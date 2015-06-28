Meizu MX5'e ait bir çok yeni görsel sızdırıldı

Ülkemizde de distribütör aracılığı ile satılan Meizu yeni MX5 serisi için hazırlıklarını tamamlamış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde seriye ait ana model MX5 Gfxbench testinde görülmüş ve teknik özellikleri de ortaya çıkmıştı. Bu kez ise cihaza ait olduğu iddia edilen bir çok fotoğraf ortaya çıktı.

Ortaya çıkan fotoğraflar eskiden sızdırılan tasarımlarla örtüştüğü için artık cihazın genel görünümünün netleştiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra modelin farklı bir tasarımla piyasaya çıkması büyük bir sürpriz olur. Tasarıma göz attığımızda ise Meizu'ya özgü çizgilerin biraz Samsung havasına büründüğünü görüyoruz. Özellikle alt kısımdaki butonun elips şeklini alması ve cihazın genel görünümü Galaxy ailesinin bir üyesiymiş gibi gözüktüğünü söylemek yanlış olmaz.

30 Haziran'da duyurulması beklenen modelin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak 5.5" ekranda FHD çözünürlük, 3 GB bellek, 16 GB depolama alanı, 4K video kaydı yapabilen 20.7MP arka kamera, FHD video kaydı yapabilen 5MP ön kamera ve MT6795T çipset ön plana çıkıyor. MT6795T çipseti hatırlanacağı üzere aynı zamanda Helio X10 adıyla da anılıyor ve bu çipsette 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla devreye giriyor. 2.2GHz saat hızına kadar çıkan çekirdeklere 700MHz hızında çalışan PowerVR G6200 grafik birimi eşlik ediyor.

Cihazın batarya kapasitesinin 3150 mAh seviyesinde olacağı da konuşulurken ayrıca mCharge adındaki hızlı şarj teknolojisi ile 10 dakikada bataryanın %25'inin doldurulabildiği de iddialar arasında. 30 Haziranda resmi olarak duyurulacak Meizu MX5 fiyatının ise 290 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Meizu MX5'in piyasaya çıkmasının ardından 6" QHD ekran, Exynos 7420 çipset, 4GB sistem belleği ve 20MP kamera gibi daha yüksek özelliklere sahip MX5 Pro modelinin de duyurulması bekleniyor.