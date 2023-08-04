Marcar, yıl sonuna kadar 200 adet Voyah Free satmayı hedefliyor

- Eylül ayında teslimatlar başlayacak
- 488 HP’lik premium SUV
- 5 yıl otomobil, 8 yıl batarya garantisi
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Eylül ayında teslimatlar başlayacak
Voyah Free ile Türkiye’de premium E-SUV pazarına yeni bir soluk getirdiklerini söyleyen Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, “Bayi ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sene sonuna kadar toplamda 10 farklı ilde 10 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Voyah Free’ye çok büyük bir ilgi olduğunu vurgulayan Yavuz Çırak, “Müşterilerimiz, aracı fiziksel olarak görüp, yakından incelemeden bile yoğun bir ilgiyle bu elektrikli SUV’a sahip olabilmek için talepte bulunuyor. Ülkemize getirdiğimiz ilk Voyah Free’yi yakından görenler ise, aracın heybeti ve sunduğu lüks seviyesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Eylül ayından itibaren ilk siparişleri teslim etmeye başlayacağız. Yoğun ilgiyi de göz önüne aldığımızda, Premium elektrikli E-SUV gibi bir segmentte yıl sonuna kadar 200 adetlik Voyah Free satışına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
488 HP’lik premium SUV
ESSA platformu üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi’nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor.
Voyah Free’nin maksimum hızı ise 200 km/s. WLTP normlarına göre son güncellemelerle 630 km’ye kadar elektrikli menzil sunan Voyah Free’nin şehir içi tüketim değeri 15,5 kWh/100 km iken kombine sürüş tüketimiyse 20,2 kWh/100 km. Hızlı şarj istasyonlarında (DC) bataryalar 45 dakika içerisinde yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine kadar doldurulabiliyor.
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