Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor

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28 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek Mobil World Congress 2017’ye katılacak olan üreticiler arasında bulunan Meizu, etkinlikte yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu’nun yeni hızlı şarj teknolojisinin adının ne olacağı bilinmiyor ancak bazı söylentilere göre Çinli üretici “mCharge 4.0” ile sahnede olacak.

Söylentiler, hızlı şarj teknolojisinin yalnızca adıyla da sınırlı kalmıyor. Resmi olmayan bilgilere göre mCharge 4.0 tamamen boş bir bataryayı sadece 45 dakika içerisinde doldurabilecek. 9V/4A şarj cihazı ile kullanılacak teknoloji, daha az voltaj (eski hızlı şarj teknolojisi 12V) ve daha fazla akımla şarj dolum hızını artırmayı, ısınmayı ise azaltmayı hedefliyor.

“Faster Than Ever” sloganıyla tanıtılacak bu hızlı şarj teknolojisinin ne olduğunu birkaç gün içerisinde göreceğiz.

http://www.gsmarena.com/meizu_could_be_launching_mcharge_40_at_mwc-blog-23584.php