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Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek

Bu yıl 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, 50 adet startup'ı 500.000 TL değerinde destek verecek. 12 Mayıs'ta başvuruların sona ereceği yarışmaya ait detaylar haberimizde.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek
 
1967 yılında çalışmalarını başlatan Mercedes-Benz Türk bu yıl 50.yılını kutluyor. 50 yıllık bu uzun süreçte otomotiv sektöründe çığır açan şirket şimdi de küçük fikirlerle yola çıkan girişimleri destekleyecek. 50. Yılda 50 Startup yarışmasını başlatan şirket kazanan 50 girişime toplamda 500.000 TL değerinde finansal destek sağlayacağını açıkladı.


Geçmişe baktıkları zaman çok küçük fikirlerden büyük ürünler ortaya konulduğunu gördüklerini dile getiren Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna, hayata değer katan küçük fikirleri destekleyerek onların da büyük çözümlere dönüşmesine destek olacaklarını belirtirken Mercedes Benz Türk CIO'su Gökçe Bezmez de ''Topluma ve insanlarımıza fayda sunan fikirleri desteklemek istiyoruz dedi.''


Topluma ve Çevreye Faydalı Fikirlere Karşılıksız Destek 

14 Mart tarihinde başlayan yarışmanın son başvuru tarihi ise 12 Mayıs. Mercedes-Benz Türk yarışmayı kazanan 50 girişime hiçbir karşılık beklemeden finansal destek olacak. Topluma ve çevreye fayda sağlayan çözümler üreten, ekonomik değer yaratan ve teknolojiyle bağ kuran tüm startuplar'a açık olan yarışmada Mercedes-Benz'in önemli beklentilerinden birisi de startup'ların sadece fikire sahip olması değil bu fikirleri somut adımlarla da destekliyor olması. 


Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün, Ar-Ge Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna ve CIO Gökçe Bekmez'in aralarında bulunduğu gazeteciler, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve startup merkezlerinden üyelerin bulunduğu jüri yarışmacıları ürün, teknoloji ve ekip merkezli birçok kritere göre değerlendirerek 50 startup'ı belirlemeye çalışacak.


Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.startup50mbt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
"50 yıllık bu uzun süreçte otomotiv sektöründe çığır açan şirket" burada Mercedes-Benz Türkiye'den mi bahsediliyor çığır açma konusunda? Eğer öyleyse Türkiye ayağı olan bu şirket arge konusunda neler yaptı bilen birisi paylaşabilir mi? Cidden meraktan soruyorum.
"50 yıllık bu uzun süreçte otomotiv sektöründe çığır açan şirket" burada Mercedes-Benz Türkiye'den mi bahsediliyor çığır açma konusunda? Eğer öyleyse Türkiye a...
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DH Misafiri 2 yıl
Dalga mi geçiyorsunuz insanlarla girişimcilerle en ucuz aracınız 150bin TL'den başlarken 50 girişimciye toplam 500bin tl yatırım çok komik bir rakam.Reklam amaci güden anlamsız bir hareket.
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kadirirdem 2 yıl
Tübitak'ın yapamadıklarını yaptılar Helal Olsun.
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Farwynd 2 yıl
Bildiğim kadarıyla Mercedes markalı otobüslerin tamamına yakını Türkiye'de yapılıyor. Kamyonların bir kısmı da öyle.
Ar-Ge olarak da İstanbul'da ve Aksaray'da (inşaat aşamasında) olmak üzere iki tane merkezleri var.
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Angel of the Lord 2 yıl Farwynd
Ülke için iyi bir şeymiş baya bu. Sevindim.
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MrKemal17 2 yıl
3 startup'a 50.000 TL
7 startup'a 20.000 TL
40 startup'a 5.250 TL
veriliyor.
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Angel of the Lord 2 yıl en beğenilen
"50 yıllık bu uzun süreçte otomotiv sektöründe çığır açan şirket" burada Mercedes-Benz Türkiye'den mi bahsediliyor çığır açma konusunda? Eğer öyleyse Türkiye ayağı olan bu şirket arge konusunda neler yaptı bilen birisi paylaşabilir mi? Cidden meraktan soruyorum.
1 Yanıt Yanıtla +15
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Armin van Buuren* 2 yıl Angel of the Lord
En azından VAG grubu gibi Türkiye'ye zerre katkı sağlamadan satış yapan bir firma değil.
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