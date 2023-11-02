Mercedes-AMG'nin geliştirdiği Vision AMG 1000 beygir güce sahip olabilir

Tamamen sıfırdan geliştirilen model AMG.EA platformu üzerine inşa ediliyor. Yasa tarafından geliştirilen eksenel akılı (axial-flux) elektrik motorlarla gelecek olan otomobil, yeni platform ve yeni gelişmiş bataryalar sayesinde alçak bir profile de sahip olacak.
Hem hafif hem kuvvetli
İngiliz kökenli Yasa şirketi 2021 yılında Mercedes tarafından satın alınmıştı. Yasa'nın açıklamasına göre geliştirdikleri motor 480 beygir güç ve 800 Nm tork üretebiliyor ve sadece 24 kg ağırlığa sahip. Bu motorlardan ikisi kullanıldığında neredeyse 1000 beygir güç elde edilebiliyor.
Enerji yoğunluğu %40 daha fazla batarya
Aracın bir diğer önemli özelliği sahip olduğu batarya paketi. Mercedes-AMG yeni spor otomobilinde ABD'li Sila tarafından geliştirilen silikon anoda sahip ince bir batarya paketi kullanacak. Bu batarya hücreleri normal lityum iyon bataryalara göre %40 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu için daha az yer kaplayacaklar.
Mercedes'in baş tasarımcısı Robert Lesnik'in açıklamasına göre Vision AMG otomobili sadece bir başlangıç. Lesnik, AMG.EA platformu üzerine gelecekte birçok otomobil geliştirileceğini söylüyor.
Otomobilin 2025 yılına kadar hazır olup piyasaya çıkması bekleniyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/11/mercedes-amgs-upcoming-electric-sedan-could-have-well-over-1000-hp/ https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-amg-ev-sports-saloon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.