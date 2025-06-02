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    Honor Magic V5 katlanabilir telefonlarda pil rekabetini kızıştırıyor

    Honor, katlanabilir telefon pazarında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Yakında tanıtılması beklenen Magic V5 modeli, 6.100 mAh'lik dev bataryasıyla rakiplerini geride bırakacak.

    Honor Magic V5 katlanabilir telefonlarda rekabetini kızıştırıyor Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefonlar artık sadece tasarım ve ekranlarıyla değil, pil kapasiteleriyle de dikkat çekiyor. Honor’un çok yakında tanıtılması beklenen yeni modeli Magic V5, bu alanda çıtayı biraz daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazın batarya kapasitesi, benzer yapıya sahip modellerin önüne geçerek 6.100 mAh seviyesinde olacak. Bu da onu, bugüne kadar piyasaya çıkan en büyük bataryalı katlanabilir telefonlardan biri haline getirecek.

    Geçtiğimiz günlerde Çin’in iletişim kurumu tarafından onaylanan teknik belgelerde Magic V5’in 5.950 mAh’lik bir batarya ile geleceği zaten ortaya çıkmıştı. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler, nihai batarya kapasitesinin 6.100 mAh olacağını işaret ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, Vivo’nun bu ay içinde tanıtacağı X Fold 5 modelinin 6.000 mAh’lik bir batarya ile geleceği söyleniyor. Bu da Honor’un yeni katlanabilir modelinin doğrudan rekabet ettiği modelleri geride bırakacağı anlamına geliyor.

    Magic V5 yalnızca büyük bataryasıyla değil, donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihazın iç kısmında 8 inçlik katlanabilir bir ekran yer alırken, dış kısmında ise 6.45 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekran bulunacak. Her iki ekranın da 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Elite işlemci yer alacak.

    Kamera tarafında da iddialı olan Magic V5, 50 megapiksellik ana kameraya ek olarak ultra geniş açılı lens ve tam 200 megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamerayla gelecek. Cihazın işletim sistemi tarafında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 sürümünün kullanılması bekleniyor. Ek olarak, Magic V5’in yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusu, kablosuz şarj desteği, uydu bağlantısı özelliği ve IPX8 suya dayanıklılık sertifikası gibi gelişmiş özelliklere de sahip olacağı konuşuluyor. Honor Magic V5’in bu ayın sonunda tanıtılması bekleniyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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