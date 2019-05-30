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Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor

Ağustos ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 10'un nasıl bir tasarıma sahip olağı merak konusu. Sızıntı kaynağı Ice Universe, cihazın tasarımını gösteren bir görseli doğruladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
13,4b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe bu kez Galaxy Note 10'un tasarımını onayladı. Samsung hakkında verdiği doğru bilgilerle sıkça gündeme gelen sızıntı kaynağı, Ben Geskin adlı tasarımcının hazırlamış olduğu Galaxy Note 10 görselinin "doğru" olduğunu söyledi.
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Ice Universe tarafından onaylanan tasarım doğruysa, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi, ekrana gömülü tek ön kamera ile gelecek. Cihazın arka panelinde ise ToF sensörü içeren üçlü kamera sistemi bulunacak. Ayrıca kamera modülünün sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılacağını görüyoruz.

Dört farklı Galaxy Note 10 gelecek

Daha önce Galaxy Note 10'un tuşsuz bir tasarıma sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak render görselde tuşların yer aldığını görüyoruz. Akıllı telefonun iki farklı boyutta piyasaya süreceği bildiriliyor. Bununla birlikte İki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacak. Samsung Galaxy Note 10'un Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1133550212750819328 Yorum Yaz
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Krandei 1 hf. en beğenilen
Note 30 pro guzel olmus.
Nasil olsa huaweiye celme takildi kimse sallamaz dimi.
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koyunsayar 1 hf.
Belki sizin gibi cahil Huawei fanlari p30 daki kavisli ekran tasarımını Huawei nın 5 senedir kullandığını zannedecek ama öyle değil. Huawei yıllardır samsung ve Apple tasarımlarını koplayalarak bugüne geldi. Arayüze daha çok Apple dış tasarımda daha çok samsung
Belki sizin gibi cahil Huawei fanlari p30 daki kavisli ekran tasarımını Huawei nın 5 senedir kullandığını zannedecek ama öyle değil. Huawei yıllardır samsung ve...
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BurakMolla 1 hf.
S10+'ta önde çift kamera varken, Note 10'da tek kamera olması çok da mantıklı gelmedi açıkçası. Note serisi S serisinden hep bir tık ileride olur.
2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 1 hf.
neden o kamera öyle ortada samsung amça, seni daha iyi fişlemek için yavrum, sen telefonu her eline aldığında herkese seni daha kolay servis edebilmek için... :]
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savasserter 1 hf.
Allah aşkına bir tanede düz ekranlı model yapın.
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Guest-BA224EDD2 1 hf.
Ekrandaki nokta sağ üstte çok daha güzel duruyordu bence.
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stackman 1 hf.
Dönemsel bakarsak Note 9 çok daha iyi tasarımla gelmişti.
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al-ozaria 1 hf.
Estetik açıdan hatalı tasarım. Ha çentik koymuşsun, ha delikli ekranda kamerayı ortaya yerleştirmişsin. Farketmez. Kamera sağ ya da sol köşede olmalıydı. Siz hiçbir tv kanalında kanal logosunun tepede ortada olduğunu gördünüz mü?! :)
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esmerbuyucu 1 hf.
Kamera diziliminin ortadan kenara alınması Samsung'u kendi tasarım çizgisinden uzaklaştırmış. Bu bildiğin Huawei P30 Pro olmuş.
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cumur 1 hf. esmerbuyucu
a serisiyle zaten kenara almıştı a9 2018 ile başladı bu furya
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ahmet1905_47 1 hf.
ya şu arka kamerayı neden bir nesilde yok ya bataryaya yer kalmıyor diye yatırıp bir sonraki nesil tekrar dikey yapıyorlar. bizim evdeki çekyatlar daha az yer değiştiriyor. tetrismi oynuyorlar acaba bizmi anlamıyoruz
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koyunsayar 1 hf.
Belki sizin gibi cahil Huawei fanlari p30 daki kavisli ekran tasarımını Huawei nın 5 senedir kullandığını zannedecek ama öyle değil. Huawei yıllardır samsung ve Apple tasarımlarını koplayalarak bugüne geldi. Arayüze daha çok Apple dış tasarımda daha çok samsung
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Askaparta 1 hf.
Semsang tasarlar, sonra patlar.
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Whippoorwill 1 hf.
Huawei etkisi. Bir zamanlar Apple, sonra Samsung şimdi de Huawei.
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