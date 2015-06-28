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Meizu MX5'e ait bir çok yeni görsel sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,9b
1
35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu MX5'e ait bir çok yeni görsel sızdırıldı
 
Ülkemizde de distribütör aracılığı ile satılan Meizu yeni MX5 serisi için hazırlıklarını tamamlamış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde seriye ait ana model MX5 Gfxbench testinde görülmüş ve teknik özellikleri de ortaya çıkmıştı. Bu kez ise cihaza ait olduğu iddia edilen bir çok fotoğraf ortaya çıktı.
Ortaya çıkan fotoğraflar eskiden sızdırılan tasarımlarla örtüştüğü için artık cihazın genel görünümünün netleştiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra modelin farklı bir tasarımla piyasaya çıkması büyük bir sürpriz olur. Tasarıma göz attığımızda ise Meizu'ya özgü çizgilerin biraz Samsung havasına büründüğünü görüyoruz. Özellikle alt kısımdaki butonun elips şeklini alması ve cihazın genel görünümü Galaxy ailesinin bir üyesiymiş gibi gözüktüğünü söylemek yanlış olmaz. 
Meizu MX5'e ait bir çok yeni görsel sızdırıldı
 
30 Haziran'da duyurulması beklenen modelin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak 5.5" ekranda FHD çözünürlük, 3 GB bellek, 16 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 20.7MP arka kamera, FHD video kaydı yapabilen 5MP ön kamera ve MT6795T çipset ön plana çıkıyor. MT6795T çipseti hatırlanacağı üzere aynı zamanda Helio X10 adıyla da anılıyor ve bu çipsette 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkan çekirdeklere 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimi eşlik ediyor.
Meizu MX5'e ait bir çok yeni görsel sızdırıldı
 
Cihazın batarya kapasitesinin 3150 mAh seviyesinde olacağı da konuşulurken ayrıca mCharge adındaki hızlı şarj teknolojisi ile 10 dakikada bataryanın %25'inin doldurulabildiği de iddialar arasında. 30 Haziranda resmi olarak duyurulacak Meizu MX5 fiyatının ise 290 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
Meizu MX5'in piyasaya çıkmasının ardından 6" QHD ekran, Exynos 7420 çipset, 4GB sistem belleği ve 20MP kamera gibi daha yüksek özelliklere sahip MX5 Pro modelinin de duyurulması bekleniyor.

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Z-SABER 4 yıl
mx4'ün ubuntu mobile ile gelen versiyonu da vardı
acaba bunun da olur mu merak ediyorum
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaş başka telefonlara benzetiyorsunu fakat daha nasıl yapılabilir telefon söyler misinz? ya keskin köşelidir yada yumuşak köşeli. kamerası illa ki yukardadır. alt geri yuşu ya kare dir yada dikdörtgen. Birsürü marka var ve topu topu çeşitlendirme adına 4 - 5 çeşit telefon var. Birbirlerine benzemesi gayet normal. Yarın telefonlar bükülmüş kenarlı telefon çıkardığında herkes s6 diyecek. Bu telefonları birbirine benzetme bu ELEŞTİRME merakı nedir. Hem uygun fiyata hemdekaliteli performanslı telefon almak isteyenlere ise bu marka çok uygun. Manga nın dediği gibi """"" Olmasa da taşla beş kuruş para Cebimdeki telefon on numara """" Telefonla neler yapıyoruz herkes şuraya bir yazabilir mi? İhtiyaçlarımız neler. Yoksa sadece olmayan paramızı harcamayı mı seviyoruz?
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medcezir10 4 yıl
akıllı telefon nasıl daha daha daha kalın yapılır örneği herhalde...
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fortunasuper 4 yıl
aldım smg a7 çift hatlı yı kafam rahat.şimdi nvidia gtx 980 li cep tellerini bekliyorum:))
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu üçgen mi yapsınlar benzememesi ıçin
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armyoflovers 4 yıl
Asus Zenfone 2 ye de 250$ diyorduk geldi telefon 480$'a Türkiye'ye buna da yazmışlar şimdi 290$ buda gelir 600$'a ben böyle ülkenin...
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leoner 4 yıl
yurtdışında satışa ne zaman çıkar
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MegaWolt38 4 yıl
iPhone'a benzetenler...
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huseyincarnege 4 yıl
sanırım iphone 7 buna benzicek bunlar şimdiden yapmış :)
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Golden Gate 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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ciroer 4 yıl
telefonu sobanın ustunde unutmuslar sanki o arka ne ya
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tavernac1 4 yıl
Apple'den önce 6s'i yapmışlar.
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Das Boot 4 yıl
Fiyat önemli. Donanım ve tasarım güzel.
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