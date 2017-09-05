Xiaomi Mi Mix 2 resmi görseller ve sızıntılar

Apple’ın iPhone 8 lansmanından bir gün önce çok ses getirecek bir amiral gemisi sahneye çıkacak. Xiaomi’nin yenilikçi akıllı telefon Mi Mix 2, çerçevesiz ekran konseptine yeni bir tanım getirmeye hazırlanıyor. Model ile ilgili görseller de artmaya başladı.

Karışık görseller

Son görseller hem firmanın resmi sosyal medya hesabından hem de farklı kaynakların sızıntılarından derlendi. Firmanın patronu Lei Jun cihazın kutu görselini paylaşarak tasarım tarafında ne kadar özenli çalıştıklarını anlatmaya çalıştı. Sızıntılar ise artık ön panelin tasarımını net olarak ortaya koyuyor.

Ünlü tasarımcı Philippe Starck’ın dokunuşlara devam ettiği Xiaomi Mi Mix 2 önceki nesile göre çerçevelerinden biraz daha kurtuluyor ve ekran-kasa oranını yüzde 94 civarına çıkarıyor. Alt çerçeveyi de kaldıran Xiaomi Mi Mix 2 çok daha etkileyici bir tasarım arz ediyor.

Telefonun üç kenarı çok ince. Alt kısımda da çok ince bir ekran çerçevesi yer alıyor. Bazı donanımları illa ki öne koymak zorunda olan firma, bu bakımdan altta çok ince bir kısım bırakmış. Bu kısımda bir ön kamera ve sensörler yer alıyor.

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Xiaomi ahize veya yakınlık sensörü gibi bileşenleri kaldırarak yerine yenilikçi özellikler getirmiş. Örneğin ahize yerine sesi bir alıcı ihtiyacı olmadan iletebilen kantilever piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Yine yakınlık sensörü olarak ultrasonik mesafe teknolojisi kullanılıyor ve daha küçük boyutlarda. Bu sayede ön kısımdaki bileşen sayısı da azalmış oluyor.

Telefonun tahmin edilen diğer özellikleri 6.4 inçlik 2960x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, daha hızlı Snapdragon 836 yonga seti, 6GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi, 4400mAh kapasiteli batarya, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, Quick Charge 4 teknolojisi şeklinde sırlanıyor. 11 Eylül itibariyle sahneye çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 2 akabinde de piyasaya sürülecek.