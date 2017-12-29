4G’li Nokia 3310 göründü

Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3310, daha modern bir şekilde yeniden pazara dönmüştü. İlk olarak 2G ağlara uyumlu şekilde piyasaya çıkan model, tüm pazarlara hitap edemediği için 3G versiyonunu da piyasaya sürmüştü.

Her ağa uyumlu

Şimdi HMD Global ortaklığı yeni bir Nokia 3310 versiyonu daha geliyor. Çin haberleşme kurumu tarafından onay verilen yeni 3310 modeli 4G özelliğine sahip. Bu sayede daha fazla ülkede kendisine yer bulabilecek.

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4G özelliğine sahip Nokia 3310 modeli elbette öncekilere göre hız bağlantı hızları açısından daha avantajlı olacak. Tasarım açısından ise gözle görülür bir fark mevcut değil.

Onay aşamasına bakacak olursak Nokia 3310 modelinin ilk olarak Çin’de satışa çıkacağını söyleyebiliriz. 4G özelliği dolayısı ile fiyatının bir miktar daha artacağı ve 80$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Model en erken gelecek yıl başlarında piyasada olacak.