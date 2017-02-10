Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek

Bu yıl piyasaya sürülecek iPhone modelleriyle ilgili azımsanamayacak derecede çok dedikodu var. Ekran boyutu ve tasarım söylentilerinin yanı sıra, birçok kişi 2017 model iPhone'ların büyük olasılıkla kablosuz şarjla geleceğini ifade ediyorlar.

Bu bilgi, 2017'de çıkacak olan üç yeni iPhone'un da kablosuz şarjla geleceğini iddia eden KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından bir kez daha doğrulanmış durumda. MacRumors, Kuo imzasını taşıyan bir belge ele geçirdi ve deneyimli analist tarafından kaleme alınan bu araştırma notunda; kablosuz şarjın telefonların iç sıcaklığını arttırdığı, bu nedenle Apple'ın yeni iPhone'ların iç kısmını korumak için önlem alması gerektiği yazıyor.

Bu da iPhone 8'in büyük olasılıkla yeni bir 3D Touch modülü ile birlikte OLED ekran ve cam gövdeye sahip olacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonun aşırı ısınmasını önlemek için ise "grafit levha laminasyonu" eklenmiş durumda.

iPhone 8'in maliyeti 1.000 dolardan fazla olacak

Kuo ayrıca; "Genel kullanıcıların aradaki farkı görmesi beklenmese de, daha iyi termal kontrol ve dolayısıyla sürekli çalışma için ek bir grafit tabaka laminasyonu gerekli. Bunun nedeni, FPCB'nin, OLED iPhone'daki 3D Touch sensörün sıcaklık değişimine karşı daha hassas filmle değiştirilmesi" diye ekliyor.

Ayrıca Bkz.

"Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor"

Yeni 3D Touch, iPhone 8'in fiyatını 5 dolar daha yükseltebilirken, son raporlar iPhone 8'in 1.000 dolardan fazla bir maliyete sahip olabileceğini söylüyor. Fiyatın yükselecek olması bazı tüketicileri hayal kırıklığına uğratabilir ancak Apple'ın yeni telefonda premium parçalar kullanmayı ve tasarımında önemli değişiklikler yapmayı planladığını belirtelim. Şirketin bu yıl 4.7 inç ekranlı iPhone 7s ve 5.5 inç ekranlı iPhone 7s Plus'ı da piyasaya sürmesi bekleniyor.

Kuo, kablosuz şarj teknolojisinin uzun menzilli veya endüktif tasarımı temel alıp almadığından bahsetmedi. Endüktif kablosuz şarj teknolojisi, uzun menzilli şarjın aksine güç sağlamak için radyo dalgaları yerine manyetik bobinleri kullanıyor. Apple, kablosuz şarj şirketi Energous ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu nedenle yaklaşmakta olan iPhone'un bu özelliğe sahip olması muhtemel görünüyor.

https://www.macrumors.com/2017/02/09/2017-iphones-wireless-charging/