Samsung, aktif olmayan hesapları 31 Temmuz'dan itibaren silmeye başlayacak

24 ay kullanılmayan hesaplar silinecek
Samsung, uzun süre kullanılmayan hesapları korumak için yeni aktif olmayan hesap politikasını uygulamaya koyuyor. Bu politika yürürlüğe girdikten sonra, 2 yıl boyunca kullanılmayan hesaplar aktif olmayan hesap olarak kabul edilecek ve silinmeye tabi olacak. Hesap silinirse, hesaba bağlı verilere erişim kısıtlanacak ve tüm veriler silinecek. Samsung, hesap silindikten sonra kullanıcıların verilerini kurtaramayacaklarını da belirtiyor.
Aile hesabı olarak tanımlananlar, kayıtlı puanları olan hesaplar, Samsung mağazalarından ürün satın almış hesaplar gibi bazı istisnalar var ve bunlar da e-postada belirtiliyor. Samsung, hesabı silmeden önce kullanıcıyı uyaracak.
Samsung, ayrıca Hizmet Şartları ve Koşulları’nda da bir güncelleme yapıyor. Şirket, artık yalnızca yasal değişikliklere ilişkin değil, ürün ve hizmetlerle ilgili değişiklikler hakkında da e-posta gönderecek.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2025/06/02/beware-of-scams-but-this-samsung-account-deletion-email-is-official/ https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s23-series/is-this-genuine/m-p/12496063 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!