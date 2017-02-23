Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor

28 Şubat tarihinde Barselona’da düzenlenecek Mobil World Congress 2017’ye katılacak olan üreticiler arasında bulunan Meizu, etkinlikte yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu’nun yeni hızlı şarj teknolojisinin adının ne olacağı bilinmiyor ancak bazı söylentilere göre Çinli üretici “mCharge 4.0” ile sahnede olacak.
Söylentiler, hızlı şarj teknolojisinin yalnızca adıyla da sınırlı kalmıyor. Resmi olmayan bilgilere göre mCharge 4.0 tamamen boş bir bataryayı sadece 45 dakika içerisinde doldurabilecek. 9V/4A şarj cihazı ile kullanılacak teknoloji, daha az voltaj (eski hızlı şarj teknolojisi 12V) ve daha fazla akımla şarj dolum hızını artırmayı, ısınmayı ise azaltmayı hedefliyor.
“Faster Than Ever” sloganıyla tanıtılacak bu hızlı şarj teknolojisinin ne olduğunu birkaç gün içerisinde göreceğiz.
http://www.gsmarena.com/meizu_could_be_launching_mcharge_40_at_mwc-blog-23584.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@Greylights
Kısaca profiline baktım. Öğrenci yazmışsın, hevesini kırmayayım. Meizu konularında aktifsin, belki bu markadan bir şeylere sahipsin, belki ekmek yiyorsun. Hepsi tamam, ama muhatabını bir incele. Bak, altındaki yorumda @GreyParrot akıllı adam, "belki adam mühendis" demiş. Profilimde mesleğim 10 yıldan uzun süredir yazıyor, inşallah sen de biraz çalışıp benim okuduğum yerlere girip eğitim gördükten sonra benim sorduğum gibi sorabilecek bilgiye ve muhatap olurken saygıyı kaybetmeyecek kaliteye ulaşırsın bir gün. Polemik dolu kısa cümleler yerine doyurucu bilgi veren insanlara ciddi ihtiyacımız var, hem forumda, hem hayatta. Adamların neyi nasıl yaptığını sorgulamak bir saygısızlık veya kompleks değil, sorgulamadır, meraktır.
Canım kardeşim!
@valuable
Mantık olarak doğru olsa ve tek tek hücreleri korumuş olsak da, toplamda aynı hacimde o miktarda enerjiyi tüketmek ve depolamak da ciddi güç demektir. İşte ben bunu nasıl aşacaklarını merak ediyorum.
Zamsung fani elma armut fanı varsa Meizu fani da olur
9V x 4A = 36W
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ve daha az ısınma? Bilemediğimiz bir şeyler mi bulunmuş?
hayırdır da kardeşim koskoca firmanın bilemediğini sen mi bileceksin? birçok firma bu şekilde ısınmayı azaltıyor. Boşuna mı işlemcler 1.2v ile çalışıyor? İşin gücün anca yorum yapmak. Bi bak araştır önce
Benim telefon 12v 1.5A ile şarj oluyor. Mevcut hızlı şarj teknolojisine göre daha az voltajı var.
Bence fazla akım daha çok ısınmasına yol açar.