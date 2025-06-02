Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, aktif olmayan hesapları 31 Temmuz'dan itibaren silmeye başlayacak

    Samsung, 31 Temmuz'dan itibaren uzun süre kullanılmayan hesapları silecek. Resmi bilgilendirme e-postasına göre, 24 ay boyunca kullanılmayan Samsung hesapları silinecek.

    samsung 24 ay/2 yıl aktif olmayan hesaplar silinecek Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda Samsung’dan 24 ay boyunca kullanılmayan hesapların silineceğine dair bir e-posta aldıysanız, bu kimlik avı dolandırıcılığı değil, resmi bir bilgilendirme. Hesap silme işlemleri, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

    24 ay kullanılmayan hesaplar silinecek

    Samsung, uzun süre kullanılmayan hesapları korumak için yeni aktif olmayan hesap politikasını uygulamaya koyuyor. Bu politika yürürlüğe girdikten sonra, 2 yıl boyunca kullanılmayan hesaplar aktif olmayan hesap olarak kabul edilecek ve silinmeye tabi olacak. Hesap silinirse, hesaba bağlı verilere erişim kısıtlanacak ve tüm veriler silinecek. Samsung, hesap silindikten sonra kullanıcıların verilerini kurtaramayacaklarını da belirtiyor.

    Aile hesabı olarak tanımlananlar, kayıtlı puanları olan hesaplar, Samsung mağazalarından ürün satın almış hesaplar gibi bazı istisnalar var ve bunlar da e-postada belirtiliyor. Samsung, hesabı silmeden önce kullanıcıyı uyaracak.

    Samsung, ayrıca Hizmet Şartları ve Koşulları’nda da bir güncelleme yapıyor. Şirket, artık yalnızca yasal değişikliklere ilişkin değil, ürün ve hizmetlerle ilgili değişiklikler hakkında da e-posta gönderecek.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2025/06/02/beware-of-scams-but-this-samsung-account-deletion-email-is-official/ https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s23-series/is-this-genuine/m-p/12496063
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaporta tamiri fiyat ağır bakım ne kadar tutar mezuniyet müzik listesi leslie nedir a101 kasa öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO Ryzen 5-5500U
    LENOVO Ryzen 5-5500U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum