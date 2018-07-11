Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'yu duyurdu

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Alman otomotiv endüstrisinin önde gelen üreticilerinden Daimler, elektrikli araçlara yaptığı dev yatırımlarla sık sık gündeme geliyor. Şimdiye dek piyasaya süreceği elektrikli otomobil veya kamyonlarıyla karşımıza çıkan şirket, bu kez de elektrikli otobüsü Mercedes-Benz eCitaro’yu görücüye çıkardı. İşte Mercedes-Benz eCitaro'nun sahip olduğu özellikler:

Mercedes-Benz eCitaro, adından da anlaşılacağı üzere 50 binin üzerinde satarak ‘dünyanın en çok satan şehir otobüsü’ konumunda bulunan Citaro üzerine geliştirilmiş. Elektrikli eCitaro’da içten yanmalı kardeşiyle aynı şasiyi kullanmayı tercih eden Mercedes, elektrikliye dönüşümün yanı sıra aracın gövdesinde de çeşitli güncellemeler yaparak daha modern bir görünüm kazandırmış.

Mercedes-Benz eCitaro’nun asıl önemli olan tarafı, yani aktarma organlarına baktığımızda tekerlek göbeğine kadar uzanan elektrikli motorların kullanıldığını görüyoruz. ZF AVE 130 elektrikli portal aksında yer alan 2 elektrikli motor toplamda 340 beygir güç ve 970 Nm tork sağlıyor. Bu sistem, her biri 25 kW kapasitede olan 10 adet batarya tarafından destekleniyor. Totalde 243 kWh kapasiteye ulaşan bu bataryalar elektrikli eCitaro’nun arka kısmında ve tavanında yer alıyor.

eCitaro’nun şimdiden pek çok sipariş aldığını belirten Alman üretici, elektrikli şehir otobüsünün 6 ila 10 batarya arasında değişen versiyonlarla üretileceğini açıkladı. Bu versiyonların en tepesinde yer alan 10 bataryalı araç, 13.44 ton ağırlığa ve 6 ton civarında yükleme kapasitesine sahip olacak. Bu da yaklaşık olarak 90 adet yolcu taşıyabileceği anlamına geliyor.

Mercedes-Benz eCitaro’nun bataryaları Combo-2 bağlantısı ile şarj edilecek. Bu işlem otobüsün sağ ön tekerleğinin üzerindeki girişten yapılacak. Alman üreticinin belirttiğine göre eCitaro yaz aylarında 150 km, ideal koşullarda ise 250 km’ye kadar menzile sahip olabilecek. Mercedes’in iddiasına göre ilerleyen yıllarda eCitaro’nun bataryaları katı hal pilleri ile değiştirilecek.

Mercedes-Benz eCitaro’nun üretimine yıl sonuna kadar başlanması bekleniyor. Dünya prömiyerini ise eylül ayındaki IAA Ticari Araç Fuarı’nda gerçekleştirecek.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258