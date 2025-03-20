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    Geniş ekranlı katlanabilir telefon Huawei Pura X tanıtıldı

    Huawei, yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Huawei Pura X, normal kapaklı tarzdaki katlanır telefonlardan daha geniş olmasıyla hem dikey hem yatay kullanıma imkan veriyor.
    Huawei Pura X katlanır telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate X'ten sonra en ilgi çekici katlanabilir akıllı telefonlarından birini tanıttı. Huawei Pura X katlanır telefon, ilk bakışta Galaxy Z Flip tipi cihaz gibi görünüyor ancak 16:10 en boy oranıyla farklılık yaratıyor.

    Huawei Pura X katlanabilir telefon neler sunuyor?

    Huawei Pura X ekran, kamera, ram, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei Pura X, 6.3 inç iç ekran, 3.5 inç kapak ekranına sahip. Ekranlar, 120Hz yenileme hızı, 2500 nite kadar parlaklık sağlıyor. Huawei, geniş ekranın geleneksel akıllı telefonlara göre birçok avantaj sağladığını söylüyor. Kısa videolar için%40, fotoğraf ve yazılar için %60 daha fazla görülebilir alan sağladığı belirtildi.

    Kapak ekranında, bu form faktörüne sahip cihazlarda nadir bulunan üç kamera sensörü yer alıyor. 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik yakınlaştırma, 30x dijital zoom sağlayan 8 MP telefoto lens, kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde, 10.7 megapiksel kamera yer alıyor.

    Huawei Pura X, yeniden çalışılan çekirdek, iyileştirilmiş Ark motoru ve uçtan uca bulut entegrasyonu sayesinde yeni yerel uygulama ekosistemine sahip Harmony OS 5'i tam hızda çalıştırıyor. Yazılım performansı, önceki HarmonyOS sürümüne kıyasla %40'a kadar iyileştirilmiş. Telefon, sesli asistan için DeepSeek modelleriyle birlikte Pangu büyük dil modeli tarafından desteklenen üretken yapay zeka kullanıyor. Kullanıcıların göz hareketleriyle ekrandaki sayfayı çevirmelerine yardımcı olan bir yapay zeka özelliği de mevcut.

    Huawei, Pura X, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolamayla geliyor. Huawei Pura X Collection versiyonu, 16 GB RAM 1TB’a kadar depolama sunuyor. Katlanabilir telefona 4.720 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, kablolu 66W, kablosuz 40W’a kadar hızda şarjı destekliyor.

    Huawei Pura X fiyatı ne kadar?

    huawei pura x fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Huawei Pura X fiyatı 1037 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • 12GB + 256GB: 1037 dolar
    • 12GB + 512GB: 1106 dolar
    • 16GB + 512GB: 1244 dolar
    • 16GB + 1TB: 1382 dolar

    Huawei Pura X özellikleri

    Huawei Pura X teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İç ekran: 6.3 inç, 2120x1320, 1-120Hz, 2500 nit, OLED
    • Kapak ekranı: 3.5 inç, 980x980, 1-120Hz, 2500 nit, OLED
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 40MP f/2.2 (ultra geniş) + 8MP f/2.4 (telefoto)
    • Ön kamera: 10.7MP f/2.2
    • Batarya: 4720 mAh, 40W (kablosuz), 66W (kablolu)
    • Yazılım: HarmonyOS 5.0.1
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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