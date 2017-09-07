Meizu sektörün ilk gerçek çerçevesiz telefonuna imza atabilir

Bugün çok ince ekran çerçevesi barındıran akıllı telefonlar ilgi görmeye başladı ve ardı ardına üreticilerin hamlelerini görüyoruz. Ne var ki çerçevesiz olarak adlandırılsa bile en azından bir kenarında çerçevesi olmak zorunda. Meizu ise bu konuda bir devrim yapmak niyetinde.

Tamamen çerçevesiz

Firmanın sızdırılan basın görsellerine göre Meizu mblu Zero adındaki amiral gemisinin tamamen çerçevelerden arındırılmış bir tasarıma sahip olduğu düşünülüyor. New Display World mottosunu kullanan firma Galaxy S8 ve LG V30 gibi firmaların çerçeve tasarımını da eleştiriyor. Bu bakımdan firmanın daha iyisini tasarladığı düşünülüyor.

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Telefon tamamen çerçevesiz olduğunda ön kamera, ahize, ortam sensörleri gibi bileşenlerin yeri konusu sıkıntıya girmeye başlıyor. Bu bakımdan henüz tanıtılacak Xiaomi Mi Mix 2 dahil hep bir kenarda çerçeve bırakmak zorunda kalıyor. Üreticiler de yenilikçi teknolojilerle bu engelleri aşmaya çalışıyor. Bu konuda iPhone 8 de yine tamamen çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkacak.

Meizu mblu Zero ne zaman tanıtılacak ve ne tür yenilikler sunacak şimdilik bilinmiyor ancak 650$ civarında bir fiyat etiketinden bahsediliyor. Böyle bir etiket Meizu gibi fiyat-performansa oynayan bir üretici için oldukça yüksek. Bu bakımdan en son teknolojilerden faydalandığını tahmin etmek güç olmayacaktır.