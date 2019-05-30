Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor

Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ice Universe bu kez Galaxy Note 10'un tasarımını onayladı. Samsung hakkında verdiği doğru bilgilerle sıkça gündeme gelen sızıntı kaynağı, Ben Geskin adlı tasarımcının hazırlamış olduğu Galaxy Note 10 görselinin "doğru" olduğunu söyledi.

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Ice Universe tarafından onaylanan tasarım doğruysa, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi, ekrana gömülü tek ön kamera ile gelecek. Cihazın arka panelinde ise ToF sensörü içeren üçlü kamera sistemi bulunacak. Ayrıca kamera modülünün sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılacağını görüyoruz.

Dört farklı Galaxy Note 10 gelecek

Daha önce Galaxy Note 10'un tuşsuz bir tasarıma sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak render görselde tuşların yer aldığını görüyoruz. Akıllı telefonun iki farklı boyutta piyasaya süreceği bildiriliyor. Bununla birlikte İki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacak. Samsung Galaxy Note 10'un Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1133550212750819328