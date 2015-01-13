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Meizu ay sonunda 3 yeni akıllı telefon tanıtacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu ay sonunda 3 yeni akıllı telefon tanıtacak

CES 2015 fuarında ağırlığını hissettiren Çinli üreticiler fuar sonrasında da tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu ay önce Xiaomi ardından da Meizu'nun yeni akıllı telefon tanıtımlarına şahit olacağız. 

Aslında Aralık ayında Huawei ile Çinli üreticilerin atağı başlamıştı. Ardından 4 Ocak tarihinde Xiaomi sahne alırken, 15 Ocak tarihi içinse takpçilerinden randevu istemişti. Bu ayın sonunu da Meizu kapatmış gibi duruyor. Firma 27 Ocak tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. 

Üç Mutluluk olarak tanımlanan etkinlik mottosu tahminlere göre üç yeni akıllı telefona işaret ediyor. Bunlardan birisinin Ubuntu ile çalışan M1 Note versiyonunun olması güçlü bir olasılık. Diğer model için ise Blue Charm adındaki henüz tanıtılmayan 4.5 inçlik Full HD ekranlı giriş seviyesi akıllı telefon akla geliyor. Blue Charm ve M1 Note modelleri Meizu'nun Xiaomi'ye cevabı olarak görülüyor ve bu modeller sadece internet üzerinden satılacak. 

Üçüncü modelin ne olduğu bilinmemekle birlikte Blue Charm'ın 3G versiyonu veya bir tablet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bunlar şimdilik tahminlerden ibaret ve resmi bilgiler etkinlikte gelecek. Ancak şimdiden Ocak ayının dolukça sıcak geçeceğini söyleyebiliriz.  

http://www.gizchina.com/2015/01/11/poll-meizu-3-surprises-launch-month/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
4.5 inçlik cihazdaki Full HD ekran boşuna batarya yiyecek ona yanıyorum ben, o boyutta bu çözünürlüğe gerek yoktu sanki?
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skywalker06 4 yıl
mx4 tanıtılacak benim bildiğim güvendiğim sitelerden biri incelemesini bile yaptı ve hatta ne kadar fiyattan satılacağını bile söyledi
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MrKemal17 4 yıl
Biri bana geçen sene Türkiye'de satışta olacak MX4'ün nerede olduğunu açıklasın.Vazgeçildi mi ne oldu?
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kurt 10 4 yıl
Mx 4 türkiye ye gelecek mi
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zaradr 4 yıl
Çinli firmalar da ülkemize geldiğinde karakter değiştiriyor, bknz Huawei ve son örnek Lenovo. Nedir bu fiyatları?
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ugurcankorkmaz 4 yıl
Kendi eliyle getirecek bekliyoruz bu aralar bakalım hayırlısı. Tablet işine bence hiç girmesinler. Note serisi telefonları Samsung'a büyük rakip eğer güzel donatırlarsa. Giriş seviyesi ise boyut açısından ilk akıllı telefon kullananlar için başarılı seçilmiş f/p ürünü gelir büyük ihtimalle.
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nobu 4 yıl
mx4 gibi cihazlarıda kendi eliyle internet üstünden satsa aracıları çıkarsada ucuza alsak şunları
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TEKİN 1881 4 yıl nobu
nobu
mx4 gibi cihazlarıda kendi eliyle internet üstünden satsa aracıları çıkarsada ucuza alsak şunları

Keşke bütün firmalar aracıları aramızdan çıkarsa. Herhalde iyi para kaldırmış bu aracılar. Artık sırtları yere gelmez
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