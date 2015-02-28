Meizu MX4 Pro modeli ülkemizde satışa çıkıyor





Geçtiğimiz aylarda MX4 modeli ile ülkemize ayak basan Çinli Meizu, merakla beklenen diğer amiral gemi modeli MX4 Pro akıllı telefonunu da gelecek ay itibariyle ülkemizde satışa sunmayı planlıyor.

5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Meizu MX4 Pro, ekran çözünürlüğünü 2560x1536 piksel olarak belirlemiş. Ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Ekran NEGA adı verilen LED aydınlatmalı bir LCD panel kullanıyor. Piksel açısından en iyi resimleri üreten ekran kendi kendini tazeleme özelliği ile görüntülerin daha uzun süre daha düşük enerji tüketimi ile oynatılmasını sağlıyor. Böylece enerji tasarrufuna önemli bir katkı yapıyor.

Meizu yeni modelinde Exynos 5430 yongasetini kullanıyor. 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini bir arada taşıyan Exynos 5430 yongaseti beraberinde 600MHz hızında çalışan Mali-T628 grafik birimini getiriyor.

3GB RAM ve 3350mAh gücünde bir batarya sunan model arka kısımda 20.7MP çözünürlükte Sony IMX220 sensörünü kullanıyor. Ön kısımda ise 4 elementli ve geniş açılı 5MP çözünürlükte bir kamera mevcut.

Meizu Android 4.4 işletim sistemi ve LymeOS kullanıcı arayüzünü birarada çalıştırırken, mTouch adını verdiği parmak izi okuyucusunu da Home tuşu altına yerleştirmiş. Okuyucu yaklaşık 0.5 saniyede parmak izini okuyabiliyor. Ayrıca 508ppi hassasiyet seviyesi sayesinde parmağınız ıslak veya biraz kirli bile olsa gerçekçi bir şekilde tarama yapılabiliyor.

Cihaz ses konusunda da oldukça iddialı. TI üretimi OPA1612 amplifikatör yongası kullanan cihaz, ES9018 DAC yongası, ortam seslerini algılayarak enerji kullanım şeklini ayarlayan seramik film kapasitörü ve düşük ısı sürüklenme rezistansına yer veriyor. Böylece en yüksek ses kalitesi elde edilmiş oluyor. Meizu bu sisteme Retina Sound adını vermiş. Ayrıca Audience eS704 ses yongası ile cihazı ses ile uykudan uyandırma ve çeşitli komutlar vermek daha kolay hale getirilmiş.

Meizu MX4 Pro modeli şimdilik sadece gri renklerde Mart ayı içerisinde satışa sunulacak. 16GB kapasiteli model 1350TL, 32GB kapasiteli model ise 1450TL fiyat etiketi taşıyor.









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