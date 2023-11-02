Mercedes-AMG'nin geliştirdiği Vision AMG 1000 beygir güce sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Mercedes-AMG geçtiğimiz sene Vision AMG konsept aracını tanıtmıştı. Araç üzerinde çalışmalarını yürüten firma GT 63'ün yerini alacak, Tesla Model S, Lucid Air, Porsche Taycan ve Audi e-tron GT gibi elektrikli otomobillere rakip bir araç üretmek istiyor.

Tamamen sıfırdan geliştirilen model AMG.EA platformu üzerine inşa ediliyor. Yasa tarafından geliştirilen eksenel akılı (axial-flux) elektrik motorlarla gelecek olan otomobil, yeni platform ve yeni gelişmiş bataryalar sayesinde alçak bir profile de sahip olacak.

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Hem hafif hem kuvvetli

İngiliz kökenli Yasa şirketi 2021 yılında Mercedes tarafından satın alınmıştı. Yasa'nın açıklamasına göre geliştirdikleri motor 480 beygir güç ve 800 Nm tork üretebiliyor ve sadece 24 kg ağırlığa sahip. Bu motorlardan ikisi kullanıldığında neredeyse 1000 beygir güç elde edilebiliyor.

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Enerji yoğunluğu %40 daha fazla batarya

Aracın bir diğer önemli özelliği sahip olduğu batarya paketi. Mercedes-AMG yeni spor otomobilinde ABD'li Sila tarafından geliştirilen silikon anoda sahip ince bir batarya paketi kullanacak. Bu batarya hücreleri normal lityum iyon bataryalara göre %40 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğu için daha az yer kaplayacaklar.

Mercedes'in baş tasarımcısı Robert Lesnik'in açıklamasına göre Vision AMG otomobili sadece bir başlangıç. Lesnik, AMG.EA platformu üzerine gelecekte birçok otomobil geliştirileceğini söylüyor.

Otomobilin 2025 yılına kadar hazır olup piyasaya çıkması bekleniyor.

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Mercedes-AMG'nin Vision AMG'si 1000 beygir güce sahip olabilir