Geniş ekranlı katlanabilir telefon Huawei Pura X tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate X'ten sonra en ilgi çekici katlanabilir akıllı telefonlarından birini tanıttı. Huawei Pura X katlanır telefon, ilk bakışta Galaxy Z Flip tipi cihaz gibi görünüyor ancak 16:10 en boy oranıyla farklılık yaratıyor.

En iyi katlanabilir telefonlar 1 gün önce eklendi

Huawei Pura X katlanabilir telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Pura X, 6.3 inç iç ekran, 3.5 inç kapak ekranına sahip. Ekranlar, 120Hz yenileme hızı, 2500 nite kadar parlaklık sağlıyor. Huawei, geniş ekranın geleneksel akıllı telefonlara göre birçok avantaj sağladığını söylüyor. Kısa videolar için%40, fotoğraf ve yazılar için %60 daha fazla görülebilir alan sağladığı belirtildi.

Kapak ekranında, bu form faktörüne sahip cihazlarda nadir bulunan üç kamera sensörü yer alıyor. 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik yakınlaştırma, 30x dijital zoom sağlayan 8 MP telefoto lens, kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde, 10.7 megapiksel kamera yer alıyor.

Huawei Pura X, yeniden çalışılan çekirdek, iyileştirilmiş Ark motoru ve uçtan uca bulut entegrasyonu sayesinde yeni yerel uygulama ekosistemine sahip Harmony OS 5'i tam hızda çalıştırıyor. Yazılım performansı, önceki HarmonyOS sürümüne kıyasla %40'a kadar iyileştirilmiş. Telefon, sesli asistan için DeepSeek modelleriyle birlikte Pangu büyük dil modeli tarafından desteklenen üretken yapay zeka kullanıyor. Kullanıcıların göz hareketleriyle ekrandaki sayfayı çevirmelerine yardımcı olan bir yapay zeka özelliği de mevcut.

Huawei, Pura X, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolamayla geliyor. Huawei Pura X Collection versiyonu, 16 GB RAM 1TB’a kadar depolama sunuyor. Katlanabilir telefona 4.720 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, kablolu 66W, kablosuz 40W’a kadar hızda şarjı destekliyor.

Huawei Pura X fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei Pura X fiyatı 1037 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB: 1037 dolar

12GB + 512GB: 1106 dolar

16GB + 512GB: 1244 dolar

16GB + 1TB: 1382 dolar

Huawei Pura X özellikleri

Tam Boyutta Gör

İç ekran: 6.3 inç, 2120x1320, 1-120Hz, 2500 nit, OLED

6.3 inç, 2120x1320, 1-120Hz, 2500 nit, OLED Kapak ekranı : 3.5 inç, 980x980, 1-120Hz, 2500 nit, OLED

: 3.5 inç, 980x980, 1-120Hz, 2500 nit, OLED Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.6 (birincil) + 40MP f/2.2 (ultra geniş) + 8MP f/2.4 (telefoto)

: 50MP f/1.6 (birincil) + 40MP f/2.2 (ultra geniş) + 8MP f/2.4 (telefoto) Ön kamera : 10.7MP f/2.2

: 10.7MP f/2.2 Batarya : 4720 mAh, 40W (kablosuz), 66W (kablolu)

: 4720 mAh, 40W (kablosuz), 66W (kablolu) Yazılım: HarmonyOS 5.0.1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Pura X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı