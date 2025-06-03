Ultra ince Galaxy S25 Edge bükülme testine girdi: İşte sonuçlar

Galaxy S25 Edge bükülme testini geçmeyi başardı
JerryRigEverything tarafından her iki yönde de bükülmeye çalışılan telefon, yapısal bütünlüğünü koruyarak testi geçmeyi başardı. Bükülme sırasında sadece arka panelin bir miktar gövdeden ayrıldığı görüldü. Yine de bu kadar bir bir telefon için elde edilen sonuç gayet etkileyici görünüyor.
Youtuber telefonun dayanıklılığı başka yönlerden de test etti. Galaxy S25 Edge'in ekranında Corning Gorilla Glass Ceramic 2 bulunuyor. Ekran çizilme testinde, ekranın Mohs sertlik ölçeğine göre altıncı seviyede çizikler yaşadığını yedinci seviyede ise daha derin oluklar oluştuğunu gözlendi. Çoğu telefonda gözlenen birşey olduğu için Gorilla Glass Ceramic 2 burada fark yaratmıyor.
JerryRigEverything ayrıca bıcak yardımıyla düğmelerin kolayca yerinden çıkabildiğini tespit etti. Ancak, kamera muhafazası ve lensler sıkıca tutturulmuştu. Asıl ilginç olan, telefonun ekranına 30 saniye boyunca çakmak tutulduğunda hiçbir hasar görmemesi oldu. Çoğu telefonun ekranının bu süre zarfında hasar gördüğü belirtiliyor.
Özetle, Galaxy S25 Edge'nin dayanıklılığından şüphe edenler için telefonun testi başarıyla geçtiğini söyleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!