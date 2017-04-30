Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek

1967 yılında çalışmalarını başlatan Mercedes-Benz Türk bu yıl 50.yılını kutluyor. 50 yıllık bu uzun süreçte otomotiv sektöründe çığır açan şirket şimdi de küçük fikirlerle yola çıkan girişimleri destekleyecek. 50. Yılda 50 Startup yarışmasını başlatan şirket kazanan 50 girişime toplamda 500.000 TL değerinde finansal destek sağlayacağını açıkladı.





Geçmişe baktıkları zaman çok küçük fikirlerden büyük ürünler ortaya konulduğunu gördüklerini dile getiren Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna, hayata değer katan küçük fikirleri destekleyerek onların da büyük çözümlere dönüşmesine destek olacaklarını belirtirken Mercedes Benz Türk CIO'su Gökçe Bezmez de ''Topluma ve insanlarımıza fayda sunan fikirleri desteklemek istiyoruz dedi.''





Topluma ve Çevreye Faydalı Fikirlere Karşılıksız Destek

14 Mart tarihinde başlayan yarışmanın son başvuru tarihi ise 12 Mayıs. Mercedes-Benz Türk yarışmayı kazanan 50 girişime hiçbir karşılık beklemeden finansal destek olacak. Topluma ve çevreye fayda sağlayan çözümler üreten, ekonomik değer yaratan ve teknolojiyle bağ kuran tüm startuplar'a açık olan yarışmada Mercedes-Benz'in önemli beklentilerinden birisi de startup'ların sadece fikire sahip olması değil bu fikirleri somut adımlarla da destekliyor olması.





Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün, Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna ve CIO Gökçe Bekmez'in aralarında bulunduğu gazeteciler, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve startup merkezlerinden üyelerin bulunduğu jüri yarışmacıları ürün, teknoloji ve ekip merkezli birçok kritere göre değerlendirerek 50 startup'ı belirlemeye çalışacak.





Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.startup50mbt.com adresini ziyaret edebilirsiniz.