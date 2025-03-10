Togg'un iş ortağı Farasis'in yeni bataryası 8,5 dakikada %10-80 doluma ulaşıyor

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Tam Boyutta Gör Togg'un Çinli iş ortağı Farasis Energy, 6C ultra hızlı şarj desteğine sahip yeni batarya paketi geliştirdiklerini duyurdu. Tüketicilerin daha hızlı şarj talebine cevap vereceği belirtilen yeni batarya, LFP (lityum demir fosfat) yapısına sahip.

Detayları katıldığı bir zirvede paylaşan Farasis Ar-Ge Enstitüsü Başkanı Jiang Weiran, şirketin kendi bünyesinde geliştirilen bir simülasyon ROM modeli ile pil tasarımını optimize ettiklerini, bu sayede büyük kese tipi pillerin sistem seviyesinde 6C hızlı şarj yapabilmesini sağladıklarını dile getirdi.

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Bataryalar hızlı şarj veya deşarj sırasında ısı üretir ve bu ısının etkili bir şekilde dağıtılması, bataryanın güvenliği, ömrü ve performansı açısından kritik öneme sahip. Farasis'in geliştirdiği yeni teknoloji, bataryaların ısı yayılım alanını 5C NMC bataryalarda 4 kat, 6C LFP bataryalarda ise 4,8 kat artırıyor. Bu da bataryaların daha yüksek akımla şarj edilmesine rağmen aşırı ısınmasının önlenmesini ve daha kararlı çalışmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamadaki detaylara baktığımızda, yeni teknoloji ile 6C LFP batarya ile %10-80 dolum süresinin 10 dakika civarından 8,5 dakikaya kadar düşürüldüğünü görmekteyiz. 5C NMC bataryalarda ise bu süre yaklaşık 12 dakikadan 10 dakikaya düşürülüyor.

Farasis, ocak ayında 0,19 GWh batarya kurulumu ile Çin'de yaklaşık yüzde 0,5 pazar payına sahip. Böylece ülkedeki batarya üreticileri arasında 14. sırada yer alıyor.

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