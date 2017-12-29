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4G’li Nokia 3310 göründü

İlk önce 2G ve sonrasında 3G ağlara uyumlu versiyonları piyasaya çıkan Nokia’nın efsane telefonu 3310 bu kez çıtayı yükselterek 4G ağlarına girmeye hazırlanıyor.
1 yıl
2,2b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4G’li Nokia 3310 göründü

Bir dönemin efsane telefonu Nokia 3310, daha modern bir şekilde yeniden pazara dönmüştü. İlk olarak 2G ağlara uyumlu şekilde piyasaya çıkan model, tüm pazarlara hitap edemediği için 3G versiyonunu da piyasaya sürmüştü.

Her ağa uyumlu

Şimdi HMD Global ortaklığı yeni bir Nokia 3310 versiyonu daha geliyor. Çin haberleşme kurumu tarafından onay verilen yeni 3310 modeli 4G özelliğine sahip. Bu sayede daha fazla ülkede kendisine yer bulabilecek.

Ayrıca Bkz. "Nokia 1 ilk Android Go telefonu olabilir"

4G özelliğine sahip Nokia 3310 modeli elbette öncekilere göre hız bağlantı hızları açısından daha avantajlı olacak. Tasarım açısından ise gözle görülür bir fark mevcut değil.

Onay aşamasına bakacak olursak Nokia 3310 modelinin ilk olarak Çin’de satışa çıkacağını söyleyebiliriz. 4G özelliği dolayısı ile fiyatının bir miktar daha artacağı ve 80$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Model en erken gelecek yıl başlarında piyasada olacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Here-is-the-highly-anticipated-4G-Nokia-3310-the-only-feature-phone-youll-need_id101120 Yorum Yaz
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mkyb 1 yıl en beğenilen
Nokia eski huyuna geri döndü. Bir modelin 50 tane farklı çeşidi var.
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zwanzig 1 yıl
80$ verip de bunu alana kadar 100$ verip Xiaomİ Redmi 4A alınır. Saçma bir cihaz koydular ortaya.
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10ff 1 yıl
3310 sacmaligi da iphone x gibi bir fiyasko...
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RioDeJaneiro 1 yıl
4G hızında ne yapacaklar bu telefonda çok merak ediyorum.Nokia çok geri düşüncelerinden ileri taşıyamadı kendini.Rakiplerinden hangisinde böyle bi model üretme çabası var önce bunu dikkate alsın
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cosica 1 yıl
vergi olmasa ikinci telefon olarak filan kullanılır ama bize gelişi pahalı.
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peters 1 yıl
Pili küçük akıllı telefondan daha çabuk biter.
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TIMERIDER 1 yıl
Dedeler bile dokunmatiğe geçti. Artık bunlarla yürümez isterse 5g olsun hantal olur ekran küçük gelir fiyatıda burada 600 ü geçer, whatsapp ve banka uygulamaları yüklenmez,satın almak için en ufak sebep yok.
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zwanzig 1 yıl
80$ verip de bunu alana kadar 100$ verip Xiaomİ Redmi 4A alınır. Saçma bir cihaz koydular ortaya.
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mkyb 1 yıl en beğenilen
Nokia eski huyuna geri döndü. Bir modelin 50 tane farklı çeşidi var.
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murdocklawless 1 yıl
bunda 4g volte desteği falan olursa işe yarar.
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