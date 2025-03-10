Togg'un iş ortağı Farasis'in yeni bataryası 8,5 dakikada %10-80 doluma ulaşıyor

Detayları katıldığı bir zirvede paylaşan Farasis Ar-Ge Enstitüsü Başkanı Jiang Weiran, şirketin kendi bünyesinde geliştirilen bir simülasyon ROM modeli ile pil tasarımını optimize ettiklerini, bu sayede büyük kese tipi pillerin sistem seviyesinde 6C hızlı şarj yapabilmesini sağladıklarını dile getirdi.
Bataryalar hızlı şarj veya deşarj sırasında ısı üretir ve bu ısının etkili bir şekilde dağıtılması, bataryanın güvenliği, ömrü ve performansı açısından kritik öneme sahip. Farasis'in geliştirdiği yeni teknoloji, bataryaların ısı yayılım alanını 5C NMC bataryalarda 4 kat, 6C LFP bataryalarda ise 4,8 kat artırıyor. Bu da bataryaların daha yüksek akımla şarj edilmesine rağmen aşırı ısınmasının önlenmesini ve daha kararlı çalışmasını sağlıyor.
Farasis, ocak ayında 0,19 GWh batarya kurulumu ile Çin'de yaklaşık yüzde 0,5 pazar payına sahip. Böylece ülkedeki batarya üreticileri arasında 14. sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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