendirecek iddialı bir model olarak yolda.

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Samsung’un yeni orta segment silahı Galaxy F36 görüntülendi

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