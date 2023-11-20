Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, Whatsapp ile yeni ortaklığını açıkladı

    Alman otomobil devi Mercedes’in Formula 1 takımı Mercedes-AMG PETRONAS, dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile resmi mesajlaşma ortağı olduğunu açıkladı.

    Mercedes, Whatsapp ile yeni ortaklığını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Alman otomobil devi Mercedes’in Formula 1 takımı Mercedes-AMG PETRONAS, dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile resmi mesajlaşma ortağı olduğunu açıkladı.

    Yeni ortaklık sadece Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı WhatsApp Kanalı üzerinden duyuruldu.

    WhatsApp ve Takım, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde bu yeni ortaklığa imza attı. Şirket, hafta sonu boyunca planlanan özel ve ısmarlama içeriklerle hem Las Vegas'taki hem de evlerinden izleyen hayranlar için pek çok eğlenceli sürpriz olacağını söyledi.

    Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı CEO'su ve Takım Müdürü Toto Wolff ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi: “WhatsApp, Mercedes-AMG F1'de yaptığımız her şeyde iletişimde kritik bir rol oynuyor. Operasyonlarımızı koordine etmekten, fikirleri paylaşmaya ve her sezonun yolculuğu boyunca birbirimizi desteklemeye kadar, ekibi birbirine daha da yakınlaştırıyor. Ayrıca kuruluş genelinde iletişim ve karar alma hızının artmasına da yardımcı oluyor. Yenilikçi ve ileri görüşlü iki marka olarak bundan daha doğal bir ortaklık düşünemiyorum. WhatsApp ile çalışmayı ve hikayelerimizin genişliğini yenilikçi ve orijinal yollarla hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

    WhatsApp Başkanı Will Cathcart konuyla ilgili “Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'nın organizasyonun işleyişini sürdürmek için WhatsApp'a nasıl güvendiğini hayretle izliyoruz. Yıllardır motor sporlarını ileriye taşımak için gösterdikleri liderlik ve değerler ilham verici. WhatsApp'ın takımlarını nasıl bir araya getirdiğini ve taraftarları aksiyona nasıl yaklaştırdığını ortaya çıkarmak için birlikte çalışacağımızdan gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    farklı marka çamaşır ve kurutma makinesi üst üste konur mu sağ kasıkta damar atması supplementler.com güvenilir mi 2.el zeytinyağı makinası fiyatları patlak lastikle gidilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız