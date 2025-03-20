Geniş ekranlı katlanabilir telefon Huawei Pura X tanıtıldı

- Huawei Pura X katlanabilir telefon neler sunuyor?
- Huawei Pura X fiyatı ne kadar?
- Huawei Pura X özellikleri
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Huawei Pura X katlanabilir telefon neler sunuyor?
Kapak ekranında, bu form faktörüne sahip cihazlarda nadir bulunan üç kamera sensörü yer alıyor. 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik yakınlaştırma, 30x dijital zoom sağlayan 8 MP telefoto lens, kamera kurulumunu oluşturuyor. Önde, 10.7 megapiksel kamera yer alıyor.
Huawei Pura X, yeniden çalışılan çekirdek, iyileştirilmiş Ark motoru ve uçtan uca bulut entegrasyonu sayesinde yeni yerel uygulama ekosistemine sahip Harmony OS 5'i tam hızda çalıştırıyor. Yazılım performansı, önceki HarmonyOS sürümüne kıyasla %40'a kadar iyileştirilmiş. Telefon, sesli asistan için DeepSeek modelleriyle birlikte Pangu büyük dil modeli tarafından desteklenen üretken yapay zeka kullanıyor. Kullanıcıların göz hareketleriyle ekrandaki sayfayı çevirmelerine yardımcı olan bir yapay zeka özelliği de mevcut.
Huawei, Pura X, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolamayla geliyor. Huawei Pura X Collection versiyonu, 16 GB RAM 1TB’a kadar depolama sunuyor. Katlanabilir telefona 4.720 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, kablolu 66W, kablosuz 40W’a kadar hızda şarjı destekliyor.
Huawei Pura X fiyatı ne kadar?
- 12GB + 256GB: 1037 dolar
- 12GB + 512GB: 1106 dolar
- 16GB + 512GB: 1244 dolar
- 16GB + 1TB: 1382 dolar
Huawei Pura X özellikleri
- İç ekran: 6.3 inç, 2120x1320, 1-120Hz, 2500 nit, OLED
- Kapak ekranı: 3.5 inç, 980x980, 1-120Hz, 2500 nit, OLED
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 40MP f/2.2 (ultra geniş) + 8MP f/2.4 (telefoto)
- Ön kamera: 10.7MP f/2.2
- Batarya: 4720 mAh, 40W (kablosuz), 66W (kablolu)
- Yazılım: HarmonyOS 5.0.1
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!