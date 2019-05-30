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Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı

Meizu 16 ailesinin yeni üyesi Meizu 16Xs tanıtıldı. Orta-üst segment özelliklere sahip Meizu 16Xs üç arka kamerası, ve çentiksiz tasarımı ile dikkat çekiyor. Meizu 16Xs özellikleri:
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı

Bugüne dek Meizu 16 serisi altında dört farklı model ile karşımıza gelen Meizu, serinin beşinci telefonu Meizu 16Xs’i tanıttı. Meizu 16 Xs, firmanın ilk üç arka kameralı telefonu olma özelliği taşıyor. Meizu 16Xs, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 ve Galaxy A60 gibi orta sınıf telefonlar ile rekabet edecek.

Meizu 16Xs özellikleri

Meizu 16Xs, günümüz telefonlarının aksine herhangi bir çentik veya kızaklı bir mekanizmaya sahip değil. Ön kamera ve ahize, telefonun üst ve altındaki ince çerçeve üzerine konumlandırılmış. Çentik olmamasına rağmen telefonun çerçeveleri oldukça ince tutulmuş.

Telefonun ön yüzüne baktığımızda 6.2 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunduğunu görüyoruz. Ekran, zararlı mavi ışığın önlenmesi konusundaki başarısıyla VDE sertifikası almayı başardı.

Meizu 16Xs, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti Kyro 460 CPU ile Adreno 612 GPU’yu bir araya getiriyor. Qualcomm’un yeni işlemcilerinden olan Snapdgradon 675, performans bakımından Snapdragon 710’un bir tık önüne geçmeyi başarıyor. Meizu daha önce Note 9 modelinde bu işlemciye yer vermişti. Meizu 16X’in diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise 6 GB LPDDR4X RAM kullanıldığını, 64 GB ve 128 GB UFS dahili depolama alanı sunduğunu ve microSD kart desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Telefonun kalınlığının 8.3 mm olmasına rağmen 4000 mAh kapasitede büyük bir batarya yer veriliyor. 18W hızlı şarjı destekliyor.

Meizu 16Xs’in kamera özellikleri, hiç kuşku yok ki bu telefonun en dikkat çeken özelliği olarak gösterilebilir. Firmanın ilk üç arka kameralı bu modelinde, 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP monokrom sensör kullanılıyor. Ana kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Ön yüzde ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.2 değerine sahip bir adet selfie kamerası bulunuyor. Hem ön hem de arka kamerada portre çekim ve HDR+ özellikleri bulunuyor.

Ekrandan parmak izi okuyucusu bulunan telefonda yüz tanıma özelliğine de yer veriliyor. Diğer özelliklerine baktığımızda ise Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, 3.5mm jack girişi, çift SIM, USB Type-C ve Hyper Gaming Mode özelliklerini görüyoruz. Kutudan Android 9.0 işletim sistemi ve Flyme 7 OS arayüzü ile çıkıyor.

Meizu 16Xs yurt dışı fiyatı ve çıkış tarihi

Meizu 16Xs’in 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 245 dolar, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 290 dolara satılacak. Çin’de 10 Haziran tarihinde raflardaki yerini alacak. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.


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Kolpaçino Özgür 1 hf.
meizu note 9 ile ne farkı var?
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canyash 1 hf.
Başka sitede okudum 3.5 mm Jack girişi yok hatta meizu tip c girişli kulaklık yapmış bu telefonla alana 14 dolar,normal alana 18 dolar diye
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eP_362 1 hf. canyash
Kulaklık girişi var. 6:00.

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PeYLeR. 1 hf.
16s ile aynı ebatlarda olmasına rağmen hem pil daha büyük hemde kulaklık girişi var. E mübarek ne diye 16s kulaklık girişini kaldırdın madem sığabiliyormuş.
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Dişhekimi06 1 hf. PeYLeR.
ÖNCELİKLE CİHAZLAR AYNI EBATTA DEĞİL. Bir şey söylerken doğrusunu söylemek gerek.
m.gsmarena.com/...
hocam Hacim hesabı yapabiliyor ve oran-orantı hesaplayabiliyorsanız.
2 cihazın hacimleri arasında %10luk bir fark var. 3600mAh olan 16s hacimce %10 daha büyük olsa 3600x%10=360 eder yani 3600+360=3960 eder. Diyeceksiniz ki 40mAh hani nerede OIS Var, STEREO HOPARLÖR Var, Mengine 3.0 2. titreşim motoru VAR. Bunlar 40mAh tan daha fazla yer kaplar kulaklık girişini de kapsar ayrıca bu kadar dar alanda böyle bir cihaz üretirken hacim faktörü kadar incelik kalınlık/durumuda önemli. Ki zaten buna gerek kalmadan cihaz hacim oranıyla bile aradaki farkı isbat eder nitelikte
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eP_362 1 hf.
Çentiksiz devam eden bi' Meizu kaldı galiba. Ayrıca şu an Samsung A serisinde gördüğümüz mercan rengi de gelmiş, efsane görünüyor.
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ssbrutality 1 hf.
Adamların 295 birim paraya aldıkları cihazlara bak.. birde bize bak..
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vjdrsjejv 1 hf.
Snapdragon 675, 710'un önünde falan değil gpu tarafı çok geride antutu'da toplam skorda geçtiği zaman daha iyi bir işlemci olmuyor boşuna 6 serisinde değil.
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StubB 1 hf.
Meizunun şu anda genel problemi güncelleme desteği. Geri kalanıyla çiçek gibi cihaz
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