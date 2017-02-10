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Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek

Deneyimli analist Ming-Chi Kuo tarafından kaleme alınan bir araştırmaya göre Apple'ın 2017 yılında piyasaya süreceği iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 modellerinin hepsi kablosuz şarj olabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yıl piyasaya sürülecek iPhone modelleriyle ilgili azımsanamayacak derecede çok dedikodu var. Ekran boyutu ve tasarım söylentilerinin yanı sıra, birçok kişi 2017 model iPhone'ların büyük olasılıkla kablosuz şarjla geleceğini ifade ediyorlar.
Bu bilgi, 2017'de çıkacak olan üç yeni iPhone'un da kablosuz şarjla geleceğini iddia eden KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından bir kez daha doğrulanmış durumda. MacRumors, Kuo imzasını taşıyan bir belge ele geçirdi ve deneyimli analist tarafından kaleme alınan bu araştırma notunda; kablosuz şarjın telefonların iç sıcaklığını arttırdığı, bu nedenle Apple'ın yeni iPhone'ların iç kısmını korumak için önlem alması gerektiği yazıyor.
Bu da iPhone 8'in büyük olasılıkla yeni bir 3D Touch modülü ile birlikte OLED ekran ve cam gövdeye sahip olacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonun aşırı ısınmasını önlemek için ise "grafit levha laminasyonu" eklenmiş durumda.

iPhone 8'in maliyeti 1.000 dolardan fazla olacak

Kuo ayrıca; "Genel kullanıcıların aradaki farkı görmesi beklenmese de, daha iyi termal kontrol ve dolayısıyla sürekli çalışma için ek bir grafit tabaka laminasyonu gerekli. Bunun nedeni, FPCB'nin, OLED iPhone'daki 3D Touch sensörün sıcaklık değişimine karşı daha hassas filmle değiştirilmesi" diye ekliyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor"
Yeni 3D Touch, iPhone 8'in fiyatını 5 dolar daha yükseltebilirken, son raporlar iPhone 8'in 1.000 dolardan fazla bir maliyete sahip olabileceğini söylüyor. Fiyatın yükselecek olması bazı tüketicileri hayal kırıklığına uğratabilir ancak Apple'ın yeni telefonda premium parçalar kullanmayı ve tasarımında önemli değişiklikler yapmayı planladığını belirtelim. Şirketin bu yıl 4.7 inç ekranlı iPhone 7s ve 5.5 inç ekranlı iPhone 7s Plus'ı da piyasaya sürmesi bekleniyor.
Kuo, kablosuz şarj teknolojisinin uzun menzilli veya endüktif tasarımı temel alıp almadığından bahsetmedi. Endüktif kablosuz şarj teknolojisi, uzun menzilli şarjın aksine güç sağlamak için radyo dalgaları yerine manyetik bobinleri kullanıyor. Apple, kablosuz şarj şirketi Energous ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu nedenle yaklaşmakta olan iPhone'un bu özelliğe sahip olması muhtemel görünüyor.

https://www.macrumors.com/2017/02/09/2017-iphones-wireless-charging/ Yorum Yaz
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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Yarım saat anlatırlar sunumda, bir de cafcaflı bir isim koyarlar ilk biz yaptık derler. Truly inovativeeeeeeee
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SCWS 2 yıl
Şuan kablosuz sarj olan bir cihaz yok eğer diğerlerinden farklı şekilde sarj aletinden bağımsız sarj olan bir telefon yapılırsa bence güzel bir yenilik olur, acaba bazı insanlar inovasyondan ne anlıyor merak ediyorum, böyle hoş bir yeniliğin sunumda anlatılması normal.
Artıları lightning portu boş kalacak istediğin gibi müzik dinle
, belli bir mesafeye kadar duvar diplerine bağlı kalmayacaksın telefon sen kurcalarken dolacak.
Şuan kablosuz sarj olan bir cihaz yok eğer diğerlerinden farklı şekilde sarj aletinden bağımsız sarj olan bir telefon yapılırsa bence güzel bir yenilik olur, a...
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Emre Kocakaya 2 yıl
Veee Mukemmel bir inavasyon daha
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Guest-DD82B0187 2 yıl
Telefon şarjdayken müzik dinleyebilecekler anlaşılan kablosuz kulaklığa gerek kalmadan. Gelsin bakalım.
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JoeyBane 2 yıl
sanırım mutluluktan ağlayacağım resmen çığır açacaklar
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yibo90 2 yıl JoeyBane
Bu haberi okuduktan sonra ağla bence
m.gsmarena.com/...
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CoreXXX 2 yıl
yıl 2012 Nokia lumia 920 kablosuz sarj desteği ile çıkınca herkes ne gerek var çok saçma yazmıştı.
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Jquair 2 yıl
biz 2 senedir kullanıyoruz zaten ayfonculara hayırlı olsun :) samsung s6
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Hasan07-36 2 yıl
1000 dolar maliyeti olacağına asla inanmıyorum. Çünkü 1000 dolar maliyeti olursa Apple bu telafonu 3000-4000 dolara satmak isteyecektir. Tabi bu fiyata kaç kişi alabilir belli. Öyle olunca da Apple'ın geliri çok düşer.
Hadi diyelim satış fiyatı 1500 dolar olsun. Bu durumda da Apple, %90 kar edemediği için çok üzülecek, kahrolacaktır...
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PsychicPower 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

1000 dolar maliyeti olacağına asla inanmıyorum. Çünkü 1000 dolar maliyeti olursa Apple bu telafonu 3000-4000 dolara satmak isteyecektir. Tabi bu fiyata kaç kişi alabilir belli. Öyle olunca da Apple'ın geliri çok düşer.

Hadi diyelim satış fiyatı 1500 dolar olsun. Bu durumda da Apple, %90 kar edemediği için çok üzülecek, kahrolacaktır...

1000 dolar bize olan maliyeti zaten. Satış fiyatından bahsediyorlar
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Kablosuz şarj da çok önemli bir şey cidden, kocaman standı koy masanın üstüne ona da telefonu yerleştir oldu sana kablosuz.
Kablolu özgürlüğü kısıtlıyor, e peki bu daha mı özgür bir kullanım sunuyor? Hayır. O zaman bana göre bu teknoloji henüz kullanıcı seviyesine inmesine gerek olmayan bir teknolojidir.
Dediğim gibi bu kendi fikrim.
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skydiver132 2 yıl
Yazının başında iPhone 8 deniyor. Sonlarda ise 7s-7s+'lardan bahsediliyor. Aynı anda çıkacaklar o zaman.
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nightsoldier 2 yıl skydiver132
skydiver132
Yazının başında iPhone 8 deniyor. Sonlarda ise 7s-7s+'lardan bahsediliyor. Aynı anda çıkacaklar o zaman.

Haberde bahsedilen cihaz, 10. Yil icin ozel olarak geliştirilen cihaz herhalde. Zira diger iPhone'lar zaten mevcut altyapiyi kullanacaklar. (Tabiki iyilestirmelerle birlikte)Ama 10.yila ozel cikacak olan cihazda, tasarim,dinanim ve parca secimi ust duzey olacagi icin fiyati da 10. Yila ozel olacak gibi duruyor.
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Kerim5100 2 yıl
1000$ maliyet?!?!
O zaman telefon 2000-2500$ civarına gelecek şimdiden ilanları düşünebiliyorum.
MSI laptopa takas iPhone8 :D
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TormentedSoul 2 yıl
wow
seneye göreceğimiz haberi şimdiden aktarayım sizlere
apple 2018 modellerinde tema desteği sunacağını açıkladı
ünlü tema dizayncısı bilmem kim ile anlaşma yapan apple tema desteği verecek
ünlü analiste göre tema desteği için en az 6gb ram gerektiği bunun da maliyete önemli etkisi olduğu ve telefonların ebesinin nikahı fiyata satılması doğal
amazon.com/...
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hareketliperde 2 yıl
Ne yapsın adamlar şArj kablolarını düzgün yapamadıklarını kabul ettikleri için kablosuza geçmeye karar vermişlert 😀
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