Meizu ay sonunda 3 yeni akıllı telefon tanıtacak





CES 2015 fuarında ağırlığını hissettiren Çinli üreticiler fuar sonrasında da tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu ay önce Xiaomi ardından da Meizu'nun yeni akıllı telefon tanıtımlarına şahit olacağız.





Aslında Aralık ayında Huawei ile Çinli üreticilerin atağı başlamıştı. Ardından 4 Ocak tarihinde Xiaomi sahne alırken, 15 Ocak tarihi içinse takpçilerinden randevu istemişti. Bu ayın sonunu da Meizu kapatmış gibi duruyor. Firma 27 Ocak tarihinde bir etkinlik düzenleyecek.





Üç Mutluluk olarak tanımlanan etkinlik mottosu tahminlere göre üç yeni akıllı telefona işaret ediyor. Bunlardan birisinin Ubuntu ile çalışan M1 Note versiyonunun olması güçlü bir olasılık. Diğer model için ise Blue Charm adındaki henüz tanıtılmayan 4.5 inçlik Full HD ekranlı giriş seviyesi akıllı telefon akla geliyor. Blue Charm ve M1 Note modelleri Meizu'nun Xiaomi'ye cevabı olarak görülüyor ve bu modeller sadece internet üzerinden satılacak.





Üçüncü modelin ne olduğu bilinmemekle birlikte Blue Charm'ın 3G versiyonu veya bir tablet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bunlar şimdilik tahminlerden ibaret ve resmi bilgiler etkinlikte gelecek. Ancak şimdiden Ocak ayının dolukça sıcak geçeceğini söyleyebiliriz.

http://www.gizchina.com/2015/01/11/poll-meizu-3-surprises-launch-month/