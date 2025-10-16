Oppo telefonlar için ColorOS 16 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

Daha akıllı ve akıcı arayüz
Yeni ColorOS sürümü, doğadan ilham alan bir tasarım anlayışına sahip. Işık ve gölge geçişlerine odaklanan sürüm, sistem genelinde daha yumuşak geçişler ve dinamik aydınlatma efektleriyle destekleniyor. Bu noktada Luminous Rendering Engine, arayüzdeki tüm görsel bileşenleri kontrol ederek çoklu görev sırasında dahi akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Ayrıca Oppo, Trinity Engine adını verdiği yeni sistem altyapısını tanıttı. Bu motor, kaynak yönetimini doğrudan çip düzeyinde gerçekleştiriyor ve işlem gücünü gerçek zamanlı olarak en uygun görevlere yönlendiriyor. Böylece multitasking sırasında hız ve enerji verimliliği aynı anda korunabiliyor. Şirketin verilerine göre uygulama açılış süreleri %28 kısalırken, yükleme süreleri %21 oranında azalmış durumda. Ayrıca CPU yükü günlük kullanımda %14 seviyesinde düşüyor.
Yapay zekâ artık daha yetenekli
ColorOS 16’nın yapay zekâ tarafında da çeşitli iyileştirmeler mevcut. AI Eraser, AI Unblur ve AI Reflection Remover gibi araçlara ek olarak, düşük ışıkta cilt tonlarını ve ışık dağılımını optimize eden yeni AI Portrait Glow özelliği tanıtıldı. Fotoğraf düzenleme araçlarının tamamı sistem geneline entegre edilerek daha hızlı erişim sağlanıyor.
Ayrıca Oppo, cihazlar arası ekosistemi geliştirmek için O+ Connect platformunu da güncelledi. Artık bildirim senkronizasyonu, dosya aktarımı ve cihaz yönetimi işlemleri hem Windows hem de macOS cihazlarında daha hızlı ve kararlı şekilde çalışıyor.
Güncelleme alacak modeller ve tarihleri 📅
ColorOS 16'nın dağıtımı 30 Ekim 2025 tarihinde Çin'de başlayacak. Güncellemeyi ilk olarak Find X8 serisi, Find N5, OnePlus 13 ve OnePlus 13T modelleri alacak. Yeni Find X9 serisi ise ColorOS 16 ile kutudan çıkacak.
30 Ekim 2025
- OPPO Find N5
- OPPO Find N5 Satellite Communication Edition
- OPPO Find X8 Ultra
- OPPO Find X8 Ultra Satellite Communication Edition
- OPPO Find X8s+
- OPPO Find X8s
- OPPO Find X8 Pro
- OPPO Find X8 Pro Satellite Communication Edition
- OPPO Find X8
- OnePlus 13
- OnePlus 13T
Kasım 2025
- OPPO Find N3
- OPPO Find N3 Collector’s Edition
- OPPO Find N3 Flip
- OPPO Find X7 Ultra
- OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition
- OPPO Find X7
- OPPO Reno14 Pro
- OPPO Reno14
- OPPO Reno13 Pro
- OPPO Reno13
- OPPO Pad 4 Pro
- OPPO Pad 3 Pro
- OnePlus 12
- OnePlus Ace 5 Pro
- OnePlus Ace 5
- OnePlus Ace 5 Ultra Edition
- OnePlus Ace 5 Racing Edition
- OnePlus Ace 3 Pro
- OnePlus Ace 3
- OnePlus Ace 3V
- OnePlus Ace 3J Genshin Impact Keqing Custom Edition
- OnePlus Tablet 2 Pro
- OnePlus Tablet Pro
Aralık 2025
- OPPO Find N2
- OPPO Find N2 Flip
- OPPO Find X6 Pro
- OPPO Find X6
- OPPO K13 Turbo Pro
- OPPO K13 Turbo
- OnePlus 11
- OnePlus 11 Jupiter Rock Edition
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Paimon Themed Gift Box
- OnePlus Ace 2
- OnePlus Ace 2 Genshin Impact Custom Gift Box
- OnePlus Ace 2V
2026 İlk Çeyrek
- OPPO Find X5 Pro
- OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition
- OPPO Reno12 Pro
- OPPO Reno12
- OPPO Reno11 Pro
- OPPO Reno11
- OPPO Reno10 Pro+
- OPPO Reno9 Pro+
- OPPO K13s
- OPPO K13x
- OPPO K12
- OPPO K12 Plus
- OPPO K12s
- OPPO K12x
- OPPO Pad 3
- OPPO Pad 2
- OPPO Pad SE
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Tablet
