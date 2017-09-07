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Meizu sektörün ilk gerçek çerçevesiz telefonuna imza atabilir

Fiyat-performans konusunda beğenilen firmalardan birisi olan Meizu, kendinden beklenmeyen bir adım atıyor. Firma tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon için kolları sıvadı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün çok ince ekran çerçevesi barındıran akıllı telefonlar ilgi görmeye başladı ve ardı ardına üreticilerin hamlelerini görüyoruz. Ne var ki çerçevesiz olarak adlandırılsa bile en azından bir kenarında çerçevesi olmak zorunda. Meizu ise bu konuda bir devrim yapmak niyetinde.

Tamamen çerçevesiz

Firmanın sızdırılan basın görsellerine göre Meizu mblu Zero adındaki amiral gemisinin tamamen çerçevelerden arındırılmış bir tasarıma sahip olduğu düşünülüyor. New Display World mottosunu kullanan firma Galaxy S8 ve LG V30 gibi firmaların çerçeve tasarımını da eleştiriyor. Bu bakımdan firmanın daha iyisini tasarladığı düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar"

Telefon tamamen çerçevesiz olduğunda ön kamera, ahize, ortam sensörleri gibi bileşenlerin yeri konusu sıkıntıya girmeye başlıyor. Bu bakımdan henüz tanıtılacak Xiaomi Mi Mix 2 dahil hep bir kenarda çerçeve bırakmak zorunda kalıyor. Üreticiler de yenilikçi teknolojilerle bu engelleri aşmaya çalışıyor. Bu konuda iPhone 8 de yine tamamen çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkacak.

Meizu mblu Zero ne zaman tanıtılacak ve ne tür yenilikler sunacak şimdilik bilinmiyor ancak 650$ civarında bir fiyat etiketinden bahsediliyor. Böyle bir etiket Meizu gibi fiyat-performansa oynayan bir üretici için oldukça yüksek. Bu bakımdan en son teknolojilerden faydalandığını tahmin etmek güç olmayacaktır. 

 

http://www.theandroidsoul.com/meizu-mblu-zero-could-be-worlds-first-true-bezel-less-phone/ Yorum Yaz
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damn2u 2 yıl en beğenilen
Bana hiç mantıklı gelmiyor şu çerçevesiz hevesi. Onca telefon kullandık, onlarda bile tutarken kıyıdan köşeden bir şekilde elimiz ekrana temas ettiği için problem yaşıyorduk. Ne çerçeveleri Sony gibi abart, ne de çerçeveleri incelteceğim diye tutuş problemi yaşat. Bul bir ortasını.
Bana hiç mantıklı gelmiyor şu çerçevesiz hevesi. Onca telefon kullandık, onlarda bile tutarken kıyıdan köşeden bir şekilde elimiz ekrana temas ettiği içi...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Sliskelion 2 yıl
Bana bu kadar çerçevesiz cihazlar ucube gibi geliyor. %75 en makul oran benim için.
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fthkn 2 yıl
Telefonda işlev dışında ince bir görsellik takıntısına kapılanlar piyasanın tekdüzeleşmesine neden oldular. Artık işleve önem verilmiyor. Telefon güzel görünecek diye işlevsel gelişmeler çok göz ardı edildi durdu.Örneğin Bluetooth kullanımı hala bir karın ağrısı gibi. Arkadaş her iki cihazda da bluetooth açıksa basit bir onay isteği göndermek eşleşme için yeterli olmalı. İki cihazı önce birbirine tanıtıp sonra eşleştirip en sonunda da sürekli birlikte çalışmalarını sağlamak için bir sürü onay işlemi yapıyoruz. Çöpçatanlık mı yapacağız bluetooth mu kullanacağız şaşırıp kalıyoruz. Ne yazık ki kimsenin yüksek sesle işlevsel isyanlar ettiğini hiç görmüyorum. Varsa yoksa telefon tasarımı. Sağlamlık işlevsellik kimsenin umrunda değil çünkü aslında kimsenin o telefonları almaya ihiyacı yok. Sadece bir güç gösterisine dönüştü bu iş. En geniş ekran en yüksek çözünürlük ve bir de oyun.
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TheLastNinja 2 yıl
Çerçevesiz ekran bence çok hoş ama istemsiz el teması yüzünden kullanıcılar dertli. Acaba yazılımla bunun üstesinden gelemezler mi? Örneğin yatakta yarı uykulusunuz ve elinizdeki telefonu komodin üzerine bırakırken temas etti, hemen tepki vermek yerine elinizin orada bir süre basılı olduğunu anlasa ve bastığınız simgenin işlevini yerine getirmese. Hiç yoktan iyidir sanırım.
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haunt54 2 yıl
Önce yazılım yapmasını öğrensinler
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axesis 2 yıl
insnalara çerçevesiz telefon mantıksız geliyor ama nedense artık çerçeveli telefonda göze KALAS gibi geliyor
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DarkHellKnightX 2 yıl
Kamerayı ekranın altına koysunlar. Kamera çalışacağı zaman ekranın o kısmı saydam hale gelsin.
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firtinax 2 yıl
Ya elden düşmeyecek ya da düşünce kırılmayacak telefon yapsınlar.
Ultron X1'deki teknoloji uzaydan mı geldi?
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DH Misafiri 2 yıl
keşke amaçları sadece çerçevesiz telefon üretmek değil de kullanıcının işini görecek uygun fiyatlı modeller sunabilmek olsa
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cosica 2 yıl
parmak izini ya hiç koymasınlar ya da mutlaka önde olsun. çerçeveyi kaldıracağız diye telefonun arkası mahvoldu. şahsen S8 gibi telefonları geçiş süreci telefonu olarak görüyorum. S6 ile başlayan tasarım note-7 ile mükemmelleşmişti, S8 tasarımı da seneye belki mükemmelleşir.
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alemburda34 2 yıl
Cercevesiz telefonlari alirken yaninda yedek ekran versinler. Bugun bile edge telefon ilanlarina bakin cogu ekrani kirik cervesiz telefonda ilk dusmede kirilir.
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