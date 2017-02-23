Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor

Meizu 28 Şubat tarihinde düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtacak. Söylentilere göre mCharge 4.0 ismine sahip olacak teknoloji, ısınmayı en aza indirgeyecek.
2 yıl
3b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

28 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek Mobil World Congress 2017’ye katılacak olan üreticiler arasında bulunan Meizu, etkinlikte yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu’nun yeni hızlı şarj teknolojisinin adının ne olacağı bilinmiyor ancak bazı söylentilere göre Çinli üretici “mCharge 4.0” ile sahnede olacak.

Söylentiler, hızlı şarj teknolojisinin yalnızca adıyla da sınırlı kalmıyor. Resmi olmayan bilgilere göre mCharge 4.0 tamamen boş bir bataryayı sadece 45 dakika içerisinde doldurabilecek. 9V/4A şarj cihazı ile kullanılacak teknoloji, daha az voltaj (eski hızlı şarj teknolojisi 12V) ve daha fazla akımla şarj dolum hızını artırmayı, ısınmayı ise azaltmayı hedefliyor.

Faster Than Ever” sloganıyla tanıtılacak bu hızlı şarj teknolojisinin ne olduğunu birkaç gün içerisinde göreceğiz.


http://www.gsmarena.com/meizu_could_be_launching_mcharge_40_at_mwc-blog-23584.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 2 yıl
hayırdır da kardeşim koskoca firmanın bilemediğini sen mi bileceksin? birçok firma bu şekilde ısınmayı azaltıyor. Boşuna mı işlemcler 1.2v ile çalışıyor? İşin gücün anca yorum yapmak. Bi bak araştır önce

@Greylights
Kısaca profiline baktım. Öğrenci yazmışsın, hevesini kırmayayım. Meizu konularında aktifsin, belki bu markadan bir şeylere sahipsin, belki ekmek yiyorsun. Hepsi tamam, ama muhatabını bir incele. Bak, altındaki yorumda @GreyParrot akıllı adam, "belki adam mühendis" demiş. Profilimde mesleğim 10 yıldan uzun süredir yazıyor, inşallah sen de biraz çalışıp benim okuduğum yerlere girip eğitim gördükten sonra benim sorduğum gibi sorabilecek bilgiye ve muhatap olurken saygıyı kaybetmeyecek kaliteye ulaşırsın bir gün. Polemik dolu kısa cümleler yerine doyurucu bilgi veren insanlara ciddi ihtiyacımız var, hem forumda, hem hayatta. Adamların neyi nasıl yaptığını sorgulamak bir saygısızlık veya kompleks değil, sorgulamadır, meraktır.
Canım kardeşim!
@valuable
Batarya teknolojisi hepimizin bildiği gibi değişmedi. Evet yüksek amper ısınmayı arttırır fakat şunu unutmamak lazım bataryalar hücre hücredir. Yani illaki 4 amperi aynı cell'e vermeye kalkarsanız ısınmakla kalmaz patlatırsınız.
Tahminim çok basit içeriye giren akımı ısınmayı makul seviyede tutacak şekilde farklı hücrelere yayarak daha fazla gücü daha kısa sürede bataryaya yedirmek.

Mantık olarak doğru olsa ve tek tek hücreleri korumuş olsak da, toplamda aynı hacimde o miktarda enerjiyi tüketmek ve depolamak da ciddi güç demektir. İşte ben bunu nasıl aşacaklarını merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
" tamamen boş bir bataryayı sadece 45 dakika içerisinde doldurabilecek " derken bu batarya ne kadar büyük acaba ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmaşık 2 yıl
9v/4a öylemi kablosu 4 amper taşıyacak kablo kalın olur işlevsel olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazsoy 2 yıl
Meizu yaparsa tam yapar ))
Zamsung fani elma armut fanı varsa Meizu fani da olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Voltage switch işte hep bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 yıl
12V x 2A = 24W
9V x 4A = 36W
.
ve daha az ısınma? Bilemediğimiz bir şeyler mi bulunmuş?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 2 yıl Mesudum
Mesudum

12V x 2A = 24W
9V x 4A = 36W
.
ve daha az ısınma? Bilemediğimiz bir şeyler mi bulunmuş?

hayırdır da kardeşim koskoca firmanın bilemediğini sen mi bileceksin? birçok firma bu şekilde ısınmayı azaltıyor. Boşuna mı işlemcler 1.2v ile çalışıyor? İşin gücün anca yorum yapmak. Bi bak araştır önce
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 2 yıl
Ne demek daha az voltaj? 9v az mı ? benim telefonum 5v 2A ile doluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unununium 2 yıl DubSteq
DubSteq
Ne demek daha az voltaj? 9v az mı ? benim telefonum 5v 2A ile doluyor.

Benim telefon 12v 1.5A ile şarj oluyor. Mevcut hızlı şarj teknolojisine göre daha az voltajı var.
Bence fazla akım daha çok ısınmasına yol açar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3024 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meizu, hızlı şarj ve
3 etiket daha mcharge 4.0 Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, kablosuz şarj teknolojileri için 5 ayrı ekip kurdu 2 yıl Renault, Cenevre'de yeni bir elektrikli araç sürprizi yapacak 2 yıl Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor 2 yıl Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor 2 yıl Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı 2 yıl Razer’dan önemli açıklama: eSpor siber tehdit altında 2 yıl Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor 2 yıl e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak 2 yıl Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu 2 yıl Kaan N1, Android 7.0 güncellemesi aldı 2 yıl Rüya telefon Xiaomi Mi MIX, Çin dışındaki diğer ülkelere geliyor 2 yıl Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek 2 yıl Samsung, uzun bir süre daha AMOLED pazarının tek hakimi olacak 2 yıl Tesla; otomobil, bakım ve sigorta için tek fiyat politikası uygulayacak 2 yıl Karşınızda Huawei Watch 2 2 yıl Norveç, 2025'te ülkedeki tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor 2 yıl Media Markt, 2016 yılını sektörün üzerinde bir büyümeyle kapattı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X benchmark rekorları kırıyor 2 yıl Casper VIA A1 Plus kutu açılışı "5.5 inç Full HD ekran, 128GB depolama ve 5000mAh batarya" 2 yıl Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor Sonraki Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalan haberleri ifşa edecek 2 yıl Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti 2 yıl Microsoft'tan drone ve uçan arabalar için gerçek zamanlı haritalara yatırım 2 yıl Güneş ışınlarını elektriğe çeviren pencereler yakında hayatımıza girebilir 2 yıl Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk 2 yıl Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek 2 yıl Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı 2 yıl Chrome tarayıcısına Touch Bar desteği geldi 2 yıl Samsung’un yeni silahı Exynos 8895 tanıtıldı 2 yıl Teknik özellikleri belli olan Galaxy S8+ 6.2 inç devasa ekrana sahip olacak 2 yıl Kendi başına kod yazabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl MSI Trident 3 incelemesi "Core i7770 ve GTX1060'lı konsol katili" 2 yıl Apple merakla beklenen yeni kampüsünü tanıttı: Karşınızda "Apple Park" 2 yıl Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek 2 yıl Tesla mali sonuçları açıkladı: Model 3 ve yeni üretim tesisleri yolda 2 yıl MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi 2 yıl LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı 2 yıl Güneş Sistemi’ne 100’den fazla yeni gezegen “eklenebilir” 2 yıl Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek 2 yıl Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim