Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes-AMG'nin geliştirdiği Vision AMG 1000 beygir güce sahip olabilir

    Mercedes-AMG, geçtiğimiz sene tanıttığı Vision AMG konsept aracı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 1000 beygir güce sahip olacağı söylenen otomobil gelişmiş batarya teknolojisine sahip olacak.
    Mercedes-AMG'nin Vision AMG'si 1000 beygir güce sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG geçtiğimiz sene Vision AMG konsept aracını tanıtmıştı. Araç üzerinde çalışmalarını yürüten firma GT 63'ün yerini alacak, Tesla Model S, Lucid Air, Porsche Taycan ve Audi e-tron GT gibi elektrikli otomobillere rakip bir araç üretmek istiyor.

    Tamamen sıfırdan geliştirilen model AMG.EA platformu üzerine inşa ediliyor. Yasa tarafından geliştirilen eksenel akılı (axial-flux) elektrik motorlarla gelecek olan otomobil, yeni platform ve yeni gelişmiş bataryalar sayesinde alçak bir profile de sahip olacak.

    Hem hafif hem kuvvetli

    İngiliz kökenli Yasa şirketi 2021 yılında Mercedes tarafından satın alınmıştı. Yasa'nın açıklamasına göre geliştirdikleri motor 480 beygir güç ve 800 Nm tork üretebiliyor ve sadece 24 kg ağırlığa sahip. Bu motorlardan ikisi kullanıldığında neredeyse 1000 beygir güç elde edilebiliyor.

    Mercedes-AMG'nin Vision AMG'si 1000 beygir güce sahip olabilir Tam Boyutta Gör

    Enerji yoğunluğu %40 daha fazla batarya

    Aracın bir diğer önemli özelliği sahip olduğu batarya paketi. Mercedes-AMG yeni spor otomobilinde ABD'li Sila tarafından geliştirilen silikon anoda sahip ince bir batarya paketi kullanacak. Bu batarya hücreleri normal lityum iyon bataryalara göre %40 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu için daha az yer kaplayacaklar.

    Mercedes'in baş tasarımcısı Robert Lesnik'in açıklamasına göre Vision AMG otomobili sadece bir başlangıç. Lesnik, AMG.EA platformu üzerine gelecekte birçok otomobil geliştirileceğini söylüyor.

    Otomobilin 2025 yılına kadar hazır olup piyasaya çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/11/mercedes-amgs-upcoming-electric-sedan-could-have-well-over-1000-hp/ https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-amg-ev-sports-saloon
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laguna volvo motor philco çamaşır makinesi elektrikli kombi yorum eca kombi eco mod mu comfort mu nargile neden baş döndürür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 10C
    Redmi 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız