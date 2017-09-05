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Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar

Haftaya çok önemli iki lansman bizi bekliyor. Bir tanesi iPhone 8 lansmanı iken diğeri ise Xiaomi’nin neredeyse çerçevesiz akıllı telefonu Mi Mix 2 için yapılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar

Apple’ın iPhone 8 lansmanından bir gün önce çok ses getirecek bir amiral gemisi sahneye çıkacak. Xiaomi’nin yenilikçi akıllı telefon Mi Mix 2, çerçevesiz ekran konseptine yeni bir tanım getirmeye hazırlanıyor. Model ile ilgili görseller de artmaya başladı.

Karışık görseller

Son görseller hem firmanın resmi sosyal medya hesabından hem de farklı kaynakların sızıntılarından derlendi. Firmanın patronu Lei Jun cihazın kutu görselini paylaşarak tasarım tarafında ne kadar özenli çalıştıklarını anlatmaya çalıştı. Sızıntılar ise artık ön panelin tasarımını net olarak ortaya koyuyor.

Ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın dokunuşlara devam ettiği Xiaomi Mi Mix 2 önceki nesile göre çerçevelerinden biraz daha kurtuluyor ve ekran-kasa oranını yüzde 94 civarına çıkarıyor. Alt çerçeveyi de kaldıran Xiaomi Mi Mix 2 çok daha etkileyici bir tasarım arz ediyor.

 

Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar

Telefonun üç kenarı çok ince. Alt kısımda da çok ince bir ekran çerçevesi yer alıyor. Bazı donanımları illa ki öne koymak zorunda olan firma, bu bakımdan altta çok ince bir kısım bırakmış. Bu kısımda bir ön kamera ve sensörler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor"

Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor.

Telefonun tahmin edilen diğer özellikleri 6.4 inçlik 2960x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, daha hızlı Snapdragon 836 yonga seti, 6GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi, 4400mAh kapasiteli batarya, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, Quick Charge 4 teknolojisi şeklinde sırlanıyor. 11 Eylül itibariyle sahneye çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 2 akabinde de piyasaya sürülecek.

 

Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-CEO-shows-off-Mi-MIX-2-retail-box-various-other-teaser-images_id97737 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okan855 2 yıl en beğenilen
İnşallah resmi olarak ülkemize girmez xiaomi,yoksa birdaha ucuza kaliteli telefon alamayız.Vergisi kılı tüyü sağolsun devlet babayada 1 tane bundan alırız.
2 Yanıt Yanıtla +30
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buraoca2 2 yıl
Mi Mix Sizintisi haberinden once sabah tanitilan Android One Programi kapsamindaki Xiaomi A1 den bahsetseydiniz daha iyiydi. Once resmi yayin, sonrasinda Sizinti haberine yer verirseniz biz kullanicilar daha memnun kaliriz.
Mi Mix Sizintisi haberinden once sabah tanitilan Android One Programi kapsamindaki Xiaomi A1 den bahsetseydiniz daha iyiydi. Once resmi yayin, sonrasinda Sizint...
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hanox 2 yıl
Sony'den hep böyle bir tasarım beklemişimdir. Ama bir türlü beceremediler.
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V4LKyR 2 yıl
Geliyor sevgili...
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axesis 2 yıl
yapmışsın böyle alet bide çift kamera daya gitsin elinemi yapışcak onuda anlamış değilim. sanki yer yok koca telefon
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buraoca2 2 yıl axesis
axesis
yapmışsın böyle alet bide çift kamera daya gitsin elinemi yapışcak onuda anlamış değilim. sanki yer yok koca telefon

O konuda Mi6 var. Halen Xiaomi nin amiral gemisi. Bu cihaz ikonik bir cihaz oldugu icin her türlü hüneri göstermiyor Xiaomi.
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axesis 2 yıl
yapmışken böyle yapcan abi tamamen çerçeveyi kaldırcan kurtulcan
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m-99 2 yıl
mi.com/...
Mi A1 Neden es geçildi ?
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irish 2 yıl
Ekran tam istediğim gibi...
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deoks 2 yıl
Şu telefonu bu kadar büyük yapmasalar gözüm kapalı alırdım. Yap bi 5.2 inçlik modelini peynir ekmek gibi satar.
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Mianfei 2 yıl
kalemsiz telefona 1000 tl üstü vermem.
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mehmedaltair 2 yıl
Kim ne derse desin Xiaomi
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manyakurt 2 yıl
Resmi olarak Türkiye'ye gelse direk alırım. Şu an LG kullanıyorum bir kere ekranı kenardan sarardı, değiştirdim şuan gene yanık. İki kere de batarya bozdu. Daha önce de Samsung kullanmıştım onda da kamerada pembelik vardı. Babalar gününde babama ZTE aldım onda da ahize sesi inanılmaz az geliyor geri kalan herşey çok güzel ama ana işlevi olan iletişim olayını mahvediyor.
şöyle bir düşününce bende bir sıkıntı var sanırım (:
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