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Meizu MX4 Pro modeli ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,1b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX4 Pro modeli ülkemizde satışa çıkıyor

Geçtiğimiz aylarda MX4 modeli ile ülkemize ayak basan Çinli Meizu, merakla beklenen diğer amiral gemi modeli MX4 Pro akıllı telefonunu da gelecek ay itibariyle ülkemizde satışa sunmayı planlıyor.
5.5 inçlik bir ekrana sahip olan Meizu MX4 Pro, ekran çözünürlüğünü 2560x1536 piksel olarak belirlemiş. Ekran Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılmış. Ekran NEGA adı verilen LED aydınlatmalı bir LCD panel kullanıyor. Piksel açısından en iyi resimleri üreten ekran kendi kendini tazeleme özelliği ile görüntülerin daha uzun süre daha düşük enerji tüketimi ile oynatılmasını sağlıyor. Böylece enerji tasarrufuna önemli bir katkı yapıyor.
Meizu yeni modelinde Exynos 5430 yongasetini kullanıyor. 4 adet Cortex-A15 ve 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini bir arada taşıyan Exynos 5430 yongaseti beraberinde 600MHz hızında çalışan Mali-T628 grafik birimini getiriyor.
3GB RAM ve 3350mAh gücünde bir batarya sunan model arka kısımda 20.7MP çözünürlükte Sony IMX220 sensörünü kullanıyor. Ön kısımda ise 4 elementli ve geniş açılı 5MP çözünürlükte bir kamera mevcut.
Meizu Android 4.4 işletim sistemi ve LymeOS kullanıcı arayüzünü birarada çalıştırırken, mTouch adını verdiği parmak izi okuyucusunu da Home tuşu altına yerleştirmiş. Okuyucu yaklaşık 0.5 saniyede parmak izini okuyabiliyor. Ayrıca 508ppi hassasiyet seviyesi sayesinde parmağınız ıslak veya biraz kirli bile olsa gerçekçi bir şekilde tarama yapılabiliyor.
Cihaz ses konusunda da oldukça iddialı. TI üretimi OPA1612 amplifikatör yongası kullanan cihaz, ES9018 DAC yongası, ortam seslerini algılayarak enerji kullanım şeklini ayarlayan seramik film kapasitörü ve düşük ısı sürüklenme rezistansına yer veriyor. Böylece en yüksek ses kalitesi elde edilmiş oluyor. Meizu bu sisteme Retina Sound adını vermiş. Ayrıca Audience eS704 ses yongası ile cihazı ses ile uykudan uyandırma ve çeşitli komutlar vermek daha kolay hale getirilmiş.
Meizu MX4 Pro modeli şimdilik sadece gri renklerde Mart ayı içerisinde satışa sunulacak. 16GB kapasiteli model 1350TL, 32GB kapasiteli model ise 1450TL fiyat etiketi taşıyor.



https://www.facebook.com/meizutr/posts/401080086740294 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
suya dayanuklımı _ ve ne zaman türkiyenin her tarafında satışa çıkacak
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DH Misafiri 4 yıl
Beyler bu telefonu ben ön sipraişle ilk sipariş edenlerdenim 7 nisanda sipariş ettim türkiyede ön siparile satılmaya başladıpı günde yani ve 6 mayısata telefon geliyor baa araştırdım yurt dışına falan baktım. bu telefonun en aşağı rakiipleri note 4, g4 , iphone 6 , z4 , s6 bu modellerin altındaki telefonların hepsinden daha iyi. fiyatıda gözetirsek bulunmaz hint kumaşı bu telefon. parmak izi okuyucusu iphoneden bile iyi diyorlar gsm arenada. hiç bir oyunda kasma vs. olmuyor. bataryası ise günü rahat çıkartıyor ve max 9 saat min 4 saat ekran süüresi alıyor. Yanında birde 4000 mah powerbank yolladılar. batarya sıkıntı değil yani. telefonun işlemcisiyle ekran kartı uyumsuz diyenler cahildir. süper bi uuyum yaklamış ve 3gb ram ile telefon coşmuş durumda. tasarımı da harika kamerası piyasadaki z3 ile aynı . Yani kısaca süper telefon kaçırmayın derim.
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ilkerT06 4 yıl
hani cıkmadımı piyasaya mayıs ayına geldik
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cemturk 4 yıl
Tip bildigin iphone 4 un on kasasi birebir ayni
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walmon27 4 yıl
beyler bu cihazda OTG desteği var mıdır acaba? Varsa alınabilecek telefonlar arasına girer.
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umut_baris 4 yıl
Buton Galaxy'den Kıvrımlar Iphone'dan.

Piyano siyahı da Iphone'dan.

Marka bilinmediğinden (forum hariç) çakma algısı yaratacaktır bir nebze.
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doctor_bey 4 yıl
İşte bu!
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DH Misafiri 4 yıl
Çin malı heryerinden taklit akan çakma markaya kim 1400 tl verir, lg g3 bile 1300 civarına düşmüşken...
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DH Misafiri 4 yıl
Böyle telefonlara guven olmaz. Çin malı, sar değeri kaç ?
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Çözünürlük ve ekran boyutu çok iyi ama biraz ucuza çekseler cihazı yok satar gibi. Ayrıca ön tasarımı samsungun s2 modeline benzemiş :)
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Tranquilizer 4 yıl
mx4 daha küçük olmasına rağmen enlemesine geniş ve ince çerçeveli olduğu için tek elle kullanımı zor. mx4 pronun daha zordur. bunu bilerek seçim yapılmasını tavsiye ederim.
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AlliedSL 4 yıl
Çöp rezalet .iPhone daha iyi
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ICromwelleI 4 yıl
Fiyatı şu andaki kuru ve öncekini düşünürsek normal gibi belki oynama ihtimali az çok olabilir. Asıl soru telefonu digitalmarket adı altında değilde resmi olarak getirselerdi o zaman daha iyi olabilirdi stok sıkıntısı çok fazla olur.
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