Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak

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Otomotiv sektörünün genelinde esen değişim rüzgarları Mercedes-AMG’yi de etkisi altına almış durumda. Geçtiğimiz günlerde 2021’den itibaren tüm modellerinin elektrikli bir versiyona sahip olacağını duyuran şirketten yeni bir açıklama geldi. Buna göre, tüm yeni nesil Mercedes-AMG modellerinde dört tekerlekten çekiş standart olacak.

Müşterilerin çoğu 4WD istiyor

Söz konusu açıklama, AMG patronu Tobias Moers’e ait. Aldıkları kararın müşterilerinden gelen taleple alakalı olduğunu belirten Moers, Autocar’a verdiği röportajda “Müşterilerimiz bize gerekli cevabı verdi. Buna göre çoğunluk dört tekerlekten çekişli (4WD) araçlar istiyor. AMG E Serisi’ni arkadan itişli olarak sattığımız zamanlar dört tekerlekten çekiş sistemini de opsiyon olarak sunuyorduk. Araçların %90’ı 4WD olarak satıldı.” ifadelerine yer verdi.

Tobias Moers’e Mercedes-AMG GT’nin akıbeti de soruldu. Şuanda arkadan itişli olarak satılan aracın, yeni E63 önderliğinde sunulan gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmayacağı sorulduğunda, Moers’in yanıtı “Olmalı” oldu. Açıklama şu şekilde devam etti: “Müşterilerimiz GT’nin de 4WD olmasını istiyor. Örneğin Münih’teki insanlar, dört tekerlekten çekişli sürüş istediklerini her fırsatta dile getiriyor. Sanırım bunu güvenlik ve denge için istiyorlar.”

Mercedes-AMG, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sisteminin prömiyerini yeni nesil E63 ile yaptı. Bu sistem, öncekilerden farklı olarak tek bir tuşla tüm tork ve gücün %100’ünü arka tekerleklere iletebiliyor. Moers, yeni nesil Mercedes-AMG modellerinde standart olacak bu sistemin iki tarafı da memnun edeceğine inanıyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/mercedes-amg-plots-brand-wide-shift-all-wheel-drive