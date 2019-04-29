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Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak

Mercedes-AMG patronu Tobias Moers'ten şirketin geleceğiyle ilgili kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Buna göre, yakın gelecekte marka bazında arkadan itişe son verilecek. Tüm modeller 4WD olacak
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak
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Otomotiv sektörünün genelinde esen değişim rüzgarları Mercedes-AMG’yi de etkisi altına almış durumda. Geçtiğimiz günlerde 2021’den itibaren tüm modellerinin elektrikli bir versiyona sahip olacağını duyuran şirketten yeni bir açıklama geldi. Buna göre, tüm yeni nesil Mercedes-AMG modellerinde dört tekerlekten çekiş standart olacak.

Müşterilerin çoğu 4WD istiyor 

Söz konusu açıklama, AMG patronu Tobias Moers’e ait. Aldıkları kararın müşterilerinden gelen taleple alakalı olduğunu belirten Moers, Autocar’a verdiği röportajda “Müşterilerimiz bize gerekli cevabı verdi. Buna göre çoğunluk dört tekerlekten çekişli (4WD) araçlar istiyor. AMG E Serisi’ni arkadan itişli olarak sattığımız zamanlar dört tekerlekten çekiş sistemini de opsiyon olarak sunuyorduk. Araçların %90’ı 4WD olarak satıldı.” ifadelerine yer verdi.

Tobias Moers’e Mercedes-AMG GT’nin akıbeti de soruldu. Şuanda arkadan itişli olarak satılan aracın, yeni E63 önderliğinde sunulan gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmayacağı sorulduğunda, Moers’in yanıtı “Olmalı” oldu. Açıklama şu şekilde devam etti: “Müşterilerimiz GT’nin de 4WD olmasını istiyor. Örneğin Münih’teki insanlar, dört tekerlekten çekişli sürüş istediklerini her fırsatta dile getiriyor. Sanırım bunu güvenlik ve denge için istiyorlar.

Mercedes-AMG, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sisteminin prömiyerini yeni nesil E63 ile yaptı. Bu sistem, öncekilerden farklı olarak tek bir tuşla tüm tork ve gücün %100’ünü arka tekerleklere iletebiliyor. Moers, yeni nesil Mercedes-AMG modellerinde standart olacak bu sistemin iki tarafı da memnun edeceğine inanıyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/mercedes-amg-plots-brand-wide-shift-all-wheel-drive Yorum Yaz
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TheNewAtilla 3 hf. en beğenilen
Lan bi haberi okuyun. Dört çekere geçiyor adamlar ne önü arkası
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shkoksal 3 hf. 001ATB
Hangi bütün araçları mesela; Megane, Talisman, Clio mu?
Yanıtla +12
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Drfalcon 3 hf. 001ATB
Mercedes’in C serisi de dahil olmak üzere bunun üzerindeki tüm modelleri ya arkadan itişdir ya da dört çekerdir.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Önden çekişli arabalar ile yokuş çıkamayan bi sürü araba görüyorum ben bizim pencereden önümüzdeki yokuşu seyrederken. Araban tekeri ağırlık alamayınca tekerler patinaj yapıyor, en iyisi arkadaş itişli olması. Dört çeker ise zenginlere göre zaten Münih'deki vatandaşlar istiyormuş habere göre.
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pop-up 3 hf.
bmw 1 serisine üzülürken karşımıza çıkan habere bak rezalet
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talharo123 3 hf.
Arabayi lastikleri kavurmadan kaldiramazsinki tapa gaz, 600-700 bg’lere geldi aile sedanlari artik.
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gmyo31 3 hf.
mercedes onden yaptı iyi yaptı.arkadan yapsaydı millet dağılırdı.

youtube.com/...
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the_dedektif 3 hf.
reno motorlu amg lermi :D
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fantomasds 3 hf.
Kabaca söylemek gerekirse 200 hpye kadar araçlar önden çeker, 400 hpye kadar araçlar arkadan çeker, 400 hp üzeri araçlar dört çeker olmalı diyebiliriz. Önden çekiş ekonomiktir. Ancak diferansiyel kilidi de olsa 200 hp üzeri güçlerde gücü aktarma sorunu yaşarsınız. Arkadan itiş daha iyi yol tutar önden çekişe göre. (Araca yön veren ön tekerleklerde çekiş olmayınca daha rahat yön verilebilir.) Maliyetlidir. 4 çeker en iyi yol tutandır. Fazla yakar, tamiri bakımı zordur. (Zaten zenginler dert etmez tamiri de.)
1 Yanıt Yanıtla
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porsche911gt2 3 hf. fantomasds
Bu adamın söylediklerini yabana atmayın. Hocam cidden verdiğin bilgilere harfiyen katılıyorum.
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Polestar191 3 hf.
Volvo bunu 1997 gibi yapmaya başladı 850 yi saymazsak eskiden rwd araçlar üreten bir firma için fwd awd ye geçmek güvenlik açısından kaçınılmaz kullanıcı kirkesindede bir hayli değişikliğe yol açtı Türkiye harici çoğu ülkede audiler volvolar çoğunlukla 4 çeker opsiyonuyla sunuluyor ve alınıyor ve gerçekten iyi dengelenmiş bir awd kullanmak insana keyif veriyor bizim apaçilerin tek bildikleri düşük hızlarda mahalle arasında aracı understeera bırakmak herif kendini ken Block sanıyor sonra
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cnv_58 3 hf.
Haklı adamlar
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sml_akyz 3 hf.
Eski mersosu olanlar düşünsün. Bir kararla çağ dışı kaldı araçları
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Sharparrow 3 hf.
Hee di mi? Zaten hep amg modelleri satılıyor... O kadar önemli
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mercedes-amg, mercedes-amg e63 ve
9 etiket daha rwd tobias moers dört tekerlekten çekiş 4wd arkadan itiş mercedes-amg gt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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